Gala Montes desata críticas por celebrar derrota de Alana Flores frente a Flor Vigna en Supernova Génesis 2026

Mucho se ha dicho sobre la pelea entre Alana Flores y Flor Vigna en el ‘Supernova Génesis 2026’, suscitada el pasado 26 de abril en la Arena CDMX. La derrota de la mexicana no solo sorprendió a todos, sino que también provocó mucho debate en redes sociales.

Mientras que algunos lamentaron el hecho, otros no dudaron en celebrarlo. Los detractores afirmaron que la argentina al fin le había “bajado la soberbia” a Alana. Entre los que festejaron el fracaso de Flores estuvo Gala Montes, lo que ocasionó aún más polémica. Te contamos todos los detalles.

Alana Flores / Redes sociales

Ve: Flor Vigna responde a Alana Flores tras acusación de agresión a su mamá antes del Supernova Génesis

¿Por qué Alana Flores y Gala Montes están peleadas?

Alana Flores y Gala Montes pelearon en la versión pasada de ‘Supernova’, la cual llevaba por nombre ‘Supernova Strikers 2025’. En aquel entonces, las dos se vieron envueltas en una guerra de dimes y diretes.

En aquel entonces, la influencer aseguró que la organización le estaba dando cierta “preferencia” a la actriz y por ello se cambiaron las reglas relacionadas con el peso. En tanto que Montes la acusó de ser amiga de Adrián Marcelo.

Previo a su enfrentamiento, estuvieron lanzándose indirectas en redes sociales y, cuando se vieron frente a frente en la conferencia de prensa, ambas dijeron dar todo de sí para ganar.

La ganadora fue Alana Flores. En ese momento, Gala, pese a todo, la felicitó por su triunfo. Algunos internautas sospecharon que el triunfo de la influencer fue “planeado” y hasta acusaron a la organización de ‘Supernova’ de presunto “favoritismo”.

Alana vs Gala Montes / Redes sociales

Lee: Samadhi Zendejas contesta a Alana y revela más detalles de su renuncia al ‘Supernova Génesis 2026’

¿Cómo reaccionó Gala Montes a la derrota de Alana Flores en pelea vs Flor Vigna en el ‘Supernova Génesis 2026’?

Gala Montes asistió como invitada al ‘Supernova Génesis’. A través de redes sociales, fue compartiendo sus impresiones sobre cada pelea y los famosos a quienes se encontraba. Justo cuando se anunció la derrota de Alana Flores frente a Flor Vigna, la actriz se puso a brincar y gritar de la emoción.

La celebridad compartió el video de su reacción ante lo ocurrido con el siguiente mensaje;

“EL KARMA ES ELEGANTE. ¡Me gustan los finales felices!” Gala Montes

La postura de Gala causó muchas opiniones divididas. Si bien algunos se solidarizaron con ella, otros la tacharon de “ridícula” por “no superar su derrota frente a Alana”. Estos son algunos comentarios que se podían leer en su publicación:

“Ya debería superar su derrota frente a Alana Flores”

“Era justo y necesario”

“Tarde o temprano el karma llega”

“Tú, sin pelear, te llevaste la noche”

“Ya pasó lo de Alana”

“Se lo merece”

Hasta el momento, Gala no ha dicho nada acerca de las críticas por su postura frente a la derrota de Alana y solo se ha limitado a felicitar a Flor Vigna. Por otra parte, la influencer tampoco se ha pronunciado.

¿Por qué Alana Flores se retiró del boxeo?

Otro tema que dio mucho de qué hablar en el ‘Supernova Génesis’ fue el discurso de despedida que dio Alana Flores. Tras ser derrotada por Flor Vigna, la influencer anunció que ya se retiraba del boxeo, ya que se había convertido en un deporte que “le estaba haciendo daño”.

“Querido boxeo, me diste las ganas de vivir, de sentirte y de amarte como ningún otro deporte; me abriste las puertas a oportunidades y personas maravillosas, nunca olvidaré lo que conseguí gracias a ti; me diste los mejores, pero también los peores momentos que he vivido. Aprendí que las alas son mías y el cielo no es de nadie y puedo volar hasta donde yo me lo proponga”, manifestó.

Más allá de la sorpresa que generó su decisión, muchos la criticaron por dar su discurso justo en el momento en que Flor estaba siendo felicitada por su triunfo. Los detractores afirmaron que la creadora de contenido era una “soberbia que busca que todo gire en torno a ella”.

Mira: Supernova Génesis 2026: Filtran millonario pago que recibirían los peleadores, ¿quién gana más?