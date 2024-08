Jaime Camil rompe el silencio acerca de su papel en ‘La academia’, ¡Regreso triunfal!

Una de las grandes sorpresas que nos trajo la nueva temporada de La academia fue el regreso de Jaime Camil, quien se había enfocado en su faceta de actor en Estados Unidos. Ahora, cada domingo sorprende conduciendo el reality más importante de canto en nuestro país.

¿Por qué Jaime Camil tomó la decisión de regresar a la televisión mexicana como conductor a ‘La academia’?

En entrevista exclusiva para TVNotas, Jaime Camil nos dice cómo tomó la decisión de regresar con este proyecto: “Hay que estar en donde te den la bendición de ofrecerte trabajo. Por fortuna, ahora es ¡en mi querido México! Te confieso que tuvimos que decirle que ‘no’ a un papel importante en la nueva película de Peter Farrelly porque ya habíamos acordado hacer La academia. Ni modo, ya vendrá otra oportunidad”.

Para Camil, estar en el reality no se ve como un regreso, pues su trabajo siempre ha estado vigente: “Nunca he estado alejado de las pantallas mexicanas. Mis telenovelas se repiten cada año en Televisa y sus plataformas. Hace un par de años trabajé representando a Vicente Fernández en la serie El rey de Netflix y se transmitió por Azteca. En su estreno, se convirtió en la serie #1 de habla no-inglesa del mundo durante 2 meses y Top 3 en EUA en el mismo periodo. ¡Amo México y amo trabajar en mi país y estoy eternamente agradecido por el cariño del público!”.

Así lo vemos en “acción” cada domingo.

Te puede interesar: Peso Pluma y su novia, Hanna, anuncian que se “convirtieron en padres"; dan la bienvenida a nuevo integrante

Jaime Camil ha hecho buena mancuerna con el equipo de trabajo de ‘La academia’

Jaime ha hecho buena mancuerna con el equipo de trabajo. “Hacer un programa completamente en vivo conlleva muchos retos que necesitan afrontarse al mismo tiempo, en armonía, sin excusas y en tiempo real. ¡Como una gran sinfonía! Y, como sucede en una gran sinfonía, de vez en cuando se desafina uno que otro instrumento. Puede sacar de ritmo a la orquesta, pero ésta jamás pararía. El concierto debe continuar y fue lo que hicimos. En el primer programa los últimos 30 segundos no fueron los mejores, pero los primeros 179.5 minutos fueron muy buenos”, dijo sonriente.

¿Por qué dijiste: ‘Sí señores. Sigo aquí'? '¡Jajaja! pues para reírnos un poco de algunas situaciones que salieron por ahí. Precisamente en las ‘benditas redes sociales’. En la vida hay que divertirse y no tomarnos todo tan en serio. Jaime Camil

“Convivir en backstage con los académicos y darles palabras de apoyo y cariño es muy inspirador. Ves sus caras y sus ojos, con un deseo enorme de alcanzar sus sueños. Soy el maestro de ceremonias, que es el hilo conductor de los elementos que arman y unen cada momento en el concierto. También es la persona que tiene una postura neutral. Tiene que empatizar mucho con los muchachos. Entender y respetar a los jueces y buscar una balanza entre todos los puntos de vista. ¡Es como un ombudsman de la ONU!”.

Jaime Camil ha sido multipremiado internacionalmente por su trabajo como actor en México y Hollywood. / Per Bernal / Cortesía de Azteca

No te pierdas: Ana María Alvarado habla tras la audiencia por la demanda vs. Maxine Woodside: “No reconocen que trabajé ahí"

“Celebrando y entendiendo lo que significa La academia para la televisión mexicana”, Jaime Camil afronta con entereza este gran reto: “Lo afronto con emoción y felicidad. Lo único que puedes hacer es un trabajo con preparación y camaradería con quienes hacen posible el proyecto. Primero intentas hacer un gran trabajo en conjunto con todos (porque créeme, no estás solo). Si Dios quiere, el público reaccionará de manera positiva. Los estudios de redes sociales arrojan una aceptación positiva de más de 90%. En cada emisión, somos trending topic con #LaAcademia y #JaimeCamil. ¡Nos ven millones de personas los domingos! ¡Estamos felices!”

Mira: Querida actriz que está desahuciada lanza poderoso mensaje en un capítulo de ‘Lo que callamos las mujeres’

¿Cómo se lleva Jaime Camil con el panel de jueces de ‘La academia’?

Nos contó cómo se lleva con el panel de jueces: “Quiero mucho a todos. Lola (Cortés) y yo hicimos teatro juntos. Con Gavito trabajé en radio. A Chiquis me la encuentro mucho en Los Ángeles en eventos y a Espinoza Paz lo conocí aquí ¡Es un tipazo! Yo solo los veo y los escucho. Trato de mantener una postura neutral y que no se alarguen mucho”.

Estar expuesto a las críticas en redes es un tema que no lo tiene preocupado: “No somos monedita de oro. Habrá gente a la que no le guste el programa. Que no le guste mi trabajo. Que prefiera programas de otras plataformas. Todo es válido. Mientras más programas existan, más gana el público porque tiene más opciones para elegir. Lo importante es saber que estamos haciendo un buen trabajo y que estamos poniendo nuestro corazón en ello”.

Así lo vemos en “acción” cada domingo

Jaime Camil revela cómo le hace para no descuidar a su familia que reside en Los Ángeles

Sigue viviendo en Los Ángeles y nos dice cómo le hace para no descuidar a su familia: “Es una decisión poner a tu familia primero. No es como que no tengas esa opción. Cuando Azteca me invita a conducir el show, me dicen que sólo me necesitan un día a la semana. Les comento que mi esposa Heidi y yo no tenemos personal de ayuda en nuestra casa. Que somos papás de tiempo completo de nuestros dos hijos. Que no me puedo ausentar de mi casa 12 semanas si el trabajo sólo me necesita un sólo día a la semana. Entonces me ofrecieron muy amablemente volar todos los fines de semana para hacer el show. Así puedo estar entre semana atendiendo a mis hijos y a mi esposa”.

Jaime Camil está contento con los resultados obtenidos en tan sólo unos cuantos conciertos: “Estamos llegando a la audiencia. Siempre siento una profunda gratitud por el cariño del público, que es invaluable”, concluyó

Per Bernal / Cortesía de Azteca

Esta es la trayectoria de Jaime Camil en la industria del entretenimiento

Conducción

Ha estado varias veces a cargo de programas como el Latin Grammy, Kid’s choice awards, Premio lo nuestro, Premios juventud, SAG-AFTRA Awards y más recientemente Lotería loca por la cadena estadounidense CBS.

Actuación

Multipremiado internacionalmente por su trabajo como actor en México y Hollywood.

Triunfó con el éxito de la televisión en México La fea más bella. Su episodio final tiene el récord de rating más alto en la historia de la televisión mexicana.

Per Bernal / Cortesía de Azteca

Cine

Ha protagonizado un sinnúmero de películas premiadas, como 7 días (que lo hizo acreedor a la Diosa de plata, el premio ACE y una nominación al ARIEL como “Mejor actor de reparto”).

Para más notas exclusivas como esta, corre por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!