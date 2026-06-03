¿Sandra Itzel presume foto con Adrián Di Monte? Le llueven críticas tras salir de LCDLF: “Se vale soñar”

Después de que Sandra Itzel sorprendió al aparecer repentinamente en La casa de los famosos 2026, se ha visto envuelta en una serie de críticas principalmente relacionadas con su ex, Adrián Di Monte.

Sin embargo, en esta ocasión, los comentarios negativos parecen estar lejos de su expareja, sino con el look con que se presentó en una de las galas del reality 24/7, mismo en el que se mencionó el nombre de su exesposo semanas atrás.

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Sandra Itzel enfrenta nuevas críticas. / Redes sociales

¿Por qué revivió la polémica entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte?

Sandra Itzel y el actor regresaron al ojo del huracán luego de que el nombre de Adrián Di Monte fuera mencionado dentro de La casa de los famosos por una habitante, quien pidió su ayuda para permanecer en el reality.

Todo ocurrió cuando Curvy Zelma se acercó a las cámaras para pedir votos a Adrian Di Monte, palabras que fueron escuchadas por Sandra Itzel, quien aseguró que había sido un “golpe bajo”, pues la mayoría de los habitantes conocían lo que había vivido antes.

Debido a que el tema fue abordado en una de las galas del programa, Curvy Zelma señaló que ya había trabajado con Di Monte y le parecía buena persona, minimizando lo ocurrido con su excompañera: “Yo trabajé con Adrián Di Monte en una novela y es súper educado, súper respetuoso”.

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Sandra Itzel enfrenta nueva polémica. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Adrian Di Monte a lo ocurrido dentro de La casa de los famosos 2026?

Semanas después de lo sucedido dentro del reality, Adrian Di Monte reveló que inició dos procesos en contra de Sandra Itzel. De acuerdo con el actor, pese a que su ex “se empeñe en decir lo contrario”, su actual pareja y él interpusieron dos demandas.

Sin embargo, dejó claro que no quiere hablar más sobre su exesposo y lo ocurrido dentro de La casa de los famosos, pues asegura que es una persona que les ha hecho mucho daño:

“Yo dije que le deseo ni el bien ni el mal. No deseo el bien porque nos hizo mucho daño y, pues, no voy a ser hipócrita de decir ‘le deseo lo mejor’, no, simplemente lo que se merece”. Adrian Di Monte

Sandra Itzel y Adrián Di Monte vuelven al ojo del huracán. / Instagram: @sandraitzel/ YouTube: Eden Dorantes/ Facebook: Adrián Di Monte

¿Cuál es la foto que desató críticas contra Sandra Itzel?

Después de ser eliminada de La casa de los famosos el pasado 25 de mayo, Sandra Itzel regresó al reality como parte de las galas, pero uno de sus looks causó impacto en redes al asegurar que se parecía a Marilyn Monroe.

A través de una imagen y video, la exparticipante de MasterChef México desató varios comentarios positivos por su impresionante peinado y vestido, pero las críticas no se hicieron esperar, pues en redes se pueden leer comentarios como:



“En serio, ella se cree que es Marilyn con esa cara”.

“Demasiado falsa”.

“Pero en la casa nunca se vio así”.

“Ya quisiera parecerse”.

“Bien dicen ‘se vale soñar”.

“Ella sueña con ser Marilyn”.

Aunque su fotografía no está relacionada con Adrián Di Monte, el supuesto proceso legal que enfrenta sigue generando reacciones en redes, pero por ahora, ninguna de las partes ha dado nuevas declaraciones.

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