Francis, pionera trans que brilló en los años 90, ¡regresa a las pantallas después de la muerte!

Francis fue un personaje que rompió con todos los paradigmas en la década de los 90. Con sus espectáculos de teatro de cabaret e imitaciones, logró atrapar a todo tipo de público, y eso lo llevó a triunfar en la TV.

Además, logró brillar en una época en la que el entretenimiento era más familiar y estaba dominado por comediantes masculinos, como Polo Polo, Tony Flores, José Natera o Raúl Vale.

“Fue la primera trans en estar en foros de TV, en hacer espectáculos gigantescos de imitaciones y de tipo cabaret”. Victor Solorio, productor

“Francis fue la primera en muchas cosas y, sobre todo, luchó por la igualdad y respeto a la comunidad LGBTQ+” / Cortesía producción

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¿Cómo nació la idea de una serie inspirada en Francis?

Ahora, a casi 20 años de su deceso, se prepara una serie que contará la vida y obra de la transformista y vedete. Platicamos con Víctor Solorio, productor de esta serie, quien, emocionado, nos dice que el proyecto surgió de la necesidad de contar una historia de la comunidad LGBTQ+.

“A raíz de la serie de ‘la Veneno’ (Cristina Ortiz Rodríguez) que se hizo en España, quisimos traerla para acá, pero los costos de los derechos estaban carísimos y no se pudo. Después, nos dimos cuenta de que en nuestro país teníamos a Francis, que fue un ícono. Confieso que yo no sabía tanto de ella, pues a las nuevas generaciones no nos tocó. Al conocer toda su historia y ver que fue un antes y después para la comunidad, y que gracias a ella el camino se nos abrió, me enamoré. Esto ocurrió en 2023. Después yo tuve un accidente, caí en coma. Pasó 1 año para que me recuperara y retomamos todo”.

Reveló de qué va la historia: “La serie inicia con ‘Franco’, un chavo que descubre la historia de Francis y él la va narrando en un pódcast para las nuevas generaciones. En su vida personal también está pasando por ciertas cosas que Francis vivió. Entonces es contar cómo Francis luchó por llegar hasta donde llegó. También veremos cómo este chavito quiere salir del clóset y redescubrirse”.

En redes ya aplauden la personificación. / Cortesía producción

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¿Cuáles son los retos que se enfentaron para realizar la serie de Francis?

Escribir de la vida de Francis no ha sido fácil, ya que no tiene tantos familiares. “Francis fue la primera trans en estar en foros de TV, en hacer espectáculos gigantescos de imitaciones y de tipo cabaret. Fue la primera en muchas cosas y, sobre todo, luchó por la igualdad y respeto a la comunidad. Hablaremos de sus amores, su perseverancia, de su familia y de cómo llegó tan alto”.

Nos contó de dónde obtienen datos: “Tenemos la fortuna de tener contacto con Frances, una muy amiga de Francis, que nos platicó muchas cosas. A Francis le queda un sobrino que también nos está ayudando en las entrevistas, para conocer en profundidad a este emblemático personaje”.

La serie se apoyará de artistas drag. “La interpretarán 3 talentos. En su edad adulta, una parte lo hará Ricky Lips, que al momento de la caracterización es idéntica. Hemos hecho pruebas y no me queda duda de que fue la mejor elección que pudimos hacer. También tenemos a Leexa Fox, que será la versión más adulta y que lo da todo. Además, tenemos a aquel niño que luchóen Campeche por defender quién era. ‘La Bogue’, quien también participará en la serie, nos contó muchas cosas de Francis, porque fueron grandes amigas. Ella también es importante para contar la historia. Filmaremos en Campeche, donde estuvo de niño. Después, iremos a Veracruz, Ciudad del Carmen y CDMX. Se recrearán todos los lugares donde ella vivió partes importantes de su vida”.

Para concluir, nos dijo que otro de los aliados es Mitzy, el diseñador, quien hizo varios vestidos para Francis. “Grabaremos en su estudio. Está muy emocionado. Es parte fundamental de esta serie, porque él contó cosas que nadie sabe, lo puedo asegurar. Realmente, en todos los que la conocieron, con quienes hemos platicando, vemos un amor profundo hacia ‘la Güera’, como le decían. La idea es engrandecer lo que fue Francis. Estoy agradecido por cómo se está dando todo esto. Estamos haciendo un gran equipo. Sin duda, la serie será un parteaguas en el medio”.

El proyecto contará con las anécdotas de amigas de Francis. / Cortesía producción

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¿Quién fue Francis, ícono que rompió paradigmas en la década de los 90?

Francisco del Carmen García , nacido en Campeche, siempre estuvo cobijado por su madre, quien lo apoyó desde chico, por sus gustos por los objetos y prendas femeninas.

, nacido en Campeche, siempre estuvo cobijado por su madre, quien lo apoyó desde chico, por sus gustos por los objetos y prendas femeninas. A los 15 años emigró a la CDMX

Pasando hambre y sin un techo, conoció a Mitzy, y juntos trabajaron para crear vestuarios para las de los años 80.

Su primera aparición en cine fue en la película Bellas de noche , donde hizo de extra. Así inició su camino en el medio del espectáculo, y meses después empezó a crear shows bajo el nombre de ‘Francis’.

, donde hizo de extra. Así inició su camino en el medio del espectáculo, y meses después empezó a crear shows bajo el nombre de ‘Francis’. Durante 15 años, su show de cabaret abarrotó el Teatro Blanquita , Estados Unidos, Colombia y Guatemala.

y Falleció en 2007 tras severos dolores en la espalda, provocados tromboembolismo venoso pulmonar.

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