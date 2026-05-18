Así habría reaccionado Adrián Di Monte tras ser mencionado en LCDLF ¿por Sandra Itzel?: “Las apariencias engañan”

La escandalosa separación de Adrián Di Monte y Sandra Itzel vuelve a ser motivo de controversia. Y es que el actor fue mencionado con su expareja y otros famosos dentro de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. A través de redes sociales, Di Monte lanzó un mensaje que, para muchos, fue una especie de reacción ante toda esta situación. Esto fue lo que pasó.

Sandra Itzel / Mezcalent

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¿Qué dijeron sobre Adrián Di Monte en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Todo comenzó cuando Sandra Itzel escuchó a Curvy Zelma decir que Adrián Di Monte era un gran amigo y que le pediría ayuda para que votaran por ella cuando estuviera nominada: “Besos, Adrián Di Monte, a ti sí te queremos”, dijo Curvy.

Ante esto, Sandra se alejó y se fue a su habitación. Estando allí, la joven se dijo muy molesta por las palabras de su compañera. Dijo que había sido un “golpe bajo”, ya que su romance con Adrián no terminó de la mejor manera.

Posteriormente, durante la gala, Curvy aseguró que ya había trabajado con Adrián en el pasado y sabía que era una gran persona, minimizando así las denuncias de violencia que Sandra hizo contra él hace algunos años.

“Yo trabajé con Adrián Di Monte en una novela y es súper educado, súper respetuoso. A mí me cae muy bien, es ganador de ‘La Isla’. Quise pedirle votos para nosotros. Puedo pedirle votos a quien quiera”, expresó.

Recordemos que, en su momento, la cantante afirmó que presuntamente Di Monte le fue infiel y la violentaba. El actor desmintió todo esto, diciendo que, si bien su romance sí era tóxico, él jamás la engañó.

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¿Adrián Di Monte lanzó una indirecta para Sandra Itzel?

Hace algunas horas, Adrián Di Monte compartió un video hablando sobre el libro de refranes que había leído recientemente. Sostuvo que fue una gran lectura y mencionó los dichos que más “se le quedaron grabados”.

“Estaba leyendo un libro de refranes que me encanta. Hay refranes muy buenos. Hay uno que dice: ‘Las apariencias engañan’. Hay otro que dice: ‘No todo lo que brilla es oro’. Hay otro que dice: ‘La caca siempre apesta y sale a flote’. Hay otro que dice: ‘Todo cae por su propio peso’”. Adrián Di Monte

Aunque nunca mencionó nombres, muchos interpretaron su mensaje como una indirecta para Sandra Itzel y todos los que hicieron alusión a su polémica con ella dentro de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’.

Desde que surgieron las acusaciones en su contra, Adrián siempre ha tratado de mantener una postura tranquila y no suele responder a los ataques. Tan solo se ha limitado a negar que sea una persona “violenta” y decir que ahora está feliz.

Adrián Di Monte / Mezcalent

¿Adrián Di Monte denunció a Sandra Itzel?

En la emisión más reciente del programa de Javier Ceriani, se dieron a conocer los documentos de la demanda que Adrián Di Monte entabló contra Sandra Itzel hace algún tiempo. En dicha querella, se menciona que el delito sería violencia intrafamiliar.

“Está abierta la carpeta de investigación contra ella. No ella contra él. También hay un informe pericial psicológico donde Adrián demuestra que sí está afectado por todo lo que ha dicho Sandra Itzel”, resaltó Ceriani.

También mencionó que, aparentemente, no existe una denuncia contra Adrián y que las querellas que se mostraron en el pasado, presuntamente, serían contra otra persona con su mismo nombre.

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