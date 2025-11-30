¿María Chacón quedo mal con Rosy Ocampo? Miguel Martínez aclara la verdad

La secuela de Papás por conveniencia, titulada “Papás por siempre”, inició transmisiones sin uno de los personajes más queridos: “Lichita”, interpretado por María Chacón. La ausencia sorprendió a los seguidores de la telenovela, especialmente después del éxito que tuvo la primera temporada en 2024.

La trama comenzó con un giro inesperado, mostrando a la familia del personaje enfrentando su muerte, pero sin revelar qué le pasó a Lichita. Esto ha despertado teorías sobre si este personaje habría muerto de verdad o volverá para sorprender a los televidentes.

Ante la incertidumbre, seguidores han llenado las redes con preguntas: ¿volverá más adelante?, ¿solo la dejaron fuera del inicio? o por qué María Chacón no forma parte de esta segunda temporada pese que ha compartido algunos promocionales de esta temporada.

María Chacón: Revelan por qué razón quedo fuera de Papás por conveniecia, '¿hubo roces con Rosy Ocampo? / Redes sociales

Acusan a María Chacón de ser “insoportable” con la producción “Papás por siempre” de Rosy Ocampo

Cabe recordar que, tras el final de la primera temporada de “Papás por siempre”, producida por Rosy Ocampo, el periodista Alejandro Zúñiga aseguró que María Chacón no regresaría al proyecto debido a una presunta actitud “insoportable” con la producción. Según su versión, este habría sido el motivo por el que la actriz quedaría fuera de la nueva entrega.

“Que dicen que un dolor de huesos, qué diva prepotente, mamona, entonces zas la dejan fuera que la sacan y su personaje será sustituido por otra actriz”, reveló el periodista en su canal de YouTube.

Lo más confuso vino cuando Rosy Ocampo desmintió estos rumores, confirmó a María Chacón para esta secuela, pero el primer capítulo de “Papás por siempre”, sus fans descubren que Lichita había muerto.

Miguel Martínez aclara si María Chacón salió de “Papás por siempre” por pleito con Rosy Ocampo

Ahora su amigo, el actor Miguel Martínez aclara esta polémica en el “Chismerio”, durante su visita al programa de internet, fue cuestionado sobre la ausencia de María Chacón en “Papás por siempre” y aseguró que ella quería estar en la producción, al igual que Rosy Ocampo, pero no fue posible porque se empalmó con un proyecto de cine.

“Me estaban pagando más y la corrí” (risas). “No es cierto, de hecho les contaré algo muy bonito. El día de la presentación a prensa, María Chacón, desde Asia, me habló para desearnos lo mejor. A ella le hubiera encantado estar acá. Ella no salió mal con Rosy ni con el proyecto. Lo que pasa es que cuando nos hablaron de la segunda temporada —que fue meses después de terminar la primera parte—, pues la verdad, cuando uno termina un proyecto ya está buscando el siguiente”, comentó Miguel Martínez.

“No todos los actores tienen la misma suerte, a veces te quedas sin trabajo por meses. Cuando nos sale un proyecto, en chinga lo agarramos, y si es un buen proyecto, con más razón. María, me parece, cuando le hablaron para esto, ya estaba por empezar una película, y no la culpo. Si yo estuviera en su lugar y me llamaran para algo de cine, yo también diría que sí”, finalizó.

Además, María Chacón confirmó que alcanzó a grabar algunas escenas para esta nueva temporada; sin embargo, se especula que su participación solo aparecerá a modo de flashbacks de su personaje.

Lichita y Chano son los papás de Chofis en Papás por conveniencia / Instagram

¿Quién es Rosy Ocampo, productora de “Papás por siempre”?

Rosy Ocampo es una reconocida productora de Televisa.

Fue vicepresidenta corporativa de contenidos y directora de Televisa Niños, donde impulsó las telenovelas infantiles.

Realizó importantes telenovelas infantiles como “El diario de Daniela”, “Alebrijes y rebujos”, “Aventuras en el tiempo”, “Complices al rescate”, entre otras.

También fue productora de “La fea más bella” en el 2006.

Ha producido exitosas telenovelas como “Las tontas no van al cielo” (2008), “Por ella soy Eva” (2012) y la franquicia “Vencer” (2020–2023) tratan asuntos como violencia de género, salud mental, diversidad familiar.

