Adrián Di Monte impacta en redes al cambiar su rostro, ¿Se operó?: “Lo confundí con otro actor”

El ganador de ‘Bailando por un sueño’ y que fue reconocido por su breve participación en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, Adrian Di Monte, se dejó ver en redes sociales para presumir un cambio en el rostro, algo que sorprendió a los internautas.

Adrián Di Monte se volvió tendencia en redes sociales por este cambio de apariencia. / Foto: Redes sociales

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¿Qué se hizo en el rostro Adrián Di Monte y que impactó en redes?

Los seguidores en redes sociales y el público en la televisión estaban acostumbrados a la apariencia que siempre se dejaba ver de Adrián Di Monte, pero ahora el cubano quiso tener un cambio y modificó su rostro.

El actor casi se recortó por completo la barba, se dejó el bigote y lució un nuevo cambio en su look, totalmente distinto al que su público está acostumbrado a ver en la pantalla chica.

Adrián Di Monte aparece en redes con nuevo cambio en su rostro. / Foto: Redes sociales

Todo lo anterior desencadenó una ola de comentarios para Adrián Di Monte, donde destacaron la nueva apariencia con la que se dejó ver el galán de televisión; incluso mencionaron que tenía un parecido a Sergio Goyri.

Entre los comentarios que más destacan por parte de los internautas fueron:



“Adrian, eres un hombre muy hermoso, un cubano sensacional”.

“Pensé que era Sergio Goyri”.

“¡Qué cambiazo de Adrián Di Monte!” ¡Qué guapo! Me recordó al galanísimo actor Sergio Goyri”.

“Lo confundí con otro actor, pero sigue igual de guapo”.

“¡Qué bello se ve con ese bigote!”

“Adrián es un hombre superguapo y sexy con cualquier estilo o cambio que tenga”.

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¿Cuál es la trayectoria de Adrián Di Monte?

Adrián Di Monte es un actor cubano que tiene actualmente 35 años de edad, nacido en 1990. Ha destacado por su participación en algunas telenovelas, pero principalmente en realities de televisión.

Su paso por la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’ lo llevó al reconocimiento que hoy tiene en el público. Pero también destacó en otros proyectos de la pantalla chica como:

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La isla: Desafío extremo

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Cosita linda

Pese a su breve aparición en La casa de los famosos México, ya que fue eliminado las primeras semanas, estos momentos generaron controversia, luego de las acusaciones de violencia por parte de su expareja Sandra Itzel. Actualmente está comprometido con Nuja Amar, con quien contrajo matrimonio en Estados Unidos en julio de 2025.

Sandra Itzel es la expareja de Adrián Di Monte, quien lo ha señalado de violencia. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál fue la polémica de Adrián Di Monte antes de entrar a La casa de los famosos México?

Tal y como se mencionó anteriormente, su expareja Sandra Itzel lo señaló y denunció por acoso y violencia. Ella detalló que Adrián Di Monte ingresó a su propiedad sin autorización en 2024 y señaló haber vivido años de control, manipulación y violencia verbal.

En agosto de 2025, se notificó que el actor tenía siete carpetas de investigación por presunta violencia de género. En tanto, en repetidas ocasiones, el actor ha negado los señalamientos.

La participación en La casa de los famosos México de Adrián Di Monte fue en agosto de 2025; al entrar, generó controversia entre el público debido a los señalamientos que tenía en su contra.