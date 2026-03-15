¡Diego Klein ya tiene dueña! Descubre quién es la mujer que conquistó su corazón

El corazón de Diego Klein está ocupado. El actor tiene novia, una relación que recientemente salió a la luz y que abrió preguntas sobre su vida personal. Mientras crece la curiosidad sobre esta historia, surge también la duda entre seguidores: ¿suenan las campanadas de boda? Aquí te contamos de quién se trata.

No te pierdas: ¡José Ángel Bichir en el hospital! Reportan presunto intento de suicidio del actor en su casa| VIDEO

Te contamos quién se robó el corazón de Diego Klein. / Redes sociales

¿Quién es la novia de Diego Klein?

La novia de Diego Klein es Yare Santana, actriz y modelo originaria de Matanzas, Cuba, nacida el 11 de mayo de 1993. Su nombre comenzó a circular al conocerse que mantiene una relación con el actor, lo que despertó interés sobre su trayectoria dentro de la televisión y el modelaje.

Santana ha desarrollado su carrera principalmente en producciones televisivas. Es conocida por interpretar a Estefanía Garza en la serie Se rentan cuartos (2019), proyecto que formó parte de su trabajo dentro de la ficción en habla hispana.

Más adelante también participó en la telenovela Pasión de gavilanes 2 (2022), donde dio vida a Gaby Reyes Elizondo. Con estos proyectos, la actriz cubana ha formado parte de producciones que han circulado en televisión y plataformas.

No te pierdas: ¿Stephanie Salas y Humberto Zurita en crisis por su familia? Rompen el silencio: ¿Sus hijos se llevan mal?

Yare Santana es la novia de Diego Klein. / Redes sociales

¿Cómo inició la relación de Diego Klein y Yare Santana?

La relación entre Diego Klein y Yare Santana se hizo pública en redes sociales, donde comparten fotos juntos y se dejaron ver durante una alfombra roja de la serie Madres por accidente, donde ambos compartieron un beso frente a las cámaras.

Al referirse al inicio de su relación, en entrevista con medios de comunicación, Santana explicó que el vínculo surgió de manera natural mientras se conocían. “Lo admiro muchísimo. Como en todas las relaciones, nos conocimos, empezamos a salir, a conocernos y todo fluyó divino, lo amo muchísimo, recibo muchísimo amor y estoy feliz”, expresó al compartir detalles de esta etapa de su vida personal.

La actriz también habló de lo que valora en su pareja y de cómo han construido su relación. “Es un hombre sumamente amoroso, creativo, honesto, buen compañero, talentoso, familiar y tiene todo para ser un compañero de vida. En esta profesión lo más importante es la comunicación, el respeto y el amor. Llevamos un año”, señaló Santana.

No te pierdas: ¿La suegra de Eugenio Derbez no lo quiere? Alessandra Rosaldo, tras rumores de divorcio, hace fuerte revelación

¿Diego Klein y Yare Santana ya piensan en boda? / Redes sociales

¿Yare Santana y Diego Klein planean boda?

Ante las preguntas sobre si su relación con Diego Klein podría avanzar hacia el matrimonio, Yare Santana dio detalles de cómo viven actualmente esta etapa de su vida en pareja. La actriz señaló que, por ahora, ambos se concentran en disfrutar el noviazgo y en el tiempo que pasan juntos.

Al hablar del tema, explicó que no tienen prisa por llegar al altar y que prefieren concentrarse en lo que están construyendo día a día. “Hay que aprovechar el noviazgo y vivirlo, seguramente se van a enterar cuando suceda, igual y les decimos ‘Ya nos casamos’ y ni se enteran”, comentó al referirse a la posibilidad de que una decisión así se dé más adelante.

También compartió que uno de sus planes en común es viajar y dedicar tiempo a experiencias fuera de la rutina. “Estoy muy feliz, disfrutar y aprovechar el noviazgo, viajar, queremos aprovechar este año para viajar muchísimo, los viajes unen mucho cuando estás compartiendo en otros lugares y 24/7 con alguien, va todo muy bien”, señaló sobre los proyectos que tienen en pareja.

Santana también habló sobre su deseo de formar una familia en el futuro. “Sí quiero ser mamá, toda la vida he querido ser mamá, pero todavía falta para eso”, mencionó al referirse a una etapa que contempla más adelante en su vida personal.

No te pierdas: José Eduardo Derbez le da regalazo de lujo a Paola Dalay, su novia y ¡su ex reacciona!: ¿Se enojó?