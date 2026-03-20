Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y arremete contra Cazzu: “Hizo mucho escándalo”

La polémica entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu volvió a encenderse, y esta vez se suma Florinda Meza, quien decidió dar su opinión sin filtros, generando revuelo inmediato.

La actriz no solo defendió a la joven cantante ante las críticas por su romance, sino que también lanzó fuertes declaraciones contra la ex de Nodal, reavivando un tema que parecía ya superado y desatando críticas en redes sociales.

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En redes comparan a Ángela Aguilar y a Florinda Meza / Redes sociales

¿Qué dijo Florinda Meza sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Todo ocurrió cuando Florinda Meza fue cuestionada por la prensa sobre el escándalo que ha perseguido a Ángela Aguilar desde que confirmó su relación con Christian Nodal, apenas semanas después de la ruptura del cantante con Cazzu en junio de 2024.

Lejos de evadir el tema, la actriz fue contundente y mostró empatía hacia la hija de Pepe Aguilar, dejando claro que, desde su perspectiva, ha sido juzgada de forma injusta.

“La pobre muchacha realmente no tenía razón en ser juzgada así. El que estuvo mal era el otro, sonsacando a una jovencita” Florinda Meza

Sus palabras no pasaron desapercibidas, pues muchos interpretaron que responsabiliza directamente a Christian Nodal por la polémica, deslindando a Ángela Aguilar de las críticas que ha enfrentado desde que hizo público su romance.

Cabe recordar que la relación entre los intérpretes, se confirmó apenas dos semanas después de la separación de Nodal con Cazzu, lo que generó rumores de una posible infidelidad a la argentina.

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Florinda Meza / Redes sociales

¿Qué dijo Florinda Meza sobre Cazzu?

Pero eso no fue todo. Florinda Meza también se refirió —sin mencionarla directamente al inicio— a Cazzu, y sus declaraciones causaron controversia en redes sociales.

“Y luego la fulana que hizo mucho escándalo, la mujer que no sé cómo se llama, una fulanita, sultanita o menganita, hizo mucho escándalo, ni estaba casado con ella”, dijo a su llegada al aeropuerto.

Las declaraciones de Florinda Meza no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde decenas de internautas salieron en defensa de Cazzu y criticaron la postura de la actriz.

Entre los comentarios más destacados, usuarios cuestionaron la forma en la que Meza se refirió a la cantante argentina. “Wow, a veces dicen que los años te hacen sabio, pero con esta señora neta nada que ver”, escribió un internauta, generando reacciones inmediatas.

Otros usuarios también insinuaron que la actriz podría estar tomando partido por afinidad personal: “Está defendiendo a su nieta”, comentaron, en referencia a Ángela Aguilar.

Además, hubo quienes defendieron directamente a Cazzu, rechazando la idea de que ella haya provocado la polémica: “No señora, Cazzu no ha hecho ningún escándalo, la gente se pronunció masivamente y esto escaló a nivel internacional, no confunda las cosas”.

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Florinda Meza / Redes sociales

¿Por qué comparan a Florinda Meza con Ángela Aguilar?

En ambos casos, los internautas han señalado que tanto Florinda Meza, como Ángela Aguilar, se involucraron sentimentalmente con hombres que tenían otras relaciones previas, lo que ha llevado a apodarlas con el polémico mote de “Panini”, en referencia a la comediante Karla Panini, conocida por su escandalosa historia con Américo Garza, quien fue infiel a su mujer, Karla Luna con Panini, ¡que era su amiga!

Las comparaciones entre Meza y Aguilar han rebasado lo anecdótico para convertirse en tendencia.

En redes sociales, han dado rienda suelta a las críticas. Al momento, se ven en las plataformas comparaciones que van desde la comparación por el uso de peinados similares, memes y hasta entrevistas donde ambas han soltado frases y declaraciones parecidas.

Mucho se ha dicho que Florinda Meza, en su momento, minimizó la reacción de la exesposa de Chespirito al saber de su romance; mientras que Ángela dio a entender que Cazzu —la madre de la hija de Nodal— estaba al tanto del vínculo antes de que se diera a conocer a los medios, según ella no se le había rotó el corazón a nadie.

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