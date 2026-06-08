Sandra Itzel reacciona a la demanda de Adrián Di Monte y su esposa, Nuja Amar, ¿se disculpa?: VIDEO

Los pleitos legales entre Sandra Itzel y su exesposo, Adrián Di Monte, parecen estar lejos de terminar. Mientras ella estaba dentro de ‘La casa de los famosos’, el actor y su actual esposa, Nuja Amar, anunciaron haber iniciado acciones legales en su contra. Te contamos cómo respondió la también cantante.

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Adrián Di Monte y su esposa demandan a Sandra Itzel / Mezcalent

¿Por qué Sandra Itzel y Adrián Di Monte están peleados?

El matrimonio entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte ha sido uno de los más controversiales de los últimos años. Pese a que ya llevan un tiempo divorciados, las acusaciones que se hicieron en su momento continúan siendo motivo de polémica. Te contamos la cronología de su relación:

2013: Se conocen en las grabaciones del melodrama ‘Rosario’. Poco después iniciaron una relación.

Se conocen en las grabaciones del melodrama ‘Rosario’. Poco después iniciaron una relación. 2015: Se casan. Todo parecía ir bien.

Se casan. Todo parecía ir bien. 2021: Participaron en ‘Así se baila’. El público notó una cierta tensión entre ellos.

Participaron en ‘Así se baila’. El público notó una cierta tensión entre ellos. 2022: Tras casi 10 años juntos, anuncian su ruptura. En ese entonces, se aseguró de que la separación se dio de forma amistosa.

Tras casi 10 años juntos, anuncian su ruptura. En ese entonces, se aseguró de que la separación se dio de forma amistosa. 2023: Sandra Itzel denuncia a su exesposo por presunta violencia. Sostiene que Adrián la maltrataba de forma física y psicológica. De igual forma, resaltó que presuntamente le habría sido infiel.

Sandra Itzel denuncia a su exesposo por presunta violencia. Sostiene que Adrián la maltrataba de forma física y psicológica. De igual forma, resaltó que presuntamente le habría sido infiel. 2023 y 2024: Adrián niega las acusaciones. Admite que sí hubo infidelidad, pero jamás hubo infidelidad.

Adrián niega las acusaciones. Admite que sí hubo infidelidad, pero jamás hubo infidelidad. 2024: Se oficializa su divorcio.

Se oficializa su divorcio. 2025: Cuando Adrián se volvió a casar, Sandra arremetió contra Nuja y le advirtió sobre el presunto comportamiento violento de su ex.

La separación no fue el final. Y es que han estado enfrascados en pleitos legales por diversos motivos. Ella insiste en que él presuntamente la maltrató tanto durante como después del matrimonio. Por su parte, tanto Adrián como su esposa Nuja afirman que las declaraciones de la cantante incurren en daño moral.

“Sí (es real la demanda). No es que me moleste, da tristeza en que entre mujeres se ataquen”, expresó Nuja en su momento.

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Sandra Itzel y Adrián Di Monte: Matrimonio y divorcio / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Sandra Itzel a la demanda de Adrián Di Monte y su esposa, Nuja Amar?

El pasado fin de semana, Sandra Itzel, quien hace unas semanas fue eliminada de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, estuvo en un evento en apoyo a la comunidad LGBT+. Los medios presentes le preguntaron sobre las demandas que entablaron Adrián Di Monte y Nuja Amar en su contra.

Muy fiel a su estilo, la celebridad simplemente se limitó a decir que todo estaba “en manos de sus abogados” y actualmente solo se enfoca en sus proyectos laborales.

“Esas cosas están 100% en manos de mis abogados. Están en las instituciones correspondientes. Soy una persona que está viviendo actualmente mis proyectos, mi vida personal, mi amor con mi novio. Estoy muy contenta. Si gustan tener más información, mis abogados, que son los especialistas, están en toda la buena disposición de atenderlos”. Sandra Itzel

No quiso decir más del tema. Sin embargo, sus declaraciones confirmarían que realmente hay un proceso legal en su contra por el delito de daño moral.

¿Quién es Sandra Itzel, expareja de Adrián Di Monte?

Sandra Itzel Estrada Olvera, mejor conocida como Sandra Itzel, es una actriz y cantante mexicana.

Actualmente tiene 32 años.

Comenzó su carrera artística en 1998.

Se le ha visto en varios melodramas como ‘Carita de Ángel’, ‘Gata salvaje’ y ‘La rosa de Guadalupe’, entre otros.

Trabajó con la Sonora Dinamita en su momento.

En los últimos años, estuvo en realities como ‘MasterChef Celebrity’ y ‘La casa de los famosos’.

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