Mamá de Octavio Ocaña explota contra su exesposo Octavio Pérez: niega pensión, lo acusa de mentir y alista demanda

La disputa entre Ana Lucía Ocaña y Octavio Pérez, padre del fallecido actor Octavio Ocaña, está lejos de terminar. Luego de que él hablara públicamente sobre su divorcio, la madre del protagonista de Vecinos decidió responder y aseguró que muchas de sus declaraciones son falsas. Además, reveló que nunca ha recibido una pensión y que analiza proceder legalmente.

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¿Ana Lucía Ocaña demandará a Octavio Pérez tras el divorcio? Detalles del pleito legal

Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio Ocaña, decidió romper el silencio y enfrentar públicamente a su exesposo Octavio Pérez, luego de las declaraciones que él dio recientemente en televisión. La madre del actor de Vecinos no solo desmintió cada uno de sus dichos, sino que dejó claro que la situación podría escalar a una demanda legal.

En entrevista con De primera mano, Ana Lucía fue contundente al asegurar que el padre de sus hijos “miente en todo” y que sus declaraciones carecen de verdad. La tensión entre ambos no es nueva, pero ahora el conflicto toma mayor fuerza tras el divorcio y los temas económicos que salieron a la luz.

“Esta persona, padre de mis hijos, cuando le dan el derecho siempre de hablar, desafortunadamente siempre dice muchas mentiras. Él en todo miente”. Ana Lucía Ocaña

Además, aclaró que fue ella, junto con su hija Bertha, quien inició el proceso de divorcio, contrario a lo que él aseguró públicamente. Incluso, reveló que tuvo que contratar apoyo legal para resolver la separación.

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¿Octavio Pérez le da pensión a Ana Lucía Ocaña? La mamá de Octavio Ocaña lo desmiente

Uno de los puntos más polémicos fue el tema de la pensión. Octavio Pérez habría asegurado que sí apoya económicamente a su exesposa, pero Ana Lucía lo negó rotundamente.

La madre de Octavio Ocaña afirmó que desde su separación no recibe ni un solo peso, y que en el pasado tenía que pedirle dinero casi rogando.

“¿Cómo puede pasar lo que la señora se merece?”, cuestionó con ironía al referirse a las declaraciones del actor.

Relató que en su momento él le enviaba cantidades mínimas “de lástima” y que llegó un punto en el que decidió no seguir humillándose.

“Por favor, le rogaba para que me depositara y de lástima me mandaba así lo que se le daba su gana... Hasta que yo dije: ‘Cero, cero. No me humillo más por ni un peso’”. Ana Lucía Ocaña



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¿Qué dijo Bertha Ocaña sobre la pensión y el conflicto entre sus padres?

Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, respaldó completamente a su madre y aseguró que la versión de su padre no es cierta. La joven fue clara al afirmar que Ana Lucía está desamparada y que no recibe apoyo económico alguno.

“Él dijo que le pasaba dinero a mamá y eso es mentira. Mi mamá tiene pruebas de que no es así”, declaró.

También adelantó que podrían recurrir a instancias legales más complejas si la situación no se resuelve, algo que hasta ahora habían evitado.

“Mi mamá va a tener que llegar a otras instancias, obviamente más delicadas... no hemos querido afectarlo por ese lado, pero va a tener que ser así”. Bertha Ocaña

Bertha reconoció que la situación es complicada para ella como hija de ambos, pero dejó claro que su apoyo está del lado de su madre.

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Bertha Ocaña / Redes sociales

¿Qué pasó con el dinero de Octavio Ocaña? Polémica por herencia y bienes del actor de Vecinos

Otro tema que generó controversia fue el manejo del dinero que Octavio Ocaña ganó a lo largo de su carrera, especialmente por su participación en la serie Vecinos.

Según Bertha Ocaña, esos recursos fueron administrados por su padre desde que el actor era menor de edad, pero aseguró que no existe claridad sobre el destino de ese dinero.

“No sabría decirte como tal en qué paró ese dinero, pero nunca paró en propiedades, ni en inversiones... que beneficiara a mi hermano”. Bertha Ocaña

La familia también dejó claro que no existen bienes o propiedades en disputa, lo que ha generado aún más dudas entre el público sobre el manejo financiero durante esos años.

Incluso señaló que, de seguir con vida, Octavio Ocaña podría no haber tenido nada a su nombre pese a su exitoso paso por la televisión.

Hasta el momento, Octavio Pérez, padre del actor de Vecinos, no ha respondido a las declaraciones hechas por su exesposa y su hija.