Esposo de famosa cantante es acusado de ser infiel... ¡una semana después de su boda! ¿De quién se trata?

Hace algunos meses Ramsés Alemán, ahora esposo de Fernanda Urdapilleta, fue acusado de serle infiel a la actriz ¡semanas antes de su boda! y aunque el rumor jamás fue confirmado, ella reveló en algún momento que sí le afectó esta desinformación, ya que afecta en los sentimientos hacia la otra persona.

Ahora, una famosa cantante, que actualmente tiene millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube, celebró su boda recientemente. Pero no todo es color de rosa, pues a solo una semana de contraer nupcias, una serie de acusaciones tacharon a su esposo de infiel. Te contamos de quién se trata y cómo se ha defendido.

Muere querida exestrella infantil que brilló en el grupo Regaliz. / Canva

¿Qué empresario, esposo de una famosa cantante, fue acusado de ser infiel a una semana de celebrar su boda?

Chen Xue Ning, una reconocida cantante china, celebró su boda recientemente con el empresario Li Ruitan. Apenas una semana después de haber celebrado su enlace matrimonial, el nombre del recién casado empresario se convirtió en tendencia debido a supuestos actos de infidelidad ocurridos antes de la boda, generando un intenso debate público.

De acuerdo con información difundida por World Journal, el 24 de enero varias cuentas en redes sociales comenzaron a compartir capturas de pantalla que presuntamente mostraban conversaciones privadas entre Li Ruitan y otra mujer.

Junto a estas imágenes, la mujer involucrada publicó un extenso texto acusando a Li de “ engañarla antes de registrarse para el matrimonio ”. La publicación se viralizó rápidamente, en parte debido a la cercanía temporal con la boda de la pareja, que había registrado legalmente su matrimonio el 22 de noviembre de 2025 y celebrado la ceremonia el 17 de enero. La controversia, por tanto, estalló apenas una semana después del enlace.

La situación se intensificó cuando la misma mujer aseguró haber enviado un mensaje adicional a Li el mismo día de su boda, expresando su enojo y decepción. Según su versión, la respuesta de Li fue únicamente una breve disculpa, lo que alimentó aún más la indignación de los internautas.

Te puede interesar: Tras rumores de infidelidad a Mariela Sánchez, Cristian Castro rompe el silencio ¿Cancelan boda?

Boda de la cantante Chen Xue Ning y el empresario Li Ruitan / Portal: KbizoOm

¿El esposo de la cantante Chen Xue Ning fue infiel tras boda?

Sin embargo, el giro más inesperado ocurrió la noche del 24 de enero, cuando una cuenta de redes sociales publicó una disculpa pública admitiendo que tanto los registros de chat como la información de la reserva de hotel habían sido falsificados . La persona responsable aseguró que su intención era “ aprovecharse de la popularidad de la pareja ”, reconociendo así la manipulación de pruebas que habían encendido la polémica.

Ante la creciente presión mediática, Li Ruitan decidió responder públicamente. Reveló que había presentado una denuncia formal ante la policía para investigar el origen de los rumores. Publicó una fotografía junto a Chen Xue Ning acompañada del mensaje “ Todo está bien ”, en un intento por tranquilizar tanto a sus seguidores como a la opinión pública.

Lejos de disiparse, la polémica continuó. El 26 de enero surgieron nuevos rumores en línea que afirmaban que Li Ruitan tenía un hijo extramatrimonial. En respuesta, él emitió un comunicado aclarando que la madre del niño no era una “exnovia” y que todas sus relaciones pasadas habían concluido de manera clara. Asimismo, enfatizó que su matrimonio con Chen Xue Ning se mantenía estable, según reportó el portal Sohu.

Por tanto, y hasta el momento, todo fue parte de una presunta campaña de desprestigio, pues no se han confirmado los rumores de supuesta infidelidad a la cantante .

Lee: Nodal estaría involucrado en la supuesta cancelación de la boda de la hermana de Ángela Aguilar, aseguran

Chen Xue Ning, cantante china que se casó recientemente / Portal: Viberate

¿Quién es Chen Xue Ning y cuáles son sus canciones más conocidas?

Chen Xue Ning es una joven cantante china que alcanzó la fama en los últimos años gracias al auge de las plataformas digitales, especialmente Douyin (versión china de TikTok), donde su voz, estilo fresco y cercanía con el público la convirtieron rápidamente en una figura reconocida dentro de la escena musical emergente.

En Douyin, sus videos comenzaron a viralizarse, acumulando reproducciones y seguidores en poco tiempo, lo que marcó el inicio de su popularidad.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “ Green (Lü Se) ” y “Your bar has closed to me”, temas que reforzaron su identidad artística y le permitieron consolidar una base sólida de fans.

Tal vez te interese: Litzy y Poncho Cadena cancelan su boda en octubre: “Ha sido complicado... Ya no hay fecha”