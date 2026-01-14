Diego Klein sufrió un terrible accidente que lo llevó al hospital ¡le provocó una enfermedad crónica a su mamá!

Diego Klein abrió su corazón como pocas veces y habló sin filtros sobre los momentos más difíciles de su infancia, marcados por la falta de autoestima, el señalamiento constante y un accidente que cambió para siempre la vida de su familia.

Durante su participación en “Diario de un humano”, el actor recordó cómo creció sintiéndose “defectuoso” y cargando una culpa que no le correspondía: la enfermedad crónica que desarrolló su madre tras un accidente que él sufrió cuando era apenas un niño. Hoy, desde la madurez, reflexiona sobre ese doloroso episodio.

Diego Klein revela el fuerte accidente que tuvo y afectó la salud de su mamá. / Redes sociales

Mira: Diego Klein revela si hay romance con Angélica Rivera, el actor dice: “No le estamos haciendo daño a nadie”

¿Por qué Diego Klein tuvo problemas de autoestima en su infancia?

Durante la charla, Diego Klein confesó que desde pequeño fue señalado como un niño problemático, travieso y le costaba adaptarse a las reglas, lo que influyó profundamente en la manera en que se percibía a sí mismo. Aseguró que creció con la sensación de no encajar ni cumplir con las expectativas de los adultos que lo rodeaban.

“De chiquito yo crecí con la idea de que era malo; era una combinación entre todos los profesores, porque yo llamaba la atención para mal, era el más travieso y se creó la idea de que yo era un problema”, relató.

El actor explicó que provenía de una familia poco convencional, lo cual también lo hacía sentirse distinto frente a sus compañeros de escuela.

“Vengo de una familia de clase media, muy trabajadora, pero muy intelectual, con doctorados, muy poco convencional. Hubo una libertad absoluta; mis papás me trataban como adulto, pero al mismo tiempo no encajaba con lo que yo iba viviendo en la escuela”, compartió.

Esa diferencia lo llevó incluso a sentir envidia de otros niños. “A veces me daba hasta envidia no ser religioso, porque para mí era raro venir de una familia atea que venía de la guerra”, dijo, al explicar que su madre es hija de judíos y que su abuelo quedó huérfano a los 18 años a causa del holocausto.

Con el paso del tiempo, esas experiencias se transformaron en una baja autoestima. “Tenía la sensación de que era defectuoso; por eso me fue difícil el camino de tener autoestima, de ir cambiando”, confesó.

Diego Klein revela el fuerte accidente que tuvo y afectó la salud de su mamá. / Redes sociales

¿Qué accidente tuvo Diego Klein que afectó la salud de su mamá?

Uno de los momentos más duros que compartió Diego Klein fue el accidente que sufrió cuando tenía alrededor de cinco años y que terminó afectando gravemente la salud de su madre.

“Me subo al carrito del súper, mi mamá estaba a punto de pagar la cuenta; me subo a la parte de arriba y me pongo de pie”, recordó. Explicó que su mamá no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. “Mi mamá lo jala y me caigo de marometa al suelo, me golpeé la cabeza, se me inflamó el cerebro y terminé en el hospital”.

Diego admitió que no recuerda con claridad lo que pasó después. “Yo no recuerdo nada, como luces, como que no podía pensar”, relató. Sin embargo, lo más fuerte vino tiempo después, cuando se desataron las consecuencias del accidente.

Mira: Diego Klein se deja ver enamorado con una misteriosa mujer en concierto de Nodal, ¿es Angélica Rivera?

Diego Klein revela el fuerte accidente que tuvo y afectó la salud de su mamá. / Redes sociales

¿Qué enfermedad tiene la mamá de Diego Klein tras el accidente que él sufrió?

Según el testimonio del actor, tras ese episodio su madre desarrolló una enfermedad crónica que marcaría la vida de ambos. “Lo más ca... es lo que pasó después: a mi mamá le dio diabetes por esa caída”, reveló Diego Klein.

Aunque reconoce que fue un accidente y que él era apenas un niño, Diego confesó que durante muchos años cargó con una culpa injusta. “A pesar de que no era responsable, o sea, fue un accidente y yo no era consciente, siempre me sentí culpable de la diabetes de mi mamá”, dijo.

Hoy, con otra perspectiva, el actor asegura sentirse orgulloso del camino que ha recorrido, a pesar de los prejuicios que enfrentó. “Había una falta de esperanza. Mucha gente me veía y pensaba: ‘Va a terminar en la cárcel, va a ser un vividor’. Eso decían mis familiares y mis profesores. Me da coraje, porque yo era un niño”, finalizó.

Mira: Angélica Rivera va al teatro a apoyar a Diego Klein y aseguran que el actor le lanzó un: “Te amo” ¿No que no?