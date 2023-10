La hija de Consuelo Duval nos habla de su relación con el actor Diego Klein, ¡un amor completo!

Hace unos días se estrenó la puesta en escena ‘Escape Room’ donde Paly Duval, la hija de la comediante Consuelo Duval está en el elenco. En TVNotas platicamos con ella y nos cuenta cómo llegó este proyecto a su vida, la forma como se abre camino en este medio sin estar a la sombra de su madre, así como del gran romance que tiene con el también actor Diego Klein, con quien lleva unos meses de relación, y asegura, es el hombre de su vida.

-Paly, estrenas obra de teatro con un gran elenco, ¿cómo te sientes?

“Muy nerviosa la verdad, cuando estaba ensayando, pues era en corto. Era todo chiquito, pero ya estar en el escenario. Es otro boleto. Es una obra maravillosa. Toca temas de todo y es para pasar un buen rato. El público se va a identificar mucho”.

-¿Cómo llega este proyecto a tus manos?

“Gracias a mi participación en ‘Monólogos de la vagina’, Morris Gilbert (el productor) me invitó a hacer el casting para esta puesta y llegó el proyecto. Creo que me vieron algo. No sé si la pasión en lo que hago, pero la verdad es que me siento como pez en el agua”.

Paly Duval, Faisy, Alejandra Barros y Juan Martín Jauregui en la obra de teatro Escape room / Liliana Carpio

-Tú y tu hermano Michel vienen pisando fuerte dentro del medio. ¿Cómo es la relación entre ustedes y con tu mamá?

“Nosotros somos muy independientes a nivel profesional. Nos echamos porras uno al otro, pero cada quien tiene y toma sus decisiones. Que ya nos vean como algo más que ‘los hijos de’ es algo súper importante, porque entonces sabemos que vamos por buen camino, porque la verdad nunca hemos dependido de mi mamá y de su nombre”.

-¿Cómo es la relación con tu mamá?

“Es increíble. Somos muy amigas y justo para este proyecto, sí le pedí consejos. Leímos el texto y me dio ciertas indicaciones que me las llevo guardadas en el corazón, porque mi mamá es una máster. Fue como muy mágico poder compartir esto y porque además los tres somos como muy privados y cada quién en su rollo, pero ahora con este proyecto, los dos han estado muy presentes, porque soy la chiquita”.

-Tu mamá es una grande de la actuación…

“La verdad sí y para este proyecto sí me sentía un poco vulnerable y necesitaba mucho a mi familia cerquita, y creo que ahorita estamos más unidos que nunca. Una cosa es el talento, pero también es el trabajo y el seguir luchando por conseguir nuestras propias cosas”.

Consuelo Duval con sus hijos Michel y Paly / Instagram

-Siento que tanto tu hermano como tú, independientemente de la mamá que tienen, han hecho su camino muy aparte…

“La verdad es que sí. Hemos trabajado en proyectos bien padres donde no tiene que ver nada mi mamá. Obvio, la conocen porque siempre habrá alguien que haya trabajado con ella, pero no va más allá que por ella estemos ahí. No, mi hermano y yo hemos tocado puertas. Unas se nos abren y otras no y es parte de lo mismo”.

-¿Qué tanto pesa el apellido Duval?

“Creo que cualquier hijo de actor la tiene muy duro, porque independientemente de cuánto trabajes, sempre estaremos en comparación de nuestros padres, pero para mí es un honor ser hija de mi mamá, y que ella ha podido caminar estos pasos y que no me siento sola en esta carrera tan demandante y sensible. Nos entendemos perfecto. Me cuida y soy muy afortunada. Sí ha sido difícil, pero creo que vamos bien”.

-Te siento en un gran momento…

“Estoy en un gran momento. Estoy muy feliz a nivel personal, ni yo me aguanto (ríe). Creo que Diego ha sido un gran compañero para mí y encontrarnos en esta industria ha sido mágico”.

-¿Cómo se da esta relación con Diego Klein?

“Nos conocimos en una película que hicimos pero fue súper chistoso, porque nunca nos vimos hasta el estreno. Nunca nos tocó filmar juntos. Entonces el día del estreno empezamos a platicar en el estacionamiento (ríe), y nos pasamos los teléfonos, y la verdad es que lo amo, lo adoro, y estoy súper feliz con él”.

Paly Duval y Diego Klein están felices / Instagram

-Además, también es un chavo súper talentoso…

“Que te puedo decir, para mí es el mejor actor de México. Es un tipazo, también está estrenando proyecto de teatro y aunque no nos podemos ver mucho. Ahí estamos el uno para el otro. Estoy muy enamorada de él”.

-Además veo que se lleva increíble con tu familia…

“Ha embonado a la perfección en mi familia y yo en la de él. En verdad que tengo una relación bien bonita”, concluyó.

Diego Klein es uno de los galanes jóvenes de Televisa participando en el remake de Los ricos también lloran y recientemente protagonizó Mi secreto junto a Isi Vives, Andrés Baida y Macarena García. Su proyecto más reciente es la serie Mala fortuna en Amazon Prime.