Memo Villegas, actor mexicano, sufrió acoso en el transporte público siendo un niño: “Corrí sin mirar atrás”

El actor y comediante mexicano Memo Villegas, conocido por su participación en producciones televisivas y plataformas de streaming, compartió recientemente una experiencia difícil. Relató que fue víctima de acoso cuando apenas tenía 14 años de edad y viajaba en transporte público. ¿Qué pasó exactamente?

Memo Villegas fue acosado en el transporte público / Redes sociales

¿En dónde fue acosado el actor Memo Villegas?

Durante una entrevista con el conductor Yordi Rosado, Memo Villegas reveló que fue víctima de acoso por parte de un hombre cuando tenía apenas 14 años y viajaba en transporte público entre Toluca y la Ciudad de México.

Durante la conversación, el actor recordó que tras el divorcio de sus padres solía viajar con frecuencia desde Toluca a la capital para visitar a su papá. Desde joven, comentó, su padre lo motivó a ser independiente, por lo que muchas veces hacía ese trayecto solo.

Sin embargo, hubo una ocasión en la que comenzó a sentir la mirada insistente de un hombre adulto que se encontraba cerca de él.

“ Sentía su mirada, pero no de cualquier forma, sino de una manera pesada. Yo no lo veía directamente, pero sentía que me estaba revisando, como si me estuviera ‘barriendo’ con la mirada ”, relató.

En un principio pensó que tal vez el hombre quería asaltarlo, por lo que comenzó a pensar cómo reaccionar ante esa posibilidad.

El actor Memo Villegas / Redes sociales

¿Cómo fue el acoso que sufrió Memo Villegas?

La situación dio un giro inesperado cuando el hombre se inclinó hacia él y le hizo una propuesta de carácter sexual. Según relató Memo Villegas, el comentario lo tomó completamente por sorpresa.

“ Me acuerdo que solo le contesté: ‘¿Qué le pasa, señor?’ ”, contó el actor.

El sujeto se disculpó de inmediato y regresó a su asiento como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, para el adolescente la situación ya había provocado una fuerte conmoción emocional.

Villegas explicó que el resto del viaje lo pasó completamente tenso, pensando en qué debía hacer si el hombre volvía a acercarse.

En mi cabeza empezó una revolución: ‘¿Qué hago? ¿Me paro? ¿Le pego? Pero si me paro y me agarra…?’ (...) En cuanto se estacionó el camión, me bajé de inmediato. Corrí desde Observatorio hasta Sevilla sin mirar atrás. Memo Villegas

¿Quién es Memo Villegas y cuál es su trayectoria?

Guillermo “Memo” Villegas es un actor, comediante y escritor mexicano que se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de la comedia en México. Ha participado en múltiples proyectos de televisión, cine y plataformas de streaming.

Entre sus participaciones destacan colaboraciones en producciones para plataformas como Netflix. Además de actuar, también ha trabajado como guionista y creador de contenido.

Su presencia en el colectivo creativo de Backdoor ha sido clave en su desarrollo artístico, ya que este grupo se ha caracterizado por producir sketches virales y contenido de humor irreverente que conecta con el público joven.

Ha participado en producciones como ‘El señor de los cielos’, ‘Una mujer sin filtros’ y ‘La Guzmán’, entre muchas otras.

