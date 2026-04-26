Supernova Génesis 2026: ¿Karely Ruíz y Aarón Mercury ganaron o perdieron sus peleas? ¡Aquí todos los vencedores!

La cuenta regresiva ha terminado, este domingo 26 de abril, la Arena CDMX se convierte en el epicentro del espectáculo con la llegada de Supernova Génesis 2026, un evento que mezcla boxeo, entretenimiento digital y música en vivo. Te compartimos qué celebridades pelearon y cuál fue su resultado.

Supernova Génesis / Redes sociales

¿Cuáles son todas las peleas del Supernova Génesis 2026?

A lo largo de las últimas semanas, la cartelera del Supernova Génesis 2026 sufrió múltiples cambios que elevaron la expectativa entre los seguidores de este formato, donde influencers y creadores de contenido se suben al ring para demostrar sus habilidades.

De último momento, Ari Geli, influencer española, canceló su participación en el evento de último momento, su lugar será tomado por alguien que se anunciará durante el evento.

Ari Geli cancela participación en Supernova Génesis / El Heraldo de México

Los combates que se llevarán a cabo este domingo en la Arena CDMX son los siguientes:



Alana Flores vs. Flor Vigna ,

vs. , Karely Ruiz (sustituyó a Lupita Villalobos) vs. Kim Shantal ,

(sustituyó a Lupita Villalobos) vs. , Mario Bautista vs. Aarón Mercury ,

vs. , Milica vs. por definir ,

vs. , “ El Abraham ” vs. Nando y,

” vs. y, Lonche (Víctor Ordóñez) vs. Willito (Guillermo Peña).

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Peleas Supernova Génesis / Redes sociales

¿Qué artistas cantarán en el Supernova Génesis 2026?

Más allá de las peleas que están pactadas para el Supernova Génesis 2026, la apuesta también atrae a múltiples fans de artistas musicales.

La velada contará con presentaciones musicales de intérpretes reconocidos como:



Carín León,

Ozuna,

Óscar Maydón,

Víctor Mendívil y,

Omar Camacho.

Este formato híbrido, que combina deporte y espectáculo, ha demostrado ser un éxito en ediciones anteriores, logrando atraer tanto a fanáticos del boxeo como a seguidores del entretenimiento.

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Artistas musicales en Supernova Génesis / IG: Supernova Boxing

¿A qué hora empieza el Supernova Génesis 2026, HOY domingo 26 de abril?

La transmisión de Supernova Génesis 2026 inicia a las 16:00 horas (tiempo del centro de México), cuando comience la alfombra roja y el pre-show, esperando un evento que dure aproximadamente 7 horas.

El último enfrentamiento está previsto para comenzar alrededor de las 22:00 horas. La cobertura en vivo permitirá a los espectadores seguir cada detalle, desde las entradas de los peleadores hasta los momentos más intensos sobre el ring.

La transmisión podrá seguirse mediante Netflix, por lo que el espectáculo tendrá la oportunidad de verse a nivel global.

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¿Quiénes ganaron las peleas en el Supernova Génesis 2026?

Con los guantes listos y la adrenalina al máximo, Supernova Génesis 2026 se perfila como una noche inolvidable que podría marcar un antes y un después en la forma de consumir eventos deportivos.

Información en desarrollo...

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