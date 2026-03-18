¿Alana Flores participará en Ring Royale y cancelará su pelea en Supernova Génesis? Esto dijo la influencer

La creadora de contenido Alana Flores volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras pronunciarse de forma directa sobre una posible participación en Ring Royale. Su respuesta, breve pero contundente, ocurrió durante un encuentro con medios, donde dejó clara su postura frente a este proyecto impulsado por Poncho de Nigris.

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Alana Flores / Redes sociales

¿Qué dijo Alana Flores sobre Ring Royale 2 y sus participantes?

Durante un encuentro con la prensa, la creadora de contenido Alana Flores habló el espectáculo desde su experiencia como espectadora. Lejos de emitir una crítica negativa, reconoció el formato del evento y el desempeño de algunos de sus participantes.

“Divertido. Muy divertido. Felicitaciones a Poncho… Marcela me super sorprendió, lo hizo muy bien” Alana Flores

Asimismo, mencionó algunos de los combates que llamaron su atención, entre ellos los protagonizados por Karely y la propia Mistral. Estas peleas, de acuerdo con sus declaraciones, destacaron dentro del desarrollo del evento.

“Sus peleas fueron divertidas, la verdad la de Marcela y la de Karely se me hizo una muy buena pelea, la verdad.” Alana Flores

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Alana Flores / Facebook

¿Alana Flores participaría en el Ring Royale 2?

Durante la interacción con la prensa, Alana Flores fue cuestionada directamente sobre si consideraría integrarse a Ring Royale. Sin rodeos, respondió:

“No, de momento no. Yo estoy con Supernova al cien por ciento”. Alana Flores

La declaración marcó una postura clara frente a la posibilidad de sumarse al evento. La frase se difundió rápidamente en redes sociales, donde usuarios retomaron sus palabras para interpretar su decisión como un rechazo, al menos en esta etapa de su carrera.

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❌ ¡ALANA RECHAZA A RING ROYALE!



🥊 La influencer admitió que le gustó el evento pero no pelearía en la próxima edición.



📹 @soycristianmoya pic.twitter.com/B64IYvFS0v — POSTA Deportes (@POSTADeportes) March 18, 2026

¿Qué se sabe del combate de Alana Flores en Supernova Génesis 2026?

Actualmente, Alana Flores mantiene su preparación rumbo a Supernova Génesis 2026, donde ya está confirmado su combate contra Florencia Vigna, la presentación del combate se dio a conocer en un evento en el que las cámaras de TVNotas también estuvieron presentes.

Este enfrentamiento surgió tras la salida de Samadhi Zendejas, quien originalmente formaba parte del cartel. La modificación en la pelea generó expectativa entre seguidores del evento, que ahora se enfocan en el nuevo duelo anunciado.

El evento forma parte de una tendencia creciente en redes sociales, donde los combates entre influencers han logrado captar la atención de audiencias amplias. La mezcla de celebridades, rivalidades y preparación física ha impulsado este tipo de espectáculos, generando conversación constante en redes sociales.

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