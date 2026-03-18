Supernova Génesis 2026: ¿Alana Flores quiso sacar a Flor Vigna? Revelan supuestas exigencias

El anuncio del combate entre Alana Flores y Flor Vigna en Supernova Génesis 2026 no solo generó expectativa por el enfrentamiento, sino también por la controversia que surgió casi de inmediato en redes sociales. A pocas horas de confirmarse a la argentina como la nueva rival, ambas figuras protagonizaron un intercambio de declaraciones que ha captado la atención de seguidores del evento.

La polémica se da tras la salida de Samadhi Zendejas, quien originalmente estaba contemplada para enfrentar a la streamer mexicana. Con la reconfiguración del combate, programado para el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México y con transmisión en Netflix, el foco pasó rápidamente de lo deportivo a las acusaciones públicas entre las participantes.

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Alana Flores / Facebook

¿Flor Vigna acusó a Alana Flores de pedir su salida de Supernova Génesis?

A través de su cuenta de Instagram, Flor Vigna compartió un video en el que lanzó una serie de declaraciones dirigidas a Alana Flores. En el mensaje, la también cantante señaló que se habría enterado de una supuesta solicitud para retirarla de la competencia, situación que, según expresó, no prosperó.

En su publicación, Vigna también hizo referencia a diversas condiciones que, presuntamente, habrían sido planteadas por la streamer mexicana para continuar en el enfrentamiento. Entre los puntos mencionados destacó el tema del peso y el tipo de guantes, aspectos que, de acuerdo con su versión, formaban parte de negociaciones detrás de cámara.

Dentro del mismo mensaje, la argentina indicó que dichas condiciones serían aceptadas para evitar que el combate se cancelara. Asimismo, describió el proceso como parte de un entorno competitivo y señaló que, pese a las dificultades, continuaría con su preparación rumbo a la pelea.

“Me enteré que pediste que me sacaran de Supernova, pero por suerte a Netflix le gusté mucho y me quieren adentro. Pero para, tranqui, todo lo otro que pediste detrás de cámara te lo damos. Te concedemos todas las ventajas y caprichos que pediste porque amenazaste en bajarte y no queremos que te des por vencida. Listo, te la hacemos bien fácil y vamos con todo lo que dijiste. En el fondo es un juego y por más que me la pusiste bien difícil con tantas condiciones todo este proceso me está haciendo crecer como nunca, así que gracias, querida rival” Flor Vigna

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¿Alana Flores respondió a las declaraciones de Flor Vigna?

Tras la difusión del video, Alana Flores utilizó su cuenta en la red social X para responder a los señalamientos. En su publicación, la streamer rechazó lo dicho por Vigna y la calificó como “mentirosa”, además de compartir lo que describió como pruebas relacionadas con los acuerdos previos al combate.

De acuerdo con su versión, las condiciones para la pelea ya habrían sido aceptadas previamente y acusó a la influencer argentina de intentar modificarlas al momento de la presentación oficial. También señaló que la controversia estaría siendo utilizada para generar una narrativa favorable de cara al evento.

En su mensaje, Flores afirmó que su contrincante habría eliminado comentarios en redes sociales y cuestionó la manera en que se ha abordado públicamente la situación. Además, mencionó el contexto de críticas que ha enfrentado anteriormente, indicando que su nombre ha sido recurrente en este tipo de discusiones.

“Tira la piedra y esconde la mano. Me borró mis comentarios en su post. Le gusta agarrarse del acoso que yo vivo todos los días, pero no le gusta que se lo hagan a ella. Aparte de mentirosa le juega a la víctima” Alana Flores

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Alana Flores / Captura de pantalla

¿Cuándo será la pelea entre Alana Flores y Flor Vigna en Supernova Génesis?

El enfrentamiento entre Alana Flores y Flor Vigna está programado para el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. De acuerdo con la información difundida, el evento formará parte de Supernova Génesis y será transmitido a través de la plataforma Netflix a partir de las 19:00 horas.

La pelea se integra a una cartelera que ha generado interés en redes sociales, donde diversas figuras del entretenimiento digital y el espectáculo participarán en combates. En este contexto, la sustitución de Samadhi Zendejas por Flor Vigna representó uno de los cambios más comentados en la previa del evento.

A medida que se acerca la fecha, el intercambio de declaraciones entre las protagonistas ha incrementado la atención sobre el combate, posicionándolo como uno de los más relevantes dentro de la función.

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