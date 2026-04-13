Actor de Solo para mujeres pide oportunidad de volver a la TV, tras crisis de salud y dinero: “No nos olviden”

En la década de los 90, Héctor Cruz Lara (62 años) fue uno de los actores más requeridos en los proyectos; sin embargo, la calvicie perjudicó su crecimiento profesional. Además, hace 2 años sufrió un episodio de salud muy duro.

El actor Héctor Cruz Lara / Cortesía del actor y redes sociales

¿Qué enfermedad le diagnosticaron al actor Héctor Cruz Lara?

Héctor Cruz Lara nos comentó: “Estuve a punto de morirme. Me entraron 4 virus al cuerpo. Permanecí hospitalizado 3 semanas, con 3 antibióticos diferentes al mismo tiempo. Me hicieron 2 operaciones para sacar toda la infección. Me quedó una fibrosis en el cuello y perdí sensibilidad en un lado de la barbilla”.

Narra qué fue lo que le sucedió: “Todo estaba bien y, de repente, se me empezó a inflamar la cara como si tuviera mal una muela. Fui al dentista y me dijo que me tomara un antibiótico, pero ya en la noche no podía ni levantarme, por el peso de mi cabeza, que estaba sumamente inflamada. Gritaba que me ayudaran, pero nadie me escuchaba. Los virus comenzaron a invadirme”.

“Tuvieron que operarme porque se me estaba empezando a bajar la infección a las clavículas. Por poco me intuban, ya que también se me podía ir al corazón o al cerebro”.

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Héctor Cruz Lara sufrió enfermedad / Cortesía del actor y redes sociales

¿Qué secuelas sufrió el actor Héctor Cruz Lara tras diagnóstico de fuerte infección?

Sobre las secuelas, el actor nos platicó: “(Tengo) fibrosis, es una cuestión muscular en la que pierdes un poco la sensibilidad. Sí llega a desaparecer con calor, pero necesita tiempo, porque a lo mejor tocó algunos nervios. Afortunadamente, no se me va la boca chueca, solo al principio, porque estaba totalmente paralizado del lado derecho”.

Una gran pérdida se sumó a esos momentos complicados: “Mientras estaba hospitalizado, falleció mi papá, quien yo creo que dijo: ‘Mejor me voy yo a que te vayas tú’. Él estaba enfermo, le había dado un derrame cerebral. Vivió 6 meses con esa condición. Yo lo cuidaba con mi hermano, pero cuando me puse malo, partió”.

Lo vivido le trajo otros problemas al histrión. “Tengo una deuda de 140 mil pesos que me quedaron del hospital. En total fueron 360 mil. Tuve que pedir 2 préstamos al banco y tengo que estar haciendo pagos mensualmente. Afortunadamente, estoy dando clases, produciendo teatro y acabo de hacer una micronovela con ‘la Barby’ Juárez y Luis Gatica, para ViX”.

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Héctor Cruz Lara en Solo para mujeres / Cortesía del actor y redes sociales

¿Por qué el actor Héctor Cruz Lara no ha continuado su carrera en la televisión?

En los últimos 5 años, Héctor ha estado ausente de la TV, cuando en el pasado era muy requerido y hasta aspiraba para ser protagonista de telenovelas. Nos cuenta qué fue lo que le impidió despuntar. “Se me cayó muy rápido el cabello. Fue un caso muy similar al de Manuel Landeta o Héctor Suárez Gomís. Usé prótesis por 2 años y luego me puse un injerto, pero no sirvió para nada. Me robaron, y como luego se me empezó a caer la parte de atrás, ya mejor me quedé así, para no angustiarme”.

De su etapa en Solo para mujeres, afirmó: “Alexis Ayala, que es gran amigo mío, me invitó y fue una súper experiencia. Nunca caí en adicciones. Siempre tuve los pies en la tierra”.

Y sobre su participación en unitarios, señaló: “En La rosa de Guadalupe no me quieren. Desde que regresé de Estados Unidos, estuve yendo a verlos y nunca me dieron trabajo”.

Finalmente, el actor le pide a los productores que le vuelvan a abrir las puertas en sus proyectos, para que pueda recuperarse económicamente: “Por favor, no nos echen en saco roto a los actores viejos. No nos olviden. Podemos hacer de los abuelitos”.

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Héctor Cruz Lara da clases de actuación / Cortesía del actor y redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Héctor Cruz Lara?

Adquirió popularidad en 1989, cuando participó en la telenovela El cristal empañado .

. En la década de los 90, trabajó en producciones como Madres egoístas , Tenías que ser tú , Pobre niña rica , Cañaveral de pasiones , Vivo por Elena y Camila , entre otras.

, , , , , entre otras. Le siguieron otros melodramas, entre ellos: Aventuras en el tiempo , Un refugio para el amor , La gata , La doble vida de Estela Carrillo , Médicos, línea de vida y la más reciente, Vencer el miedo , en 2020.

, , y la más reciente, , en 2020. Ha producido varias obras de teatro. Algunas de ellas: Alzheimer, Células rosas y El regalo inesperado.

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