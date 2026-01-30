Christian Nodal y Esmeralda Camacho se muestran juntos en León y enciende rumores ¿Es fan de una relación?

Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de su presentación la noche del jueves 29 de enero en el palenque de la Feria de León, Guanajuato. El concierto formó parte de su gira “Pal’ cora Tour” y llamó la atención no solo por el lleno total, sino por la presencia de la violinista Esmeralda Camacho, con quien el cantante fue vinculado sentimentalmente en semanas recientes tras la filtración de videos.

Equipo de Christian Nodal explica ausencia de Esmeralda Camacho, violinista, en fechas recientes: ¿Despedida? / Redes sociales y canva

¿Christian Nodal sigue trabajando con Esmeralda Camacho tras los rumores?

La presencia de Esmeralda Camacho en la Feria de León fue confirmada por ella misma mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde se presenta como Esmeralda Canape. En el video se aprecia el escenario del palenque y se distingue claramente el nombre de Christian Nodal, lo que confirmó que la violinista participaría en el concierto del cantante sonorense.

Esta publicación se dio luego de varios días de especulación en redes sociales, donde se afirmó que la músico había sido separada del proyecto por petición de Ángela Aguilar, esposa de Nodal. Sin embargo, la aparición de Camacho en el recinto y su posterior actividad en redes evidenciaron que continuaba formando parte del equipo artístico del cantante.

Más tarde, Esmeralda compartió otra historia en la que aparece ensayando momentos antes del concierto. En el clip se le ve interpretando la canción “Un bestio más”, tema que Christian Nodal lanzó en 2024 junto a Estevie como parte de su producción “Pal’ cora EP. 01”. La violinista acompañó el video con el texto “Calentando para la noche” y añadió la ubicación: Feria de León.

Además, la música publicó fragmentos del ensayo general junto al resto de los músicos, lo que incrementó la expectativa del público previo al espectáculo. Estas publicaciones reforzaron la versión de que Camacho seguía activa dentro del proyecto musical de Nodal.

Historias de Esmeralda Camacho / Capturas de pantalla

¿Qué mensaje publicó Christian Nodal tras el reencuentro con la violinista?

Horas después de que Esmeralda Camacho confirmara su presencia en el concierto, Christian Nodal utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia relacionada con su presentación en León. En la imagen se leía el anuncio de boletos agotados para el show del jueves 29 de enero.

“Nodal. Sold out. ‘Pal’ cora Tour’. Enero 29. Palenque León 2026. León, Guanajuato” Christian Nodal

Se observa en la publicación que el cantante difundió en sus redes sociales oficiales. Aunque el mensaje se centró en el éxito del concierto, la publicación llamó la atención debido al contexto en el que se dio: el reencuentro público con la violinista y los rumores que habían circulado días antes sobre su relación laboral. El intérprete de “Botella tras botella” no emitió comentarios adicionales ni hizo referencia directa a Esmeralda Camacho o a las versiones que circularon en redes sociales.

La historia publicada por Nodal se mantuvo visible durante el tiempo habitual y fue replicada por seguidores y cuentas dedicadas a la cobertura del espectáculo, convirtiéndose en parte de la conversación digital de la noche.

Historias de Christian Nodal / Captura de pantalla

¿Qué reveló Esmeralda Camacho antes del concierto de Nodal en la Feria de León?

Además de confirmar su participación en el show, Esmeralda Camacho compartió detalles de las horas previas al concierto a través de Instagram. En una de las historias, la violinista aparece vestida con un top con olanes y mangas abullonadas, combinado con jeans a la cadera, mientras ensaya su instrumento.

La música también mostró breves fragmentos del trabajo previo al espectáculo, incluyendo la preparación técnica y musical junto al resto del equipo. Estas publicaciones se realizaron desde el palenque de la Feria de León, donde Christian Nodal se presentó ante un recinto lleno.

Cabe recordar que Esmeralda Camacho fue vinculada sentimentalmente con el cantante luego de que se difundieran videos en los que ambos aparecen conviviendo en un contexto informal. Posteriormente, la violinista volvió a dar de qué hablar tras su reacción al ver a Ángela Aguilar subir al escenario para acompañar a Nodal en una presentación anterior, lo que generó múltiples interpretaciones en redes sociales.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones adicionales sobre los rumores, y las publicaciones en redes sociales se han limitado a mostrar el desarrollo normal de la gira y la actividad profesional de ambos artistas.

