¿Lupita Villalobos pagará multa multimillonaria? Esto pasará tras su baja de Supernova Génesis 2026

La repentina salida de Lupita Villalobos de Supernova Génesis 2026, a solo días del evento, encendió las alarmas entre fans y asistentes. En redes sociales comenzó a circular la versión de que la influencer enfrentaría una multa millonaria por cancelar su pelea. Sin embargo, la realidad del contrato y su delicado estado de salud cuentan una historia muy distinta que pocos conocían.

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Lupita Villalobos se retira de la pelea con Kim Shantal en Supernova por motivos de salud. / Redes sociales

¿Por qué Lupita Villalobos fue hospitalizada y canceló Supernova Génesis 2026?

La alarma se encendió el lunes 20 de abril, cuando Lupita Villalobos confesó que llevaba varios días sufriendo un dolor de cabeza intenso que no cedía. Aunque en un inicio no quiso entrar en detalles, la situación escaló rápidamente y terminó en hospitalización.

Horas después, la organización de Supernova Génesis 2026 emitió un comunicado oficial confirmando que la influencer no estaba en condiciones médicas para participar en el evento programado para el 26 de abril.

Sin rodeos, el reporte médico señaló un diagnóstico delicado: hematoma subdural, una condición que requiere reposo absoluto y estricta vigilancia médica.

“El Consejo Mundial de Boxeo, en conjunto con la Comisión de Box de la Ciudad de México y la organización de Supernova, informa que tras las evaluaciones médicas realizadas en los últimos días a Lupita Villalobos esta fue diagnosticada con un hematoma subdural”. Consejo Mundial de Boxeo, Comisión de Box de la Ciudad de México y Supernova

Con esto, quedó claro que su ausencia no era una decisión personal ni una baja de último momento por falta de preparación, sino una indicación médica contundente.

¿Qué es el hematoma subdural que padece Lupita Villalobos y qué tan grave es?

Fue la propia Lupita Villalobos quien decidió dar la cara y hablar sin filtros. La noche del martes 21 de abril, publicó un video en Instagram donde explicó que permanecía hospitalizada, aunque ya presentaba una ligera mejoría.

Reveló que ingresó al hospital desde el viernes 17 de abril, tras soportar durante días síntomas cada vez más alarmantes.

Lupita Villalobos “Estoy aquí desde el viernes 17 de abril por un dolor de cabeza súper duro. Me provocaba sordera, mareos, vómitos, no veía bien. Ya lo tenía desde hacía varios días y el viernes fue cuando ya no pude más. Me hicieron unos estudios y me diagnosticaron con un hematoma subdural, que es como un derrame que está entre el cerebro y el cráneo. Esto hace que tenga presión”.

El hematoma subdural implica acumulación de sangre entre el cerebro y el cráneo, lo que genera presión intracraneal. Cualquier golpe, esfuerzo físico intenso o actividad de alto impacto —como una pelea de box— podría provocar consecuencias graves.

Por esta razón, los médicos determinaron que no era apta para competir, priorizando su vida y su recuperación.

¿Cómo reaccionó Kim Shantal tras la salida de Lupita Villalobos del evento?

La cancelación también afectó directamente a Kim Shantal, quien sería su rival en el ring. Sin embargo, lejos de la polémica o el reclamo, la influencer mostró total empatía y respaldo.

Kim reveló que Lupita fue honesta con ella desde el primer momento y que incluso pudo ver los estudios médicos que confirmaban la gravedad del diagnóstico.

“Más allá del combate… la prioridad es ella y que se recupere. No puedo más que desearle cosas buenas. La salud va primero. Fue un honor compartir estas semanas rumbo al evento. Fue un privilegio”. Kim Shantal

Kim Shantal / Redes sociales

Lupita, por su parte, reconoció públicamente el gesto de la también creadora de contenido, asegurando que no solo le deseó pronta recuperación, sino que se ofreció a ayudarla en lo que necesitara.

Pese a la decepción, Villalobos fue sincera respecto al golpe emocional que representó esta noticia: “Llevaba meses preparándome. Se me cayó el mundo”.

Supernova sin Lupita Villalobos: cancela combate con Kim Shantal por salud. / Redes sociales

¿Lupita Villalobos tendrá que pagar una multa por salir de Supernova Génesis 2026?

Luego de confirmarse la salida de Lupita Villalobos de Supernova Génesis 2026, uno de los rumores que más se viralizó en redes sociales fue la posibilidad de que la influencer tuviera que enfrentar una multa millonaria por cancelar su pelea a tan pocos días del evento. La especulación creció entre fans y asistentes, quienes asumieron que romper un acuerdo de este nivel implicaría una fuerte penalización económica.

Sin embargo, conforme se dieron a conocer más detalles sobre su situación médica, la versión perdió fuerza. La cancelación de Lupita no fue una decisión voluntaria, sino consecuencia directa de un problema de salud grave, respaldado por estudios médicos oficiales. Al tratarse de una causa de fuerza mayor, su caso queda fuera de cualquier sanción económica, ya que los contratos de este tipo contemplan escenarios donde la integridad física del participante está en riesgo.

Además, su retiro fue avalado por el Consejo Mundial de Boxeo y la Comisión de Box de la Ciudad de México, autoridades que determinaron que no cumplía con las condiciones físicas necesarias para competir. En México, este tipo de resoluciones funciona como un aval técnico y legal que libera a la influencer de responsabilidades civiles frente a la organización del evento, descartando por completo la aplicación de una multa.

¿Quién podría reemplazar a Lupita Villalobos y enfrentar a Kim Shantal?

Con la baja confirmada, surgió una nueva incógnita: ¿qué pasará con Kim Shantal en Supernova Génesis 2026?. Aunque en un inicio se pensaba que el combate podría cancelarse por completo, en las últimas horas comenzó a sonar con fuerza el nombre de Karely como posible reemplazo.

Se trata de la influencer que recientemente peleó en el evento Ring Royale organizado por Poncho de Nigris, quien incluso aseguró que ya existen conversaciones con la producción de Supernova para cerrar el acuerdo.

“Ya quedó listo, tenemos representante de Ring Royale en Supernova. Con todo, Karely, a salvar el show. Aquí andamos para sumar. A la orden”. Poncho de Nigris

Hasta el momento, la organización de Supernova Génesis no ha hecho ningún anuncio oficial, por lo que el reemplazo de Lupita Villalobos sigue siendo una posibilidad, no una confirmación.

Mientras tanto, Lupita dejó abierta la puerta para asistir como invitada al evento y convivir con sus seguidores, siempre y cuando sus médicos lo autoricen.