¿José Ron va a dejar a Lyzy Martínez vestida y alborotada en el altar? Todo ¿por estar soltero?

¿José Ron planea boda con su novia Lyzy Martínez o será un novio fugitivo? El cantante y actor respondió a estas preguntas que sus fans hacen, quiénes lo calificaron como ‘el Soltero de oro’, ¿qué dijo? Te revelamos los detalles.

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¿Boda en puerta? José Ron responde a las dudas sobre su relación con Lyzy Martínez y si dará el siguiente paso. / Redes sociales

¿Cómo inició la relación de José Ron y Lyzy Martínez?

La relación entre José Ron y Lizy Martínez comenzó a generar atención pública en abril de 2025, cuando el actor compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparecían juntos tras asistir a una boda. En ese momento, ambos habían mantenido discreción sobre su vínculo, y previamente Lizy Martínez había negado tener una relación sentimental con él.

En las imágenes difundidas por José Ron, se les observó en actitudes cercanas, incluyendo tomarse de la mano y estar a punto de besarse, lo que llevó a interpretaciones sobre el inicio de un noviazgo. Aunque el actor únicamente mencionó que acudieron juntos al evento, el contenido visual fue tomado como una confirmación pública de que mantenían una relación más allá de lo profesional.

Hasta ese momento, ninguno de los dos había precisado cuánto tiempo llevaban juntos. En marzo de 2022, Lizy Martínez contrajo matrimonio con Guillermo Loza en Guanajuato, relación que posteriormente concluyó en divorcio y, dos meses después, se dio a conocer su vínculo con José Ron, con quien coincidió en el proyecto Papás por conveniencia, encendiendo los rumores de una presunta infidelidad.

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José Ron aclara si tiene planes de matrimonio con Lyzy Martínez. / Redes sociales

¿José Ron y Lyzy Martínez ya planean una boda?

En una entrevista con el programa El gordo y la flaca, José Ron reaccionó a sus apodos ‘el Soltero de oro’ o ‘el Incasable’, pues no ha llegado al altar con ninguna de sus parejas, entre las que se encuentran las actrices Ariadne Díaz, Jessica Díaz y Luciana Sismondi, destacando que hay tiempo para todo, pero depende de las etapas y procesos evitando hablar de si planean una boda.

“Siempre hay momentos para todo y a cada uno de nosotros nos toca en diferentes momentos, a mí no me ha tocado y sí me toca más adelante, qué padre. Yo disfruto mucho cada etapa de mi vida, voy poco a poco y es lo lindo de la vida, disfrutar cada proceso y ahorita en mi presente también estoy muy contento, agradecido y ya dirá la vida”. José Ron.

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José Ron habla sobre su relación con Lyzy Martínez y pone fin a las especulaciones sobre una posible boda. / Redes sociales

¿José Ron sería el novio fugitivo?

Pese a que el actor José Ron aún no llega al altar con su novia Lyzy Martínez, quién también es su compañera en la banda Koktel, destacó que él sí cree en el amor y en compartir su vida junto a otra persona, pero, reiteró, todo depende de los procesos.

“Yo creo mucho en el amor y en la parte de la pareja, el compartir tu vida con alguien, estoy muy contento en este momento y si la vida nos va llevando hacia otro camino, es padre, sentir eso y darle con todo el corazón”, dijo el protagonista de telenovelas como Ringo: la pelea de su vida y La mujer del vendaval.

Respecto a si sería un “novio fugitivo” que se escape del altar, negó esto y comentó que hasta su familia le dice que se va a quedar a vestir santos, pero el actor lo toma con humor y, dice, “me da mucha risa”.

“No me escaparía, si llega ese momento sería el más feliz porque es un gran paso y una etapa importante en la vida de cada persona, pero no, no me iría corriendo”, puntualizó José Ron.

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