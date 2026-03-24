 Lucila Mariscal comparte la dura situación que la llevó a mudarse a La casa del actor: "Tristeza de soledad"
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Lucila Mariscal comparte la dura situación que la llevó a mudarse a La casa del actor: “Tristeza de soledad”

La actriz Lucila Mariscal habla de dura razón que la llevó a La casa del actor y pide trabajo a productores. Te contamos este martes de TVNotas.

Lucila Mariscal

Lucila Mariscal toma importante decisión por su bienestar se muda a La casa del actor.

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Liliana Carpio

Lucila Mariscal toma importante decisión por su bienestar se muda a La casa del actor.
Liliana Carpio

Desde el pasado primero de diciembre de 2025, Lucila Mariscal tomó una de las decisiones más importantes de su vida: Vendió y regaló sus pertenencias para irse a vivir a La casa del actor en la CDMX y nos reveló el principal motivo de este cambio tan repentino: “Por tristeza de soledad. Esa es la realidad”.

¿Cómo se encuentra Lucila Mariscal tras mudarse a La casa del actor?

“Tenemos clases de canto, nos ponen hacer ejercicios y muchas actividades. A veces no me doy abasto o no me dan ganas de hacer nada (ríe), pero, aunque sea, salgo a tomar el sol. Yo, como no tomo alcohol, no fumo y no me drogo, no extraño nada de afuera. Entonces estoy a gusto”, comentó Lucila Mariscal.

¿Extraña su casa? “No, porque me caí 2 veces muy seguidas. Tampoco la llegué a odiar, pero no la extraño”. “Abrazo y apapacho mucho a los más viejitos que yo, porque hay unos muy guapos (ríe). Me llevo bien con todos”.

“A cierta edad, uno debe de estar acompañado, porque te caes y ¿quién te ve? Yo me caí 2 veces y los vecinos se portaron increíble. Llamaron a la ambulancia, me auxiliaron y todo el rollo. La segunda vez, dije: ‘No, un día de estos me caigo de a de veras y ¿qué hago?’. Deberías ver los gritos que pego cuando me caigo. Parece que me están matando (ríe). Soy bien exagerada y escandalosa, pero así es uno y llamas la atención hasta de la patrulla”.
Lucila Mariscal
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Lucila Mariscal toma importante decisión por su bienestar se muda a La casa del actor. / Liliana Carpio

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¿Lucila Mariscal fue abandonada por su representante en La casa del actor?

Fue así como Lucila Mariscal de 83 años, conoció a Yucita Furlong, directora de la casa de descanso, quien la invitó a conocer sus instalaciones, y le gustó mucho el lugar. Está feliz de poder dar amor y alegría a sus compañeros.

“Voy para 4 meses. Se pasó el tiempo volando y he estado muy a gusto. Abrazo y apapacho mucho a los más viejitos que yo, porque hay unos muy guapos (ríe). No, no es cierto. Desde niña, los niños y los ancianos siempre me han dado mucha ternura”.

Ya ha hecho varias amistades: “Me llevo bien con todos... Con Olivia Michel, con Humberto Dupeyrón siempre me he llevado de maravilla y Xochitl, que fue stunt (doble de acción) en Estados Unidos y México, y la conocí aquí. Por todo el personal estoy muy consentida”.

Aclaró que su ingreso fue por decisión propia y no porque su representante y amigo, Elías Cañete, la haya llevado ahí: “Me hizo el favor de traerme, pero no como dijeron que para refundirme. Fue mi decisión. ¿Tú crees que me va a venir a traer de esa manera? Si es la única persona que me quiere”.

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Lucila Mariscal toma importante decisión por su bienestar se muda a La casa del actor. / Liliana Carpio

¿Por qué Lucila Mariscal se distanció de su hijo?

Sobre si su familia, ¿la visita? “Mi nieto, Andrei, a veces viene. Ahorita está trabajando. Mi nieta se asoció con unas personas y pusieron una cantina nice en la colonia Condesa y ahí está también mi nieto, de hostess, porque habla muy bien el inglés, y tiene que estar pendiente de todo”, comentó Lucila Mariscal.

Con su hijo mayor, Gabriel Arturo, quien vive en Monterrey, Nuevo León, hay un distanciamiento:

“Eso ya no me importa. Ya no siento nada. El cambio de vida fue el que me animó y me ayudó. Si no me quiere, pues ni modo. El trae un rencor desde niño. Siempre pensó que mi favorito era su hermano menor, el que me secuestraron y desaparecieron. Con el dolor tan grande que es perder un hijo de esa manera, sigue pensando que mi favorito era Andrei, pero está equivocado y házselo ver. A mí me da flojera. Perdí un hijo, estuve sola y ya”.
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¿Qué le hace falta? “Un negro que me abanique (ríe). Estoy tranquila, teniendo un amigo como Elías y su hijo, Renato. También por Cristian, el hijo de Verónica Castro, siento un cariño muy grande. Con Michelle (Castro) nunca me ha llevado a ninguna de sus películas, pero me está desperdiciando (ríe)”.

La legendaria comediante está abierta a trabajar y con muchas ganas: “Sí, acabo de recibir un premio. Me nombraron líder por el Día Internacional de la Mujer”.

“No sé qué voy a hacer, porque desgraciadamente los productores piensan que como uno ya está grande ya no puede, y es cuando uno más puede, por la experiencia. Estoy pensando hacer un monólogo y hablar de lo que se me dé la gana”.

“Yo no quiero ahorita (retirarme), porque puedo seguir trabajando y estoy fuerte. Si a alguien se le ocurre en qué me puede utilizar sería increíble”. Entre sus planes está hacer su propio programa cómico, musical y dramático en YouTube.

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Lucila Mariscal recibe visitas de su nieto en La casa del actor. / Redes sociales

¿Lucila Mariscal se retira de los escenarios?

Por el momento Lucila Mariscal, no piensa en el retiro y tiene ganas de seguir trabajando; espera que los productores la tomen en cuenta.

“Todos nos vamos a retirar. Nadie se va a quedar de muestra, pero sí te digo una cosa: Yo no quiero ahorita (retirarme), porque puedo seguir trabajando y estoy fuerte. Si a alguien se le ocurre en qué me puede utilizar sería increíble, porque a mí se me ocurren muchas cosas y aquí estoy”. A pesar de las adversidades, no pierde su buen sentido del humor: “No puedo dejar de bromear. Estoy con la lágrima y todo, haciendo bromas, no sé por qué: ‘Así soy’, como alguien me dijo una vez (ríe).

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Lucila Mariscal toma importante decisión por su bienestar se muda a La casa del actor. / Liliana Carpio

¿Quién es Lucila Mariscal?

  • Lucila Mariscal comenzó en los años 60 en televisión, cine y teatro; es egresada del INBA.
  • Consiguió gran éxito en los 70 con su personaje “Doña Lencha”.
  • Participó en programas como Los Polivoces, La carabina de Ambrosio y telenovelas como Valentina y Una familia con suerte.
  • Ha trabajado en más de 30 películas, incluyendo 4 hembras y un macho menos y Las aventuras de Lencha.

¿Quién fundó La casa del actor y qué servicios ofrece?

  • Fundada el 20 de febrero de 1944 por iniciativa de Mario Moreno “Cantinflas”, este lugar brinda respaldo a actores de la tercera edad.
  • Cuenta con 75 cuartos, servicios médicos, comedor, biblioteca, iglesia y su propio teatro.
  • Se ubica al sur de la CDMX y actualmente alberga a más de 40 huéspedes.
  • Yucita Furlong es la directora y Jorge Ortiz de Pinedo preside el Patronato.

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Lucila Mariscal toma importante decisión por su bienestar se muda a La casa del actor. / Liliana Carpio

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