Memo Villegas es bombardeado por críticas en redes por interpretar a Hugo Sánchez en México 86: “Nada que ver”

El actor que ha participado en diferentes proyectos para el cine y la televisión, Memo Villegas, ha recibido duras críticas en redes sociales, luego de que el público se enterara y notara los primeros avances de lo que será serie de plataforma ‘México 86’, donde el artista da vida a Hugo Sánchez.

Tras su interpretación de la leyenda del deporte, los internautas comentaron sobre su actuación al respecto. ¿Qué dijeron y por qué no fue del agrado del público el que Memo Villegas le diera vida a Hugo Sánchez?

Memo Villegas se ha destacado por interpretar a varios personajes en la televisión y pantalla grande. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: Adrián Di Monte impacta en redes al cambiar su rostro, ¿Se operó?: “Lo confundí con otro actor”

¿Cómo fue la interpretación de Memo Villegas como Hugo Sánchez en la serie de Netlix México 86?

Aunque todavía no se estrena el proyecto, se sabe que Memo Villegas interpretará al futbolista Hugo Sánchez en la serie de plataforma de Netflix ‘México 86', que llegará este verano de 2026; sin embargo, las impresiones de los avances no fueron buenas, pues al revelar los adelantos, usuarios no tardaron en reaccionar y desaprobar que el actor le dé vida al deportista.

Durante el fin de semana, le llovieron muchas críticas a Villegas; entre ellas destacan que no tiene el parecido con Sánchez y que no podría estar a la altura para interpretar al deportista.



“Memo Villegas como Hugo Sánchez, la verdad, la verdad, la verdad, nada que ver”.

“Qué tiene que ver, Memo Villegas es buen actor, pero no se parece a Hugo”.

“Vi unas fotos de Hugo Sánchez de joven y creo que Memo Villegas se parece al Hugo Sánchez de hoy, pero no al Hugo Sánchez joven”.

Memo Villegas me cae bien, pero sí creo que todos sus personajes son él y ya.

“Falta de presupuesto le faltó a la serie de México 86; Hugo Sánchez no se parece”.

“Hubieran traído a Bruno Mars, mejor para Hugo Sánchez”.

Hasta el momento, Villegas no ha reaccionado al respecto sobre las duras críticas que recibió en redes sociales sobre su papel en ‘México 86’. Sin embargo, hubo quienes lo defendieron y externaron que esperarán al estreno de la serie para dar un veredicto final.

Memo Villegas recibe críticas por interpretar a Hugo Sánchez en la serie de Netflix ‘México 86'. / Foto: Netflix.

También puedes leer: Gala Montes desata críticas por celebrar derrota de Alana Flores frente a Flor Vigna en Supernova Génesis 2026

¿Quién es Memo Villegas y cuál es su trayectoria?

Memo Villegas es un actor mexicano que tiene 38 años de edad y nació en el Estado de México. Principalmente, sus papeles son en el ámbito de la comedia y ha destacado en diferentes proyectos.

Uno de los momentos por los que es reconocido y que su imagen se ha convertido en memes para toda la ocasión es su papel de ‘El teniente harina’ en los sketches de ‘Backdoor’.

Memo Villegas es ‘El teniente harina’, popular meme en las redes sociales. / Foto: Redes sociales.

También ha participado en proyectos de la pantalla grande, por lo que su trayectoria en el medio artístico es diversa. Las cintas y series donde Memo Villegas ha estado son:



La hora de los valientes.

La gran seducción.

El último vagón.

El mesero.

V de Víctor.

Sobreviviendo a mis XV

Puedes leer: ¿Imelda Tuñón con miedo a la cárcel? La cantante se disculpa con José Manuel Figueroa tras demanda: “Exploté”

¿De qué trata y dónde se puede ver la serie México 86?

La serie de México 86 llegará a la pantalla chica en la plataforma ‘Netflix’ el viernes 5 de junio de este 2026, días previos al Mundial 2026.

Esta propuesta mezclará comedia y drama, narrando lo acontecido en el país durante el Mundial de México 86, pero también lo que pasaba fuera de las canchas.

Martín de la Torre, un burócrata mexicano, será el encargado de que México organice el Mundial de ese año. La serie será protagonizada por Diego Luna y Karla Souza, quienes serán acompañados por Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero y Memo Villegas.