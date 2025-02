Actor mexicano de telenovelas, que acabó en la indigencia, regresa irreconocible a las pantallas, FOTOS

Carlos Peniche, actor que ahora tiene 48 años de edad, hijo de la actriz Alejandra Peniche y sobrino del primer actor Arturo Peniche; ha tenido una vida de película. En 2015 perdió todo al caer en una fuerte depresión y alcoholismo por no conseguir trabajo, lo que le llevó a vivir 3 años como indigente. Lo vimos dormir en la calle, sin bañarse y con la ropa sucia. Incluso, en 2017 te contamos que Carlos Peniche pidió ayuda pues la situación que vivía lo llevó a pensar en tomar una decisión fatal. En aquel momento tuvo un cambio drástico en su apariencia, este es el antes y despúes:

Carlos Peniche cambio radical / Archivo TVNotas

Ahora, nos cuenta que está orgulloso de sí mismo. “Aquí estoy, limpio”. Acerca de sus años más difíciles, Carlos recordó la temporada en la que vivió en la calle:

“Viví 3 años en la calle. Entraba y salía de clínicas de rehabilitación y anexos. Salía bien, pero regresaba a la depresión por no tener trabajo. Cuando no aceptas la realidad no avanzas. Tienes que soltarlo para salir adelante”.

Carlos Peniche viviendo en la calle / Archivo TVNotas

Carlos Peniche: de la indigencia a la televisión; regresó a trabajar

Carlos rememoró los momentos en que vivía en la calle: “No me alcanzaba para nada. Puro alcoholito. No ingerí otras sustancias. Ahora puedo preparar un coctelito y no se me antoja. Las decisiones malas son emocionales y el alcohol te las cambia. Todo lo ves bonito. El chupe te lo disfraza. Nunca tuve una recaída. Ahora hago ejercicio. Estoy feliz y en paz”.

Lejos de esos percances en su vida, ahora el actor Carlos Peniche luce irreconocible y afirmó:

“Ya son 7 años. Me he sentido maravilloso. Me he comido un chocolate que tiene licor o un pastel envinado y no me aloco por eso. Tuve un cambio real en mi cabeza. De una manera tranquila, sin desesperarme”.

Carlos Peniche, ahora luce más galán que nunca:

Carlos Peniche / Archivo TVNotas

Le preguntamos si en este momento tiene pareja y nos dijo: “Por decisión propia prefiero estar solo. Lo disfruto mucho. Sí tengo una persona que me da apoyo emocional. Ella vive en su casa y yo en la mía. Ahorita prefiero no engancharme emocionalmente con nadie para estar fuerte”.

Carlos habló de los proyectos que vienen para este año:

“Estamos trabajando en una serie basada en el libro de mi vida: De la calle a la gloria, de hace 3 años. Además, estoy en ‘Traición al Mayo’. Ahorita se grabará una nueva temporada”. Así luce Carlos en el póster de esta producción:

Carlos Peniche en ‘Traición al Mayo’ / Autor desconocido

La historia de Carlos Peniche resulta inspiradora. Pues aceptó los problemas que tenía y pidió ayuda, al principio fue difícil pues incluso su tío, Arturo Peniche, reveló que lo había tratado de ayudar para salir de la indigencia, pero resaltó que era necio y no se dejaba ayudar.

