Florinda Meza confiesa error que cambió su rostro tras cirugía estética: “Cometí una estupidez”

La polémica vuelve a rodear a Florinda Meza pero esta vez no por Roberto Gómez Bolaños, sino por una confesión personal que sorprendió a sus seguidores: una cirugía estética que, según sus propias palabras, fue “una estupidez” y que terminó afectando su capacidad expresiva como actriz.

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Florinda Meza / Redes sociales

¿Qué operación se hizo Florinda Meza y por qué la considera una estupidez?

Florinda Meza apareció en el pódcast de Las Javis, donde habló largo y tendido de su carrera, de su relación con la familia Gómez Bolaños y del personaje de la Chimoltrufia, uno de los más queridos de su trayectoria.

Mientras explicaba una técnica básica de actuación frente a cámara, la actriz contó que en cine y televisión el rostro lo es todo, especialmente en los close ups.

“Para actuar es muy importante los elementos de la cara porque el close up es fundamental en cine y televisión. Basta con que muevas los músculos de la cara… siempre los ojos van antes de la cabeza; son mecánicas que se aprenden”, explicó.

Dijo también que justamente esa técnica era clave para dar vida a la Chimoltrufia, personaje que exageraba emociones a través de miradas, gestos y expresiones muy precisas.

Fue entonces cuando detuvo la explicación y lanzó la confesión que nadie veía venir: “Estos ojos que tengo están más chicos y me cuesta más trabajo mostrarlo porque la estúpida de yo me sometí a una operación”.

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Florinda Meza y Doña Florinda / Canva

¿Cómo afectó la cirugía estética al rostro y la actuación de Florinda Meza?

Sin dar demasiados detalles técnicos, Florinda Meza dejó claro que la cirugía tuvo consecuencias directas en su expresividad facial. Algo especialmente delicado tratándose de una actriz con décadas de experiencia frente a cámaras.

“Me dejó los ojos más pequeños… y una actriz actúa mucho con los ojos” Florinda Meza

Según explicó, confió en quien creyó era “el mejor cirujano plástico”, pero con el tiempo se dio cuenta de que no fue así. El resultado, dice, limitó su capacidad de transmitir emociones únicamente con la mirada, algo que en su carrera siempre fue una de sus mayores fortalezas.

Aunque Florinda Meza no dijo qué edad tenía cuando se sometió a la operación ni si hoy enfrenta otras consecuencias de salud, por la forma en que lo contó se intuye que fue en su juventud.

“Cuando se es joven, se puede ser estúpido; la juventud es para cometer errores. Pero cuando ya no se es joven entonces se cae en la más rotunda estupidez” Florinda Meza

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Así fue como lo reveló: