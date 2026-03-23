Nodal es captado supuestamente enojado con Ángela Aguilar en pleno momento romántico: ¿Se le acabó la paciencia?

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a dar de qué hablar, luego de que la propia cantante compartió un momento en el que el sonorense estaría molesto con ella, ¿se les acabó el amor o qué pasó? Te contamos los detalles.

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¿Se acabó el amor? Nodal se habría enojado con Ángela Aguilar en pleno video. / IG: @angela_aguilar_

¿Cómo empezó la relación entre Nodal y Ángela Aguilar?

En una entrevista con Adela Micha, Christian Nodal compartió detalles sobre el momento en que terminó su relación con Cazzu y cómo comenzó su historia con Ángela Aguilar. El intérprete explicó que la ruptura definitiva ocurrió el 8 de mayo de 2024, luego de varios intentos previos por continuar juntos, en un contexto donde ambos buscaban mantener estabilidad por su hija.

“Nosotros ya habíamos terminado 6 veces antes, el 8 fue la definitiva para mí. El 8 de mayo se acabó, para ella, para mí, se acabó… En los últimos meses, rompiendo, no pasaba más de dos días y todo se arreglaba porque tenemos una hija”, mencionó Nodal a la par que señaló que, aunque hubo esfuerzos por sostener la relación, la dinámica cambió con el tiempo y dejó de haber un vínculo de pareja como antes.

El cantante también explicó que ambos intentaron continuar por su hija, pero la relación tomó otro rumbo. “No quería dejar morir la relación y quería estar presente todos los días para mi hija… los dos luchamos mucho por eso, no se pudo, se acabó la química, éramos como roomies, muy buenos amigos, pero ya no éramos pareja, ya no existía esa chispa y pasión, de nuestra boca ya no salía nada que fuera de amor”, comentó el sonorense durante la entrevista.

Sobre el inicio de su relación con Aguilar, relató que coincidieron en un viaje a Roma, donde la cercanía entre ambos creció hasta formalizar su vínculo y posteriormente casarse el 29 de mayo de 2024. “Nada fue planeado… en el avión dije ‘Ella es, ella es mi amor verdadero’”, compartió. En ese mismo espacio, ofreció un mensaje dirigido a su expareja: “Me enamoré, pensé que bastaba con ser honesto, me hubiera gustado darle más tiempo para procesar la tristeza… pero no fue por gusto. Yo no sabía que iba a enamorar el mismo mes que me separé”, dijo.

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¡Así fue el incómodo momento! Nodal y Ángela Aguilar protagonizan video que levanta sospechas. / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué Nodal se enojó con Ángela Aguilar?

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar acumula una polémica más tras difundirse un momento captado durante una noche de películas entre la pareja. Lo que parecía un espacio íntimo terminó por llamar la atención en redes sociales, luego de que la propia cantante compartió el video en su canal de WhatsApp.

En el clip, se escucha a Aguilar preguntar: “¿Qué estamos viendo?”, a lo que Nodal responde: “Amor, estaba la mejor parte de la película”. La conversación continúa cuando ella explica el motivo de la grabación: “Es para mis fans de WhatsApp, a ver diles”, generando una respuesta inmediata del cantante: “No, mami, paranormal, Actividad Paranormal 3”.

El intercambio siguió mientras ambos comentaban sobre la saga que estaban viendo. “Llevamos 3, nos faltan 4”, dice Aguilar, a lo que Nodal contesta: “10, ándele”.

El video se sumó a otros episodios recientes relacionados con la pareja, manteniéndolos en circulación dentro de plataformas digitales, donde cada publicación que comparten continúa siendo observada y comentada por quienes siguen de cerca su relación.

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¡Tenso momento! Nodal habría reaccionado molesto con Ángela Aguilar y todo quedó en video. / Redes sociales

¿Cuándo es la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

A más de un año de haber formalizado su relación por lo civil en una ceremonia íntima en Cuernavaca, Christian Nodal y Ángela Aguilar han comenzado a compartir detalles sobre su próxima boda por la iglesia. De acuerdo con lo que han mencionado recientemente, el enlace religioso está previsto para mayo de 2026.

La pareja también ha señalado que el lugar elegido para la celebración sería Zacatecas, entidad con la que mantienen un vínculo cercano. En declaraciones del propio intérprete, la intención es que el evento conserve elementos representativos del país, al señalar que busca que el festejo sea “muy mexicano”.

En medio de los preparativos, Nodal ha comentado que le gustaría que su hija, nacida en 2023 durante su relación con Cazzu, esté presente en la ceremonia. Hasta el momento, no se ha confirmado si esto será posible, ya que no se han dado a conocer más detalles al respecto.

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