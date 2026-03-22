Lucila Mariscal destapa ¡la historia desconocida que tiene con Julio Preciado! ¡Tienen un gran secreto juntos!

La actriz Lucila Mariscal dio las gracias a Julio Preciado, luego de que él intervino en uno de los momentos más importantes de su vida, ¿qué dijo y qué hizo el cantante? Te contamos los detalles del secreto.

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¿Qué le pasó a Lucila Mariscal?

En 2022, la actriz Lucila Mariscal fue sometida a una operación de cadera en Guadalajara, Jalisco, con el objetivo de recuperar su movilidad, luego de que especialistas determinaron la necesidad de intervenir tras una serie de complicaciones físicas que afectaban su desplazamiento.

De acuerdo con lo ocurrido meses antes, el 25 de diciembre de 2021 sufrió una caída que derivó en revisiones médicas más detalladas, en las que sus doctores detectaron un desgaste severo en la cadera. A partir de ese diagnóstico se definió el tratamiento que culminó en la cirugía realizada al año siguiente.

En ese mismo proceso de atención médica, también fue intervenida quirúrgicamente por una hernia umbilical, lo que formó parte de un seguimiento integral a su estado de salud en busca de mejorar sus condiciones físicas.

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Lucila Mariscal y Julio Preciado: amistad que marcó una cirugía vital. / Redes sociales

¿Qué le dijo Lucila Mariscal a Julio Preciado?

Lucila Mariscal reveló un secreto al agradecer al cantante Julio Preciado por el apoyo económico que recibió para su cirugía.

El acercamiento entre la actriz Lucila Mariscal y el cantante Julio Preciado se dio a través de una llamada telefónica realizada durante una visita del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien acudió al lugar donde actualmente reside la actriz, La casa del actor: “Aquí, papucho, estoy y eso es ganancia”, le dijo la actriz al cantautor.

Julio Preciado respondió de manera cálida y directa, recordándole que lo más importante era su bienestar: “Al final de cuentas, reina, de eso se trataba esto, de qué tuvieras una mejor vida que es lo más importante y si Dios me daba la oportunidad de dártela, aquí estamos y va, y cuenta con todo lo que se pueda hacer.”

Lucila Mariscal no ocultó su gratitud y le expresó cuánto lo valora desde que supo que fue él quien hizo posible la cirugía. “Gracias, mi vida, siempre te he estado agradecida. Desde que yo me enteré que tú habías sido el benefactor de todo esto, siempre te tengo en mis oraciones y le pido a Dios que te cuide”, le dijo durante la llamada.

Por su parte, Julio aseguró que Dios pone a las personas indicadas en el camino y compartió que pronto cerraría la convocatoria para regalar un trasplante de riñón, otro gesto que considera un regalo divino: “Gracias, mi reina, yo creo que Dios nos pone en el camino, así de sencillo, Dios nos pone en el camino a las personas que de verdad nos ocupa. Ya se va a cerrar la convocatoria en estos días de regalar un trasplante de riñón y es otro regalo que Dios me permite darlo, a pesar de muchas trabas, qué no es fácil, hay que pedir permisos”.

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Lucila Mariscal expresa gratitud a Julio Preciado por su ayuda en cirugía. / Redes sociales

¿Quién es Lucila Mariscal?

Lucila Mariscal nació el 18 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Es actriz, compositora, cantante y comediante, con una trayectoria que supera los 50 años en el medio artístico. Inició su carrera a finales de la década de 1960 y desde 1969 ha trabajado tanto en la actuación como en la dirección teatral. Es egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) y ha desarrollado su carrera en cine, televisión y teatro.

A lo largo de su trayectoria, Lucila Mariscal es conocida por el público por su personaje Lencha, al que interpretó durante décadas en distintos escenarios. Su trabajo en teatro le valió reconocimientos, entre ellos el premio a mejor actriz dramática en 1979 por la obra Muertos sin sepultura. Con su trabajo escénico, se presentó en recintos internacionales como el Madison Square Garden en Nueva York, Estados Unidis, y el Moulin Rouge en París, Francia.

En 2009, Mariscal se alejó de los escenarios tras atravesar una depresión derivada de la desaparición de su hijo, Andrei Alexis Hernández Mariscal. Años más tarde retomó su actividad artística y en 2019 realizó una gira por México con el personaje de “La princesa Yamilé” en la obra Luminaria, de Emilio Carballido, además de otras puestas en escena y su Show del Moñoñongo, con presentaciones en México y Estados Unidos.

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