Florinda Meza, tras revelar falla en el diagnóstico de Chespirito, serie biográfica hace tremendo anuncio

‘Chespirto: Sin querer queriendo’ fue una de las series que puso al público frente a la televisión por varias semanas, ya que narra la vida de Roberto Gómez Bolaños desde su infancia hasta su popularidad en el medio artístico.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues también se dio a conocer la supuesta personalidad real de algunos actores que estuvieron cerca del comediante, lo que ha generado polémica hasta la actualidad.

El anuncio de Florinda Meza sobre el mal diagnóstico que tuvo en vida Roberto Gómez Bolaños llegó en un momento donde la bioserie hizo un sorprendente anuncio. ¿De qué se trata?

Chespirito: Sin querer queriendo ganó mucha popularidad tras su estreno en 2025. / Foto: Especial.

Puedes leer: ¿Murió Alfredo Adame? ‘Sufre’ síntomas de un infarto y preocupa a La mansión VIP ¡Fue atendido por paramédicos!

¿De qué trata ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

La serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ fue estrenada en 2025 a través de la plataforma HBO Max.

Se trata de una bioserie que narra la vida personal y profesional de Roberto Gómez Bolaños desde su infancia hasta su carrera profesional mientras realiza diferentes proyectos que lo llevaron a la fama.

La bioserie tuvo un total de ocho capítulos, los cuales se fueron estrenando de manera gradual cada semana.

En la serie se revelan varios momentos importantes de la vida de ‘Chespirito’ hasta el momento en que creó a sus personajes que llevó a la pantalla chica.

Personajes como ‘el Chavo del 8' y ‘el Chapulín Colorado’ fueron los más destacados en la carrera de Gómez Bolaños y que se narran en la serie. También destapó algunos escándalos que vivió Roberto Gómez Bolaños y que apenas salieron a la luz con este programa para la televisión, tal como la infidelidad presuntamente del comediante a su esposa Graciela con Florinda Meza.

‘Chespirito: Sin querer queriendo’ cuentó con las actuaciones de: Pablo Cruz Guerrero, Paulina Dávila, Bárbara López, Andrea Noli, Miguel Islas, entre otros más.

En la serie se hablan sobre varios asuntos de la vida de Gómez Bolaños hasta la creación de sus icónicos personajes. / Foto: Chespirito, Portada revista.

También puedes leer: Galilea Montijo CONFIRMA, entre lágrimas, distanciamiento con su hijo previo al Día de las Madres, ¿por Isaac?

¿Cuál fue el tremendo anuncio que dio ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Los Premios Platino se entregan anualmente y reconocen a lo mejor del cine y la televisión, y este 2026 en una de las categorías triunfó la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’.

La bioserie que narra la vida de Roberto Gómez Bolaños ganó el ‘Premio del Público’ como Mejor Miniserie o Teleserie.

La serie contó con dos nominaciones; la primera fue en la categoría donde consiguió el triunfo y la otra fue como ‘Mejor actor de reparto’ para Juan LeCanda, que dio vida a Carlos Villagrán en la producción.

La entrega de premios se realizó este viernes 8 de mayo en el marco de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret, que este año se celebran en la Riviera Maya, México.

En redes sociales circuló una fotografía de Pablo Cruz Guerrero, protagonista de la serie y que le da vida a ‘Chespirito’ con el Premio Platino en la mano, por lo que acudió a recibirlo.

Pablo Cruz, quien le dio vida a Roberto Gómez Bolaños en la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ aceptó el Premio. / Foto: Redes sociales.

También puedes leer: ¿‘Suavecito’ termina con Queen Buenrostro? Revela si quiere reconciliarse con Kim Shantal: “Estar bien con ella”

¿Cuáles fueron las polémicas que vivió la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

‘Chespirito: Sin querer queriendo’ fue una serie que causó también polémica y debate por las historias que contaba sobre los personajes que supuestamente pasaron en la vida real.

Algunas polémicas que vivió la serie fueron:



Carlos Villagrán fue visto como un villano a lo largo de la serie.

Escándalos sobre el comportamiento del propio Roberto Gómez Bolaños con Enrique Cegoviano en el famoso capítulo de ‘el Chavo del 8’.

También el papel que tuvo en la vida real Roberto Gómez Bolaños como padre y esposo, al presuntamente traicionar y engañar a su esposa con Florinda Meza, de acuerdo a lo que se retrata en la serie.

La más controversial fue para Florinda Meza, quien acusó a los hijos de traicionar la memoria de Chespirito, por lo que señaló que se descontextualizó la historia.

Chespirito: Sin querer queriendo también ventiló los problemas que había entre los actores en la vida real y el por qué el distanciamiento con algunos.

Pero no solo fue eso; antes de que ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ se alzara con este Premio Platino, Florinda Meza anunció hace unos días que Roberto Gómez Bolaños tuvo fallas durante un diagnóstico médico.

Chespirito: Sin querer queriendo también ventiló los problemas que había entre los actores en la vida real y el por qué el distanciamiento con algunos. / Foto: Captura de pantalla.

¿Cuál fue el error de diagnóstico de Roberto Gómez Bolaños?

Florinda Meza mencionó que un médico especialista en la Ciudad de México no le mencionó que su esposo Roberto Gómez Bolaños padecía la enfermedad de Parkinson en una etapa tardía.

Detalló que esta enfermedad no fue comunicada a tiempo, solo dos años antes de que falleciera el actor, por lo que se aceleró su deterioro físico y complicó la calidad de vida del comediante.

La viuda de Chespirito mencionó que, debido a la medicación que recibía, una neuróloga en Cancún le sugirió que otros doctores tratantes ya sospechaban del Parkinson, pero nunca se lo confirmaron.

Florinda Meza mencionó que la administración de un medicamento no adecuado, debido al diagnóstico erróneo, empeoró la situación.