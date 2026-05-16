José Ron revela si tendrá escenas de pasión una actriz trans en la microserie ‘Falso 9’: “Es una historia”

Hace poco, se anunció la producción de ‘Falso 9’, una microserie de TUDN que se realizará para el Mundial 2026. En el elenco, se encuentran José Ron y la actriz trans Isabella Santiago. Sus personajes, aparentemente, serán pareja, por lo que muchos se han preguntado cómo será la interacción.

En medio de la espera por mayores detalles sobre este proyecto, José Ron explica más sobre su personaje ‘Salsita’ y si habrá escena de besos con su colega. Esto fue todo lo que dijo.

José Ron / Redes sociales

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¿Qué se sabe sobre ‘Falso 9’, la microserie para el Mundial 2026?

‘Falso 9’ contará la vida de ‘Salsita’, un jugador de fútbol que deberá superar una serie de acusaciones falsas para poder participar en el Mundial. Es producida por Julián Gil y Jorge Guerrero.

Contará con la participación de grandes figuras como José Ron, Isabella Santiago, el comediante tico Gary Centeno y Luis Felipe Tovar. Se transmitirá a través del programa ‘La Jugada’ durante el Mundial 2026, que comenzará a principios de junio.

En una entrevista reciente, José Ron se dijo muy “entusiarmado” por la oportunidad de estar en el proyecto que reflejará los aspectos desconocidos del fútbol.

“Soy la estrella, bueno, este personaje. Hay un escándalo personal y, pues, peligra su participación en el Mundial dentro de la selección mexicana. Tocamos temas donde la gente conoce esto… de los futbolistas que han pasado”, dijo.

Por su parte, Isabella describió la producción como una “historia de amor muy bonita”, ya que su personaje se enamorará de ‘Salsita’: “Ella (mi personaje) conoce a ‘Salsita’, un futbolista que hace muchas cosas increibles con ella. Estoy feliz de interpretar a ‘Victoria’”, indicó.

José Ron / Redes sociales

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¿Habrá besos o escenas de pasión en la microserie ‘Falso 9’?

En otro encuentro con la prensa, José Ron fue cuestionado sobre si habrá escenas de besos con Isabella Santiago en la microserie ‘Falso 9’. En respuesta, el actor dijo que, en el guión, no viene estipulada una escena de ese estilo.

No obstante, dejó ver que no tendría problema en hacerlo. Y es que dijo estar dispuesto a aceptar cualquier cambio de último minuto.

“En libretos, no hay nada así. Se mencionan como ciertas cosas, creo que va a depender mucho de lo que nos marque el director. Es mi primer dia, no hemos llegado a esas escenas. Cuando sucedan, ya les contaré”. José Ron

Si bien la unión entre ‘Salsita’ y ‘Victoria’ es importante, el actor manifestó que el proyecto también mostrará otras historias muy interesantes.

“Creo que es esta parte de lo que va pasando, las trabas que le ponen, lo que tiene que pasar para estar o no en el Mundial”, expresó.

¿Quién es Isabella Santiago, la actriz trans que podría besar a José Ron en ‘Falso 9’?

Isabella Santiago es una actriz y modelo trans de origen venezolano.

Tiene 34 años.

Su carrera artística comenzó en 2014, cuando ganó el concurso tailandés Miss International Queen.

Se le ha visto en varios melodramas y realities como ‘Nadie me quita lo bailao’, ‘Punto final’ y ‘La casa de los famosos Colombia’.

Dentro de poco, se le verá en ‘Falso 9’.

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