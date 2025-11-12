María Chacón anuncia su compromiso y presume anillo: ¿Quién es Christopher Den Uijl, su prometido?

La actriz mexicana María Chacón sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con su pareja, Christopher Den Uijl, un empresario y organizador de festivales musicales. La noticia fue compartida en redes sociales a través de una serie de fotografías en blanco y negro que capturaron la emoción del momento y rápidamente se volvieron virales.

¿Cómo anunció María Chacón su compromiso con Chris Den Uijl?

En las imágenes, María Chacón, actriz de ‘Alegrijes y rebujos’, aparece luciendo un elegante vestido claro mientras besa a su prometido, mostrando con orgullo el anillo de compromiso. La pareja posa entre risas, abrazos y miradas cómplices, transmitiendo una conexión genuina que emocionó a sus fans y colegas del medio artístico.

“Para siempre, contigo. Always & forever” escribió la actriz en la publicación acompañada de un emoji de infinito y de anillo de compromiso, generando una ola de felicitaciones por parte de sus seguidores y amigos famosos, entre ellos Miguel Martínez, Jesús Závala, María Perroni, José Ron, Bárbara de Regil, entre otros.

Maria Chacón anuncia compromiso con su novio Christopher Den Uijl. / Redes sociales

¿Cómo se conocieron María Chacón y su novio Chris Den Uijl?

Aunque siempre ha sido reservada con su vida amorosa, María Chacón reveló el año pasado cómo surgió su historia de amor con Christopher Den Uijl. Durante un encuentro con la prensa, la actriz contó que su relación comenzó gracias a un amigo en común.

“Nos conocimos hace como tres años, porque su socio, bueno, el hermano de su socio fue conmigo a la escuela en Ensenada, California. Todo se quedó en familia. Todos somos buenos amigos. Me llevé un grande, todos mis amigos y la gente con la que él trabaja vive allá en Ensenada”, explicó María.

Además, María reveló que ambos comparten gustos similares y disfrutan pasar tiempo juntos en conciertos y eventos musicales:

“Nos encanta ir a conciertos, fuimos a ver a Wisin y Yandel. Estoy muy orgullosa de estar con él. Llevamos dos añitos, creo que está bien que lo conozcan, pero tratamos de mantener todo muy privado y personal. Los dos somos muy trabajadores y soñadores”, declaró María Chacón en diciembre de 2024.

María Chacón presume anillo y comparte su compromiso. / Instagram: @oficialmariachacon

¿Quién es Christopher Den Uijl, el prometido de María Chacón?

Christopher Den Uijl es un reconocido empresario y productor de eventos originario de México, conocido por ser uno de los impulsores del festival Baja Beach Fest, uno de los encuentros de música urbana más importantes de Latinoamérica, celebrado cada año en Rosarito, Baja California. Su trabajo en la industria del entretenimiento lo ha posicionado como una figura clave en la organización de festivales y conciertos masivos como el Flow Fest.

Es cofundador de La familia presenta, empresa organizadora de múltiples eventos de música urbana y reggaetón.

Christopher comenzó su carrera en una agencia de eventos, especializándose en producciones de skate y surf, para luego enfocarse en la música y las grandes producciones en vivo.

Aunque ha mantenido un perfil más discreto que el de su pareja, Den Uijl y María Chacón llevan una relación sólida y estable desde hace varios años. Juntos han compartido viajes, proyectos personales y momentos especiales que ocasionalmente publican en sus redes sociales.

