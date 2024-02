Lucila Mariscal perdió un pezón debido a una negligencia médica: “Me estaba muriendo”

Lucila Mariscal es una comediante y actriz que se ha consolidado en la industria por su gran sentido del humor, así como su gran talento en la pantalla chica, en el teatro y en el cine, con una trayectoria de más de 50 años.

No obstante, la famosa ha tenido que atravesar fuertes complicaciones de salud. En 2022 sufrió una terrible caída en su casa al sur de la Ciudad de México, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital, ya que creían se había fracturado la cadera.

El accidente la tuvo inmovilizada por mucho tiempo, hasta que fue sometida a una cirugía, la cual le permitió poder volver a caminar.

Lucila / Cortesía del artista

¿Qué le pasó a Lucila Mariscal?

Ahora, la comediante se sinceró sobre sus problemas de salud y dejó boquiabiertos a todos cuando confesó que perdió un pezón luego de una cirugía.

A través de una entrevista con Matilde Obregón, Lucila abrió su corazón y confesó que se quedó sin parte de un seno luego de que fuera víctima de una negligencia médica tras someterse a una operación de reducción de busto.

Mariscal calificó este momento como una “terrible experiencia”, ya que el doctor que le hizo la cirugía fue recomendado por una actriz y por eso no dudó de la experiencia del médico. Confesó que mucho después se enteró de que era odontólogo y no cirujano plástico.

“Fue horrible porque era un señor que no era cirujano plástico, era odontólogo. Él sabía de masajes faciales, pero me lo recomendó una actriz. Me hizo lo que se le pegó la gana, el desgraciado ese. Solo quería reducción de busto. Estuve 10 horas anestesiada”. Lucila Mariscal

Agregó: “Yo no podía despertar de la anestesia. Me estaba muriendo. Me quedé sin un pezón porque se me infectó todo el cuerpo. Me estaba poniendo azul. Me estaba echando a perder por dentro. Televisa me puso en manos de un médico que me quitó el pezón y me sacó lo malo”.

La actriz también comentó que mientras grababa una novela se tenía que someter a curaciones que la ayudaban a sanar esta terrible herida. Además, tuvo que aceptarse tal y como es, dado que “era muy impresionante” ver su cuerpo de esa manera.



“Todos los días estaba haciendo una telenovela y a la hora de la comida me hacían eso. Era muy impresionante porque lo estás viendo (la curación). Pasó el tiempo y me empecé a entrar en aceptación con lo que yo era, porque a la tristeza no la acepto por nada del mundo”. Lucila Mariscal “Todos los días estaba haciendo una telenovela y a la hora de la comida me hacían eso. Era muy impresionante porque lo estás viendo (la curación). Pasó el tiempo y me empecé a entrar en aceptación con lo que yo era, porque a la tristeza no la acepto por nada del mundo”.

No cabe duda que Lucila Mariscal ha enfrentado diversas complicaciones en su vida personal. No obstante, ha demostrado que se puede salir adelante de toda adversidad.

Así lo dijo Lucila Mariscal: