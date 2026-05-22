Hijo de Julio César Chavez reaparece tras salir de prisión y ¡lanza misterioso mensaje!: “Un año de pesadillas”

Omar ‘N’ reapareció en redes sociales, luego de que se reportó su aprehensión y, horas más tarde, su liberación, situación que generó distintas versiones sobre lo ocurrido. En medio de la incertidumbre y los señalamientos relacionados con un presunto caso de violencia familiar, el hijo de Julio César Chávez llamó la atención por su mensaje.

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Omar ‘N’ vuelve a las redes y desata rumores con fuerte declaración. / Redes sociales

¿Por qué detuvieron a Omar ‘N’, hijo de Julio César Chávez, y de qué lo acusan?

La captura de Omar ‘N’ se llevó a cabo durante la mañana del 20 de mayo de 2026 en Culiacán, Sinaloa, luego de que elementos de la Policía Estatal Preventiva lo interceptaran en la zona de Aguaruto. De acuerdo el Registro Nacional de Detenciones,, el arresto se realizó alrededor de las 8:53 de la mañana, aunque en un primer momento las autoridades no dieron detalles sobre las causas del procedimiento.

Con el paso de las horas comenzaron a surgir versiones que apuntaban a un presunto caso de violencia familiar y lesiones, situación que habría derivado en la orden de aprehensión contra Omar ‘N’. También trascendió que el boxeador presuntamente enfrentaba un proceso legal pendiente, relacionado con una audiencia judicial a la que no se habría presentado anteriormente.

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Omar ‘N’ reapareció en redes sociales. / Redes sociales

¿Cómo reapareció Omar ‘N’, hijo de Julio César Chávez, en redes sociales?

Luego de que su liberación el jueves 21 de mayo, Omar ‘N’ reapareció en redes sociales con una fotografía y un video que rápidamente comenzaron a circular.

Omar ‘N’ podrá llevar su proceso fuera de prisión después de que un juez presuntamente le otorgó una suspensión condicional relacionada con el presunto delito de violencia familiar. La resolución permitió que dejara el centro penitenciario al que había sido trasladado tras su captura días antes.

Mientras crecían las versiones sobre su salida, también se detectaron modificaciones en el Registro Nacional de Detenciones, donde el estatus del boxeador apareció momentáneamente como “en traslado”. El cambio generó nuevas reacciones y aumentó la atención sobre lo que ocurría con el caso del hijo del ex campeón mundial.

Pese a que ya no permanece internado en el penal, Omar ‘N’ aún deberá continuar con el proceso judicial correspondiente. La medida concedida por el juez implica que enfrentará el caso bajo ciertas condiciones legales, mientras las autoridades determinan el curso de las investigaciones.

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Omar ‘N’ lanzó mensajes motivacionales. / Redes sociales

¿Qué dijo Omar ‘N’, hijo de Julio César Chávez, tras reaparecer en redes sociales?

Omar ‘N’, hijo de Julio César Chávez, volvió a mostrarse activo en redes sociales con un video publicado en sus historias de Instagram. En la grabación, el boxeador aparece dentro de un automóvil, usando lentes oscuros y un cinturón de seguridad mientras mira directamente a la cámara durante el breve mensaje que compartió con sus seguidores.

“Después de un año de pesadillas, Omar dijo que iba a volver y ha vuelto. Gracias a Dios”, mencionó el hijo de Julio César Chávez en el video, el cual comenzó a circular poco después de que trascendiera la resolución judicial que le permitió continuar su proceso fuera de prisión.

Además del clip, Omar ‘N’ publicó distintos mensajes de tono motivacional en sus redes sociales, contenidos que aparecieron tras varios días de mantenerse alejado del ojo público debido a la atención generada por su situación legal.

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