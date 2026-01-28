Actriz tacha a Miguel Martínez, actor de Alegrijes y rebujos, de infiel por meterse con su “hermana": VIDEO

Las redes sociales explotaron recientemente, y es que una famosa actriz mexicana que ha participado en diversas producciones televisivas, decidió romper el silencio recientemente en redes sociales y lanzó un ‘storytime’ sobre una relación reciente. La historia habló de un “ex” que lanzó una canción y que parecía dejar mal parada a ella. En comentarios rápidamente señalaron a Miguel Martínez, actor mexicano conocido por su papel en Alegrijes y rebujos, como el “blanco” de las declaraciones. ¿Qué dijo exactamente?

¿Qué actriz mexicana tachó al actor Miguel Martínez como infiel?

La actriz Bárbara Carbajal, quien tuvo una relación sentimental con Miguel Martínez, utilizó hace algunas horas su cuenta de TikTok para hablar de un tema que parecía emerger en redes sociales.

Carbajal quiso hablar luego de que Miguel Martínez publicara un vídeo promocionando su nueva canción, ya que además de la actuación, también ha comenzado su camino en la música.

Dentro de esta publicidad de su nuevo sencillo, Martínez señaló que era una canción muy personal, pues una relación habría terminado por algunas “cositas":

Andaba con este rollo de ir a buscarla, porque la extrañaba, toda esta onda. (...) Me hicieron darme cuenta que no era la indicada para mí y yo todavía con ese dolor me enteré que ella estaba yendo al mismo bar donde me gustaba mucho ir con mis amigos. (...) Yo no quería ir a ese lugar por miedo a encontrármela, porque no quería. Miguel Martínez

“Pero pon la parte de la mejor amiga”,

“Y la rola ‘la amiga en el departamento’” y,

"¿Y la parte de la infidelidad?”

¿Qué dijo la actriz Bárbara Carbajal sobre la infidelidad que sufrió presuntamente de Miguel Martínez?

Tras el anuncio de la canción del intérprete, Miguel Martínez, Bárbara Carbajal decidió alzar la voz, y aunque no dio el nombre concreto del actor, sí contó una historia que responde a la versión de Martínez, además de que ellos mantuvieron una relación hace algunos meses.

Carbajal decidió contar su versión de los hechos y desacreditó en buena parte lo dicho por Martínez:

No tiene nada que ver tu versión. (...) Lo tengo bloqueado justamente porque no quería que me contactara. (...) Después de ver la historia de mi exmejor amiga con el, en el antro, porque me partió el alma, y ahí todavía no me enteraba que se habían ido a su depa. Bárbara Carbajal

El dolor y la frustración para Carbajal llegó en el momento en el que supo que se trataba de alguien tan unida a ella: “ ¿Y por qué con mi mejor amiga, mi hermana, cabr*n, estoy muy molesta? ”, añadió.

Aunque no menciona a Miguel Martínez dentro de su testimonio, las historias se entrelazaron cuando Carbajal comenzó a mencionar las razones por las que tuvo que presentarse en el mismo bar que él frecuentaba, y que más allá de intentar encontrarlo, existían otras razones.

¿Quién dice la verdad?

¿Quién es Miguel Martínez y cuál es su trayectoria?

Miguel Martínez es un actor mexicano que se convirtió en uno de los rostros infantiles más reconocidos de Televisa durante los primeros años de la década del 2000. Su carrera despegó con fuerza en 2003, al obtener un papel protagónico en Alegrijes y rebujos, una exitosa telenovela infantil producida por Rosy Ocampo que lo catapultó a la fama.

Un año después, en 2004, encabezó la producción Amy, la niña de la mochila azul, y aquí comenzó su constancia en producciones como:



Vivan los niños , donde interpretó a Santiago,

, donde interpretó a Santiago, La madrastra ,

, En 2007, formó parte de Atrévete a soñar, adaptación mexicana de Patito Feo, dando vida a Axel.

Actualmente a incursionado en el mundo de la música y ya ha lanzado varias canciones que han sido aceptadas por sus fans y seguidores.

