Memo Villegas es la nueva voz de Garfield en español en el cine

El actor mexicano Memo Villegas fue elegido para ser la nueva voz de Garfield en la película: Garfield fuera de casa. En TVNotas platicamos con él y esto nos dijo.

¿Qué te complicado será que la agente acepte la nueva voz del querido gato? “Creo que con la gente de mi generación la verdad, lo digo sin tapujos, es una batalla perdida. Yo mismo soy fan de Garfield. Si a mí me cambian la voz de Garfield, voy a decir: '¿Por qué me la cambiaron?’ Pero definitivamente es un Garfield para un nuevo público, además de que el Garfield original estuvo 30 años en la casa de la gente. Esta es una película de hora y media, y me encantó hacerlo, fue un honor haber hecho al gato”.

MEXICO, CDMX; 28 DE ABRIL 2024.- PRESENTACION DE LA PELICULA GARFIELD FUERA DE CASA. FOTOS: FRANCISCO MANCERA / FRANCISCO MANCERA/TVNOTAS

“Tuve tres gatitas, pero ya no. Se las quedó mi expareja. La custodia compartida no funcionó y fue de común acuerdo. Nos íbamos a quedar dos y una, pero dijimos: ‘No hay que separarlas a ellas’, y pensamos que estarían mejor con ella”.

“A mí me encantan los gatos. Prefiero a los gatos que a los perros. Me gusta su independencia, su limpieza, que deciden cuándo quererte y son muy claros cuándo no. ¿Qué no me gusta de ellos? Se me complica. Que sean tan antisociales, a veces, pero si me gustaría que mi gato me acompañara a la tienda. Por ejemplo, mis gatitas eran hurañas. Me habían dicho que las entrenara desde chiquitas para ponerles la correa, pero no, no lo hice y nunca salieron. Ahora ya estoy pensando en tener un gatito”.

Para Memo Villegas es un honor haber sido elegido para hacer la voz de Garfield en la película: Garfield fuera de casa. Dice la nueva voz de Garfield es para un nuevo público. Otros famosos que prestan sus voces para la película de Garflield fuera de casa en español son: Regina Orozco, Joaquín Cosío y José Luis Slobotzky.

¿DE QUÉ TRATA GARFIELD FUERA DE CASA?

El dibujante estadounidense de comics Jim Daves fue el creador la tira cómica de Garfield. Se dice él se dio cuenta de que en los comics y caricaturas, los héroes eran los perros y no había un gato que tuviera su propia historia y que nos reflejara como humanos. Garfield es como un humano vestido de gato porque tiene características muy comunes como que odiamos los lunes, nos encanta comer (lasaña, pizza), le cuesta mucho trabajo hacer ejercicio.

En esta nueva película, el famoso gato Garfield se embarca en una emocionante aventura con sus amigos. De manera inesperada se reencuentra con su padre, un desaliñado gato callejero, y junto a su amigo canino, Odie, se ve obligado a dejar su cómoda vida, para unirse a su padre en un atraco de alto riesgo lleno de acción. En la película hay una mezcla de personajes nuevos y conocidos, aborda temas como la familia los valores morales, el perdón, el amor la amistad, el amor a los animales, así como la venganza y la justicia.

En la serie original de los años 80, Garfield y sus amigos y El show de Garfield, la voz en español latino la hizo el chileno Sandro Larenas.

En la película, Garfield fuera de casa, hizo la voz de Vic, el papá de Garfield, Adrián Uribe.

¿Quién es Memo Villegas?

El actor de 36 años nació en Toluca, Edomex.

Comenzó su carrera en 2006. Debutó en la película “Jugando con la muerte”.

Ha participado en series como Narcos México (2018) y La bandida (2019)

(2018) y (2019) El scketch que hizo de un policía en Backdoor se hizo viral y luego con el personaje Harina o Edson Prieto protagonizó la serie Harina, el teniente contra el Cancelador , en Comedy Central y Prime Video.

se hizo viral y luego con el personaje Harina o Edson Prieto protagonizó la serie , en Comedy Central y Prime Video. Interpretó a Luis Miranda Nava en la serie “Historia de un crimen: la búsqueda”



