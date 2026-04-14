Actor de ‘Vivir de amor’ es diagnosticado con cáncer testicular; se rapa y luce irreconocible: VIDEO

El mundo del entretenimiento mexicano se vio conmocionado después de que un actor que participó en el melodrama ‘Vivir de amor’ se sincerara sobre su lucha contra el cáncer testicular. A través de un video para redes sociales, no solo contó su sentir ante el tratamiento, sino que también mostró aspecto actual, el cual para muchos es “irreconocible”.

Vivir de amor / Redes sociales

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¿Qué actor de ‘Vivir de amor’ fue diagnosticado con cáncer testicular?

Se trata de Mauricio García Muela, a quien se le ha llegado a ver en producciones como ‘Corona de lágrimas’ y ‘Vivir de amor’. Mediante un video para Instagram, contó que, en su momento, lo diagnosticaron con cáncer testicular.

Indicó que, tras meses de tratamiento, por fin puede anunciar el fin de sus quimioterapias. Si bien esto no significa el fin de su lucha, pues dentro de unos días se debe someter a exámenes médicos para confirmar si la enfermedad sigue.

“Estoy que no me la creo. Lo logré, ya acabé mis quimioterapias. Fueron 70 días de tratamiento, 21 quimioterapias, bajé 10 kilos. Se me fue todo el pelo. Una chin…, pero aquí estoy de pie, estoy muy contento. Solo queda hacerme análisis de sangre en unos 10 días para ver si los niveles tumorales están en rango”. Mauricio García Muela

El actor expresó estar muy esperanzado de que los análisis próximos salgan muy bien y poder decir finalmente que “entró en remisión”. Admitió que este proceso le dejó grandes aprendizajes como la importancia de la empatía y aprovechó para agradecer a todos aquellos que lo han apoyado desde el comienzo.

“Es una enfermedad de mucho amor. Toda la gente que estuvo conmigo, gracias por acompañarme, desde que estuve en mi primera quimioterapia. Gracias a todos. Todo mi equipo médico, gracias”, concluyó.

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¿Cuándo fue que Mauricio García Muela fue diagnosticado con cáncer testicular?

En febrero, Mauricio García Muela contó que le habían diagnosticado cáncer testicular, tan solo unos días antes de su cumpleaños número 43. En redes sociales, expresó lo afectado que se sentía ante la noticia.

“Si bien el cáncer lo vemos como algo posible, pero a la vez lejano, real pero no ajeno. Algo que no tiene espacio en nuestra historia… hasta que lo tiene. Las decisiones llegaron de golpe, no hubo pausa para pensar; diagnóstico, cirugía, laboratorios, estudios, información, patología, escenarios y en medio de todo, el silencio interno intentando comprender lo que estaba ocurriendo”, indicó.

Resaltó que, pese a todo, se sentía muy positivo y confiado en que su tratamiento lo ayudaría a recuperarse de su afección.

“La medicina y estadísticas están a mi favor. Escuchar mi cuerpo hizo la diferencia, pero escucharlo de verdad. A veces el cuerpo susurra antes de gritar, y hay que atenderlo con honestidad. Hoy mi corazón está lleno de gratitud por los doctores que me han acompañado, por la medicina, la ciencia y por tener acceso a un tratamiento que me está ayudando a sanar. Me siento afortunado, calma y abrazado por el amor que me rodea”, manifiesto.

Mauricio García Muela / Redes sociales

¿Quién es Mauricio García Muela?

Mauricio García Muela es un actor mexicano que actualmente tiene 43 años.

Tiene más de 15 años de experiencia en la pantalla chica.

Se le ha visto en diversas producciones como ‘Corona de lágrimas’, ‘Vivir de amor’ y ‘Ellas soy yo’.

Tiene 16 mil seguidores en Instagram.

Se le verá muy pronto en la serie ‘Santita’ de Netflix.

Está casado y tiene dos hijas.

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