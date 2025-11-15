¿Quién es Christopher Den Uijl, el prometido de María Chacon? Así presumieron su compromiso

La actriz mexicana María Chacón sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar su compromiso con Christopher Den Uijl, un empresario ligado a la industria del entretenimiento. A través de sus redes sociales, la exestrella infantil de Alebrijes y Rebujos compartió una serie de fotografías en las que presume su anillo de compromiso, además de mostrar el romántico momento en que su pareja le pidió matrimonio.

La publicación, que rápidamente se volvió tendencia, estuvo acompañada de un mensaje de agradecimiento y felicidad por esta nueva etapa. Compañeros del medio artístico y fans no tardaron en llenar los comentarios de felicitaciones, destacando la estabilidad y el cariño que ha mostrado la pareja desde hace más de dos años.

Maria Chacón anuncia compromiso con su novio Christopher Den Uijl. / Redes sociales

¿Quién es Christopher Den Uijl, el prometido de María Chacón?

Christopher Den Uijl es un joven empresario y productor de eventos originario de Estados Unidos, reconocido por ser cofundador del Baja Beach Festival, uno de los encuentros de música urbana más importantes de América Latina. El evento, celebrado cada año en Rosarito, Baja California, ha reunido a más de 60 mil asistentes por edición, presentando a artistas como Bad Bunny, J Balvin, Becky G, Nicky Jam y Ozuna.

Además del éxito del Baja Beach, Den Uijl también ha estado involucrado en la organización del Flow Festival, que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Este evento reúne a miles de fanáticos del reggaetón y el trap con presentaciones de figuras internacionales como Anuel AA, Sech y De La Ghetto.

Con más de siete años de experiencia, Christopher ha logrado posicionarse como uno de los productores más influyentes de la escena musical urbana. Ha participado como panelista en conferencias del sector, entre ellas el monitorLATINO Summit 2019, donde habló sobre los retos y la complejidad de los eventos masivos.

Maria Chacón anuncia compromiso con su novio Christopher Den Uijl. / Redes sociales

¿Cómo anunció María Chacón su compromiso con Christopher Den Uijl?

La actriz María Chacón dio la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una serie de imágenes junto a su prometido, mostrando el anillo y el instante exacto de la propuesta. En las fotografías, ambos aparecen sonrientes, abrazados y rodeados de un ambiente romántico.

María acompañó las imágenes con un mensaje breve pero significativo, en el que expresó su felicidad y gratitud por el amor que ha encontrado. La publicación generó miles de “me gusta” en cuestión de horas y comentarios de celebridades como Macarena Achaga, Sebastián Rulli y Camila Sodi, quienes le enviaron sus mejores deseos.

Por su parte, Christopher Den Uijl continúa desarrollando proyectos dentro del mundo del entretenimiento, fortaleciendo su vínculo con México, país donde también ha establecido su vida al lado de la actriz.

María Chacón presume anillo y comparte su compromiso. / Instagram: @oficialmariachacon

¿Cuándo se casan María Chacón y Christopher Den Uijl?

Hasta el momento, María Chacón y Christopher Den Uijl no han revelado la fecha de su boda, pero el anuncio del compromiso ha generado gran expectativa entre sus seguidores y compañeros del medio artístico. La actriz únicamente compartió en sus redes sociales el emotivo momento en el que su pareja le pidió matrimonio, acompañado de un mensaje de amor y gratitud, sin dar más detalles sobre los preparativos o el lugar del enlace.

Por ahora, la actriz continúa enfocada en sus proyectos profesionales y en disfrutar de su compromiso, mientras que Christopher sigue desarrollando sus actividades en la industria del entretenimiento. Aunque no hay una fecha confirmada, los seguidores de ambos permanecen atentos a cualquier anuncio que pueda revelar cuándo y dónde se celebrará la esperada boda.

