Diego Klein ya terminó con Paly Duval ¡Ahora sale con Minnie West, luego de internarse en un psiquiátrico!

Una de las parejas más lindas del espectáculo era la que hacían Paly Duval, hija de Consuelo, y Diego Klein. Hace unas semanas terminaron. Ahora él sale con la actriz Minnie West, con quien filmará una película.

Aunque Diego y Minnie nos dijeron que sólo son amigos, los cachamos en una función especial de la obra Sweeney Todd. Cada que apagaban la luz él la tomaba de la mano y ella se recostaba en su hombro.

Los actores tienen un tórrido romance / TVNotas

Te puede interesar: La hija de Consuelo Duval nos habla de su relación con el actor Diego Klein, ¡un amor completo!

¿Por qué Paly Duval y Diego Klein terminaron?

El año pasado Diego protagonizó la telenovela Mi secreto. Actualmente estelariza la obra de teatro 2:22 y llevará uno de los papeles principales en al telenovela Juana la virgen.

Sobre su truene con Paly, nos dijo: “Nos dimos un tiempo. Cada uno está por su lado, pero es una niña maravillosa. Con un talento impresionante. Incluso vamos a estar en la misma novela. De repente se pueden separar los caminos, pero seguimos unidos en otras cosas”.

Carlos Monjaraz

No te pierdas: Minnie West revela que tras la muerte de su madre, Amparín, se reencontró con su ex, Alejandro Speitzer

Y agregó: “Hay momentos de la vida en que uno escoge otras cosas y hay que estar muy flexibles a saber por qué. Con cariño tomamos esa decisión que fue mutua. Los dos teníamos ganas de centrarnos en nuestras carreras”.

Nos habló de su proyecto con Minnie: “Vamos a ser pareja en la cinta. Soy muy suertudo de hacer la película más importante de mi vida con ella. Es un remake de una película española que se llama Loco por ella. También participan Jesús Zabala y Cassandra Sánchez Navarro”.

Carlos Monjaraz

¿Qué dijo Minnie West?

También charlamos con Minnie quien, a casi año y medio de la trágica muerte de su madre, al artista plástica Amparín Serrano, nos dijo: “Estoy todo menos entera. Honro a mi mamá (Amparín Serrano) haciendo lo que sé que le gustaría que hiciera: viviendo”.

Respecto a su internamiento en un hospital psiquiátrico por no poder con la tristeza de la muerte de su mamá, nos: dijo “Era una decisión muy importante y necesaria. Todos los días son diferentes. Hay altibajos y quiero enfocar mi energía en el proyecto de cine del que te platicaba Diego”.

Carlos Monjaraz

Te puede interesar: Minnie West revela que su madre Amparín Serrano falleció en sus brazos: “Sostuve su cabeza”

Y es que regresa al trabajo después de que se había negado a hacerlo por al pena que le embarga: “Voy paso a paso. Este proyecto y todos los que haga serán para ella”.

Carlos Monjaraz

Nos contó: “He soñado con mi mamá. La veo y me hace muy feliz. Sigo yendo al psicólogo y he decidido que voy a ir al psicólogo para siempre. Ya no tomo antidepresivos desde que salí del psiquiátrico, pero si de repente me pongo ansiosa me dan unos ansiolíticos. Si volviera a sentir que pierdo el control, como aquella vez que sentí que ya no podía más sola, me volvería a internar. Para mí eso no es un tabú. No es algo extraño. Sabía que era lo que tenía que hacer”.

Finalmente, de su anterior relación con Nacho, el hermano de Belinda, nos comentó: “Quedamos bien. Lo mejor que se puede quedar. Cuando algo no funciona y no estás en el momento adecuado, pues es mejor hasta ahí. Yo siempre me quedaré con un agradecimiento porque él me ayudó mucho con el tema de mi mamá", finalizó.

No te pierdas de esta y más entrevistas que TVNotas tiene en exclusiva para ti. ¡Compra nuestra revista digital o impresa!