¡Al igual que Christian Nodal! Otro cantante de regional mexicano acusado de ser un padre ausente

La paternidad de Christian Nodal ha sido puesta en tela de juicio en los últimos años. Se ha dicho que, presuntamente, el cantante, además de no dar una pensión alimenticia “justa”, también lo han señalado en redes de que sería un padre presente. Según especulaciones, prefiere pasar el tiempo con su actual esposa, Ángela Aguilar.

Las acusaciones se vieron reforzadas después de que Cazzu, ex de Nodal y madre de su hija, se quejara del dinero que le dan para la manutención y afirmara que la menor está siendo víctima de “abandono”.

En medio de todo esto, surge una acusación similar en contra de otro cantante de regional mexicano, por lo que las comparaciones han sido casi inmediatas.

Nodal / Redes sociales

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¿Qué se dice sobre Christian Nodal y su paternidad?

En el caso de Christian Nodal, este ha asegurado no ser un padre ausente, al menos no por elección propia. Hace algunas semanas, compartió un comunicado expresando que estaba harto de que usaran a su hija para “alimentar una narrativa falsa” que solo beneficia a Cazzu.

Sostuvo que siempre ha querido estar presente para la menor. No obstante, es la propia argentina quien se lo impide al supuestamente no querer llegar a un acuerdo. De acuerdo con su versión, tanto él como sus abogados están abiertos a una conciliación.

Debido a ello, decidió iniciar un proceso legal para que, entre otras cosas, un juez dictamine la custodia y las visitas de la menor, así como también una pensión justa. También exige que su hija deje de ser expuesta en redes sociales.

Hasta el momento, Julieta Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, no se ha pronunciado de forma directa ante este tema y solo se ha limitado a compartir más contenido junto a su pequeña. En tanto que una amiga de Cristy Nodal, mamá del cantante, contó en entrevista para TVNotas que él sí cumple con la pensión alimenticia, pero que es la trapera quien quiere más.

“Él sí cubre la pensión alimentaria a tiempo, pero Cazzu pide una millonada. Cristy siempre le aconsejó que se lo diera. Le duele no poder ver a su nieta, pero el cantante piensa que, si cede ahora, después, ¿qué más va a querer?”, declaró.

Cazzu / Redes sociales

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¿Por qué el cantante de regional mexicano, Adriel Favela, es acusado de ser un padre ausente?

Se trata de Adriel Favela. Recientemente, su exnovia, Kiarybel Lara, lanzó un llamado en redes sociales para que el cantante visite al hijo que tienen en común.

“Este mensaje es para Adriel: si tú gustas cambiar tu vida, tienes la llave, porque las puertas de mi casa siguen abiertas; el niño está bien, gracias a Dios, y pues te deseo el bien y que tengas tranquilidad en tu conciencia”, expresó.

Posteriormente, dio una entrevista para el programa ‘Suelta la sopa’ en la que explicó que su relación con Adri duró siete años aproximadamente y fue bastante intermitente. Contó que se separaron en varias ocasiones y que, en una de las reconciliaciones, ella quedó embarazada.

“Él lo tomó muy mal; me empezó a alzar la voz, a decir que yo era una mala persona para detenerme de abortar. Ya cuando hablamos en persona, me mandó un mensaje y me dijo: ‘Yo quiero una prueba de ADN’. No me apoyó en el embarazo. Hasta la fecha, el niño no ha recibido un cariño de su papá ni un centavo de su papá. No (quiero ponerle una demanda)” Ex de Adriel Favela

Cabe mencionar que la influencer ‘Chamonic3’ reportó que, presuntamente, Adriel se niega a hacerse la prueba de ADN, pero que ya se comprobó que el menor sí era su hijo: “Adriel Favela nunca a reconocido al niño, ni siquiera a intentado hacerse el ADN para confirmar si es o no su hijo, pero cabe destacar que la mamá de Adriel sí se hizo un examen de ADN el cual salió positivo”, manifestó.

¿Quién es Adriel Favela, cantante acusado de ser padre ausente?

Adriel Favela es un cantante, músico y compositor mexicano-estadounidense.

Actualmente tiene 32 años.

Toca regional mexicano, corridos y norteño.

En su momento, contó que su infancia fue muy difícil ya que su padre los abandonó y su mamá tuvo que sacarlo adelante.

En 2011, debutó en la música con su álbum “Favela por herencia”

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