Famosa cantante de los 90 vive en la calle desde hace 3 años

La querida y afamada cantante Dawn Robinson, integrante de la agrupación ‘En vogue’, causó polémica con sus recientes declaraciones. ¡Vive en su automóvil desde hace tres años!

Dawn Robinson dejó claro que el dinero y la fama no lo es todo. Después de que su grupo se volviera verdaderamente famoso, ella tomó la decisión de abandonar a sus compañeras por temas contractuales.

Dawn Robinson vive en la calle / IG: @dawnrobinsondiva

¿Qué dijo Dawn Robinson sobre su nueva vida en la calle?

A través de su canal de YouTube, Dawn se sinceró con sus seguidores y reveló que ahora vive en su automóvil. Confeso que tomó esta decisión después de que tuvo diversos problemas con sus padres, con quienes vivía en Las Vegas.

“Por los últimos tres años, casi tres años, he estado viviendo en mi auto… Dios mío, ya lo dije. He estado viviendo en mi auto”. Dawn Robinson

Dawn explicó que las razones por las cuales no tiene casa propia fueron porque, durante la pandemia, no pudo mantener su departamento, lo que la obligó a mudarse con sus padres.

“Amo a mi madre, pero ella se enojaba mucho y dirigía su ira hacia mí. No lo entendía, aún no lo entiendo, y me dolió”, agregó.

Aunque su mánager le ofreció estancia en su hogar en Los Ángeles, la cantante comentó que no era lo ideal, pese a que estuvo 8 meses con él. Dijo que no había espacio para ella y el gasto de tres mil dólares al mes le causó total conflicto.

“A veces la gente te quiere hacer trampa y mantenerte en una situación donde eres vulnerable y tienes que depender de ellos. Así que decidí salir de ahí". Dawn Robinson

¿Cómo fue la primera noche de Dawn Robinson en la calle?

En el clip, Dawn también reveló cómo tomó la decisión de vivir en su automóvil. Recordó que investigó en internet sobre personas que viven en sus vehículos y se dio cuenta de que era una gran comunidad. Por esta razón, adoptó este estilo de vida.

Su primera noche en su carro fue en 2022 en las calles de Malibú. Aseguró que fue aterrador. Sin embargo, aprendió a vivir así.

“Descubrí cómo cubrir mis ventanas y a no hablar con ciertas personas. Como mujer y como figura pública, hay que ser muy cuidadosa con lo que se dice y a quién”. Dawn Robinson

Agregó: “Sentí como si estuviera en un campamento y no lo lamento en absoluto. No se trata de decir: ‘Pobre Dawn’. Estoy aprendiendo quién soy como persona y como mujer”.

Finalmente, Robinson compartió con sus seguidores que todos los días documenta su experiencia de vivir en las calles. Incluso, habría pensado en convertir esto en un documental.

¿Quién es Dawn Robinson?

Dawn Robinson es una cantante y actriz estadounidense, reconocida por ser miembro fundadora del grupo de R&B/pop En Vogue, una de las agrupaciones femeninas más exitosas de todos los tiempos. Nació el 24 de noviembre de 1966 en New London, Connecticut, y desde temprana edad mostró interés por la música. Participó en coros de iglesia y grabó en estudios locales.

En Vogue (1989-1997): Robinson cofundó En Vogue en 1989 y alcanzó la fama internacional con éxitos como: 'My Lovin' (You're Never Gonna Get It)' y 'Free your mind' . Durante su tiempo con el grupo, recibieron múltiples premios, que incluyó MTV Video Music Awards y nominaciones al Grammy.

Lucy Pearl (1999-2001): Tras su salida de En Vogue en 1997, Robinson se unió al grupo Lucy Pearl y lanzó un álbum homónimo en 2000 que incluyó sencillos exitosos como 'Dance tonight' y 'Don't mess with my Man'.

Carrera en solitario: En 2002, Robinson lanzó su álbum debut en solitario titulado 'Dawn', del cual se desprendió el sencillo 'Envious'.

Robinson estuvo casada con Andre “Dre” Allen desde el 24 de mayo de 2003 hasta 2010 y no tiene hijos.

A lo largo de su carrera, Robinson ha vendido más de 11 millones de discos, tanto como miembro de En Vogue y Lucy Pearl, así como en su faceta como solista.