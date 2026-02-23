Jaime Camil regresa a México por la puerta grande con Matilda, el musical: ¡está irreconocible como Tronchatoro!

Jaime Camil regresa con el pie derecho al escenario teatral. Tras una pausa de casi 10 años, retoma actividades en Matilda, el musical, donde da vida a “Agatha Tronchatoro”, un personaje peculiar que lo saca de lo convencional.

Jaime Camil djo que “todos los personajes tienen una preparación de mesa muy importante. No quieres que sea de la nariz para afuera. Quieres que sea de las entrañas hacia afuera”. / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Jaime Camil de su regreso al teatro?

Sobre este gran regreso, el actor y cantante Jaime Camil dice que está muy entusiasmado, pues es una producción de talla mundial: “Amo trabajar en mi país y en mi idioma. Alex Gou es el mejor productor de América Latina y el tamaño de esta producción es inigualable. El valor de producción no lo van a ver en ninguna puesta en escena de Matilda en el mundo. Si son fans del teatro musical y de esta en particular, recomiendo mucho que no se pierdan esta producción, que debería de sentar el precedente en todo el mundo, incluyendo a Londres y Nueva York, de cómo se debe hacer esta obra y con qué calidad”.

Dar vida a tan emblemático personaje fue crucial para aceptar el reto: “Saber que en teatro ‘Tronchatoro’ siempre ha sido personificado por hombres y que conlleva cierto grado de dificultad, fue algo que me hizo decir que sí. Además de trabajar con Gou, que es un productor tan poderoso que sabe muy bien cómo hacer las cosas, sin escatimar valor de producción. Después de esta producción, tanto Londres como Nueva York van a tener que ponerse las pilas, porque van a quedar muy atrás de lo que se está trayendo al público mexicano”.

“Todos los personajes tienen una preparación de mesa muy importante. No quieres que el personaje sea de la nariz para afuera. Quieres que sea de las entrañas hacia afuera. Eso se hace con la ayuda de un gran director como Nick Evans, que realiza un trabajo de mesa concienzudo, con propósito y disciplina. Queremos saber todo lo que podamos de ‘Tronchatoro’, por qué se comporta como se comporta, qué la hacía feliz o qué la ponía triste de niña, por qué se comporta como se comporta con los niños, etcétera. Una vez que tienes un perfil del personaje, pues viene lo divertido: Cómo habla, cómo canta, cómo se mueve. Es muy bonito preparar un personaje para cualquier proyecto”.

Este musical, que llega por primera vez a nuestro país, está causando mucha curiosidad por saber cómo será su traducción. El también conductor nos comparte: “El guion se traduce al español y nosotros, junto con los directores, cambiamos ciertos modismos para aclimatarlos más al español de México, pero es básicamente el mismo guion, la misma historia, las mismas canciones. El nivel de producción es increíblemente más majestuoso y de gran escala. Sin duda será la mejor puesta en escena que jamás se haya visto. Algo especial es que este fue el primer musical al que fui con mi hija. Le tengo un cariño muy especial”.

Transformación de Jaime Camil en Tronchatoro para la obra de Matilda. / Archivo TVNotas

¿Cómo se transforma Jaime Camil en “Tronchatoro” para Matilda, el musical?

Jaime Camil nos comparte que es sencilla su transformación: “Para mi sorpresa, no es tanto tiempo. La primera vez, la prueba de maquillaje y personaje, más las fotos de prensa, nos tomaron 1 hora y 20 minutos. Seguramente eso se reducirá a 40 minutos. En teatro se suele contar con tu vestuarista, y a veces, un maquillista. En este caso, el maquillaje de ‘Tronchatoro’ es un poco de fantasía, muy técnico, por lo que sí necesitaré que me ayuden a maquillarme”.

Trabajar con elenco infantil es algo que también está nutriendo en el alma a Camil: “¡El talento infantil y juvenil es de otro nivel! El público de verdad se va a sorprender de ver a estos talentosos niños y jóvenes. ‘Tronchatoro’ y los demás actores adultos somos simplemente actores de soporte en Matilda. El peso escénico y la columna vertebral de la obra la lleva el elenco infantil.Tenemos a los mejores actores infantiles de todo el país”.

“Soy muy niñero, me caen muy bien los niños y me cuesta trabajo ser tan maldito con ellos en la obra. Mis hijos no han

visto nada. La van a ver a finales de marzo. Estoy emocionado. He platicado un poco del proceso con ellos y están felices”.

Jaime reside en Los Ángeles, y aunque vivirá en aviones para cumplir, su papel de padre no se verá afectado: “Heidi y yo somos papás de tiempo completo. No tenemos nanas. Así que no puedo ausentarme de casa por tanto tiempo. Seguramente tendré la misma dinámica que tenía en La academia: Estar en Los Ángeles entre semana y venir a la CDMX los fines para hacer la obra”.

“Estoy muy feliz y agradecido por darme la bendición de ofrecerme trabajo. Mi carrera sigue en EU, pero siempre estamos dispuestos a escuchar ofertas de todos los mercados. Acabo de estar 6 semanas en Bogotá filmando una película con mi querida Natalia Téllez. Ahora estoy en CDMX haciendo Matilda y veremos qué más se nos presenta en el camino”.

Jaime Camil interpreta a Agatha Tronchatoro en Matilda, el musical. / Foto: Archivo TVNotas

¿De qué se trata Matilda, el musical?

Basada en la novela homónima de Roald Dahl. Una niña genio tiene habilidades psicoquinéticas (mover objetos con la mente), y las usa para hacer el bien y, sobre todo, para protegerse de la malvada “Tronchatoro”, personaje protagonizado por Jaime Camil

Esta peculiar directora está en contra de sus alumnos. Los castiga y les hace la vida miserable. “Matilda” lucha para terminar con su reinado de terror.

La primera vez que Matilda llegó a los medios fue en los 90, con una película, que aunque no tuvo éxito en taquilla, se ha convertido en un referente cultural.

El musical se estrenó en 2013 en Broadway y ha recibido múltiples premios. Viene México por primera vez.

