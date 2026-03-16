Actor de La fea más bella no venderá contenido para adultos, tras compartir picantes FOTOS: “No soy prosti...”

Julio Mannino ha puesto a arder las redes con una serie de fotos en las que muestra su cuerpo tonificado y musculoso. El contenido ha encantado tanto a hombres como mujeres, por lo que el público le ha externado las ganas de verlo sin ropa en plataformas para adultos, sin embargo, él no está dispuesto a hacerlo y tiene claro el porqué.

¿Qué opina Julio Mannino sobre hacer contenido para adultos?

El actor Julio Mannino nos comentó: “Chicos y chicas me han invitado a hacer mi (plataforma para adultos) y, la verdad, no me interesa. Yo tengo talento, no soy prosti.... Eso me ha mantenido en esta carrera. Prefiero seguir mostrando mis fotos en redes, sin cobrar (ríe). Si me quieren ver encuerado, espérense a que salga en el teatro. Me he quitado la ropa varias veces”.

El actor ha demostrado que la edad es solo un número, pues se conserva en buena forma. “Tengo 56 años y hago ejercicio. De repente salgo con poca ropa y a la gente le fascina. No soy de usar filtros. Me gusta mostrar todo lo que soy. Me ha ido bien en la vida, pero también la he sufrido”.

En la era de las redes sociales, comenta que manejar estas plataformas no ha sido un problema para él. Aseguró que su naturalidad lo ha llevado a tener buenas reacciones en el mundo digital. “El público de TikTok me quiere mucho. Sobre todo, porque soy muy natural. No soy de poses. Soy fresco. Digo lo que siento. Respondo las cosas buenas y horrendas. Soy afortunado de que la gente me diga: ‘Qué sencillo y humilde eres’. Nada se me sube y sé cuáles son mis carencias, por ejemplo, las afectivas”.

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El actor Julio Mannino / Liliana Carpio, archivo TVNotas, cortesía de Televisa e IG @Julio_manninoficial

¿El actor Julio Mannino ha tenido problemas económicos?

En cuanto a los momentos difíciles que ha pasado en su vida, Julio Mannino compartió: “¡Claro que he carecido! Llegué a empeñar mis pertenencias. Incluso Paty Navidad me ayudó a sacar mis cosas de Nacional Monte de Piedad y no me avergüenza decirlo. A veces, uno no tiene dinero para tragar y pagar renta”.

Relató de qué manera lo apoyó la actriz: “Recuerdo que un día Paty me dijo: ‘¿Qué tienes, cabrón? Vente a comer a la casa’. Entonces fui y me vio todo jodido. Literalmente, estaba madreado. Le conté: ‘No tengo para comer, ni pagar la renta’. Ella sacó su chequera y me mencionó: ‘Págame cuando quieras’. Obviamente ya se lo pagué. Se lo agradeceré hasta el día que me muera. En ocasiones, no nos hablamos en años, pero en nuestros cumpleaños siempre nos marcamos. No es necesario vernos todos los días”.

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Julio Mannino, actor de La fea más bella / Liliana Carpio, archivo TVNotas, cortesía de Televisa e IG @Julio_manninoficial

¿En qué telenovela participa el actor Julio Mannino actualmente?

El actor Julio Mannino considera que ha realizado todo lo que se ha propuesto y asegura que no teme ser olvidado por la industria del entretenimiento. “El miedo te hace ser nadie. He hecho lo que he querido: He vivido, viajado y amado. Me puedo morir mañana y no pasa nada. Soy un actor raro, pero porque me encanta mi libertad. Hay veces en las que me voy a Italia y me quedo de 4 a 5 meses allá. He vivido en Puerto Rico, Madrid y Londres. Me fascina tener vivencias para darle vida a los personajes”.

Actualmente lo vemos en la telenovela Corazón de oro, la cual arrancó el pasado 2 de marzo. El actor comenta que se encuentra en el momento más pleno de su carrera artística. “Soy de los pocos actores que trabaja por gusto y no por necesidad. Lo hago cuando quiero y si el personaje me encanta. Por ejemplo, hace unos meses festejé mi cumpleaños en Medellín y de repente me hablaron de la producción para ofrecerme el papel de ‘Chente’. No hice casting de nada”.

Finalmente, no pudo contener la emoción por pertenecer a este proyecto. “Llevo 36 años de carrera y ha sido maravilloso. Interpretar a ‘Chente’ me hace sentir como pez en el agua (ríe). En esta ocasión me ha tocado trabajar con mucha gente que no conozco. Gala (Montes) se me hace una chava muy talentosa”.

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Julio Mannino en su nuevo proyecto / Liliana Carpio, archivo TVNotas, cortesía de Televisa e IG @Julio_manninoficial

¿En qué telenovelas ha participado Julio Mannino?

Ha actuado en producciones como Dos mujeres un camino (1993), Niña amada mía (2003, foto), La fea más bella (2006) y Amor amargo (2024).

(1993), (2003, foto), (2006) y (2024). Lo hemos visto en las series: Cuento de Navidad (1999- 2000) y Esta historia me suena (2019-2023).

(1999- 2000) y (2019-2023). Fue concursante de Mi sueño es bailar , en 2012.

, en 2012. Cuenta con 31.8 mil seguidores en Instagram y 137.8 en TikTok.

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