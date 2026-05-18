Lucero sorprende en redes al presumir en FOTOS a su hijo José Manuel, ¿igualito a Manuel Mijares?

Lucero es una de las artistas más reconocidas en el medio del espectáculo y, sin duda, también su familia tanto su exesposo Manuel Mijares como su hija Lucero Mijares. Recientemente, la cantante compartió varias fotografías, donde se observa a ella junto a su hijo José Manuel, que pocas veces aparece en la vida pública.

Las imágenes sorprendieron a los internautas, ya que es poco usual ver al hijo de Lucero tanto en alguna presentación como en las mimas redes sociales. ¡Aquí te dejamos las imágenes!

Lucero compartió las fotografías a través de sus redes sociales. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: Aldo Rendón quiere transformar la imagen de Lucero Mijares, ¿le lanzó una propuesta?: “Aunque sea una vez”

¿Quién es José Manuel, el hijo de Lucero?

José Manuel Mijares Hogaza es el hijo mayor de los cantantes Lucero y Manuel Mijares. Tiene actualmente 25 años de edad. No hay mucha información sobre él, ya que, tal y como se mencionó anteriormente, se mantiene alejado de la vida pública en comparación con sus padres, así como con su hermana Lucero Mijares.

Sin embargo, lo que se sabe es que tiene interés por la producción musical y los negocios de la industria de este medio. En pocas ocasiones aparece tanto colaborando con sus padres como en la vida pública. Ahora, su madre, la cantante Lucero, compartió varias fotografías en sus redes sociales, donde se encuentra con él y su hija Lucero Mijares, lo que encendió las redes.

José Manuel es el hijo de Lucero y Manuel Mijares. / Foto: Redes sociales.

También puedes leer: Lucero actuó en un capítulo de ‘Mujer, casos de la vida real’ y casi nadie lo recuerda ¡no lo vas a creer!

¿Cuáles son las fotografías que Lucero presumió en sus redes con José Manuel?

A través de sus redes sociales oficiales, Lucero compartió varias fotografías donde se le ve junto a su hija Lucero Mijares y a José Manuel.

Aunque las fotografías fueron compartidas el 10 de mayo por motivo del Día de las Madres, recientemente se han viralizado en redes.

Los internautas quedaron sorprendidos por las imágenes, ya que, tal y como se mencionó, no es muy común que José Manuel aparezca en la vida pública, así como en redes sociales.

A las fotografías les llovieron comentarios enterneciendo el mágico momento:



“Hermosos los tres”.

“Qué guapo salió José Manuel”.

“Una mamá muy linda con unos hijos tan lindos”.

“José Manuel, ya déjate ver más”.

“Muchos likes y amor para esta foto única”.

“Al fin los tres en una sola imagen”.

“Igualito a su papá”

Las fotografías donde se encuentra Lucero, así como José Manuel y su hija Lucero Mijares, fueron acompañadas de un bello mensaje por parte de la cantante.

“Cada día que paso a su lado me doy cuenta de que este regalo de ser madre es una hazaña brutal. El milagro de la vida diariamente a mi lado… sus sonrisas, sus palabras, cada gesto de cada uno de ellos dos que me hace sentir la superheroína, la mujer más completa, la mejor versión de mí siendo su mamá”. José Manuel.

Lucero compartió fotografías de él junto a su hijo José Manuel. / Foto: Instagram/@luceromexico.

Puedes leer: Lucero rompe el silencio sobre el “cambio físico” de Lucero Mijares, su hija, ¿Se sometió a un tratamiento?

¿Cómo es la relación de Lucero con su hijo José Manuel?

En las pocas ocasiones que se les ha visto colaborar juntos y en algunas declaraciones, Lucero ha compartido tener buena relación con su hijo José Manuel.

Uno de los ejemplos de colaboraciones fue en el video de ‘El privilegio de amar’, donde José Manuel está tocando la guitarra y Lucero cantando junto con su esposo Manuel Mijares y su hija Lucero Mijares. Asimismo, la actriz ha expresado su apoyo en repetidas ocasiones a su hijo.