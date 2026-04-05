Supernova Génesis 2026: Filtran millonario pago que recibirían los peleadores, ¿quién gana más?

Dentro de unas cuantas semanas, se llevará a cabo el Supernova Génesis, un evento que ha generado muchas expectativas entre el público. Y es que, si bien su predecesora fue sumamente exitosa, se ha puesto en tela de juicio si podrá superar el auge del Ring Royale, evento similar que se realizó el pasado 15 de marzo.

Uno de los temas más comentados en torno al próximo show ha sido cuánto ganan los participantes. En el caso del Ring Royale, se ha dicho que cada peleador recibió un pago de entre 300 mil y 500 mil pesos, más un bono de 200 mil en caso de que resultaran vencedores.

En medio de la espera, ha circulado el millonario pago que recibirían las celebridades convocadas, ¿supera al otorgado en el evento de Poncho de Nigris? Esto es todo lo que se sabe.

Supernova Génesis / Redes sociales

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¿Cuál es la cartelera del Supernova Génesis 2026?

Supernova Génesis 2026 es un evento de boxeo entre influencers muy esperado por el público. Se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la Arena CDMX. El show se transmitirá completamente en vivo a través de Netflix, a partir de las 7 pm.

Contará con la actuación musical de Carin León. En tanto que José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez, conductores de ‘La Cotorrisa’, formarán parte del panel de comentaristas. En cuanto a la cartelera, sería la siguiente:

Alana Flores vs. Flor Vigna

Mario Bautista vs. Aarón Mercury

Lupita Villalobos vs. Kim Shantal

Víctor Ordóñez ‘Lonche’ vs. Guillermo Peña ‘Willito’

ElAbraham vs. Nando

Milica vs. Ari Geli

Si bien la rival para Alana sería Samadhi Zendejas, esta última renunció inesperadamente por problemas en la organización. Y es que, según la actriz, querían obligarla a que bajara aún más de peso. Alana desmintió esto y aseguró que Zendejas fue la que puso “exigencias imposibles”.

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Este sería el sueldo que recibirían los peleadores del Supernova Génesis 2026

Hasta el momento, no se ha dicho de forma oficial el pago que reciben los participantes del Supernova Orígenes 2026. No obstante, en redes sociales se han comenzado a hacer teorías de una cifra aproximada.

Según especulaciones, cada famoso recibiría una cantidad de 5 mil y 10 mil dólares (entre 89 mil y 179 mil pesos mexicanos), dependiendo de la fama de cada peleador en redes sociales. Se dice que Alana, al ser la más famosa, sería la mejor pagada.

Aunado al pago que recibirían por parte de la organización, también están los patrocinios, por lo que la cantidad podría elevarse hasta 12 mil dólares. Sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Lo único que se sabe oficialmente es que las ganancias son las mismas sin importar si ganas o pierdes. Esto fue mencionado por Kim Shantal, una de las competidoras.

“Te pagan lo mismo ganes o pierdas, cada quien tiene un sueldo. Lo que supongo es que al ganar tú te dan otras oportunidades. Uno de mis propósitos en Supernova es retar a una de las personas que más me ha traído en conflicto en las redes sociales, entonces por eso quiero ganar”, relató.

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No te pierdas: Alana Flores acusa al equipo de su rival en Supernova Génesis de agredir a su mamá; “no te la vas a acabar”

¿Cuáles han sido las polémicas en relación al Supernova Génesis?

Uno de los personajes más controversiales dentro del Supernova Génesis 2026 ha sido Alana Flores. Y es que luego de que Samadhi Zendejas se negara a pelear con ella, se confirmó que su nueva rival sería Flor Vigna, otra influencer que también tiene experiencia en boxeo.

Poco después de revelarse el nuevo enfrentamiento, Flores aseguró que Vigna intentó “agredir” a su mamá al ponerle el pie para que se cayera de unas escaleras. La argentina negó esta acusación y sostuvo que su contrincante es una “caprichosa”.

Según Flor, Alana pidió que la sacaran del evento, pero la organización se negó. Esta última desmintió esto, reiterando que su rival era una persona que siempre busca “victimizarse”.

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