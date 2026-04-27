Gaby Spanic ¡se somete a nuevo tratamiento! Le manda mensaje a quienes la critican: “Terroristas”

La actriz Gaby Spanic, de 52 años, presume una figura espectacular, resultado de su disciplina y de diversos tratamientos corporales no invasivos. En esta ocasión, la acompañamos a una sesión de Exilis, un procedimiento enfocado en reafirmar el abdomen y estilizar la cintura.

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Así lucía Gaby Spanic en La usurpadora, telenovela de 1998. / Redes sociales

¿Qué dijo Gaby Spanic de las críticas en su contra por sus cirugías?

La actriz venezolana Gaby Spanic habló sobre las críticas que recibe en redes sociales por someterse a tratamientos estéticos: “Envejecer no me da miedo. Yo no vivo desde el miedo, sino desde las experiencias. Me parece ridícula esa frase de ‘envejecer con dignidad’. Dignidad es protegerse, amarse, cuidarse, porque yo no le debo una explicación al tiempo, ni a la gente una justificación de lo que me hago”.

Le responde a la gente que la crítica en redes: “El público me ama en todas partes. De mil comentarios, 5 son malos. Se fijan en lo mínimo. A los haters yo los llamo ‘terroristas emocionales’: Son cobardes y mujeres muy envidiosas que no dan la cara, pero solo son el 1% (de los que la siguen), y por eso no vale la pena mencionarlos”.

Finalmente, la actriz asegura que le encanta cuidar su figura con tratamientos. “Ha evolucionado tanto la belleza. Las mujeres de 50 años de antes ya no son las mismas de ahora. Es algo absurdo y retrogrado que, si existen cosas tan espectaculares, no te las hagas. Hay que informarse bien con quién vas, qué tratamiento te vas a hacer”.

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En noviembre de 2025, Gaby Spanic publicó los tratamientos a los que se sometió en Brasil, este es el antes y después. / Liliana Carpio/TVNotas

¿Qué tratamiento estético se hizo Gaby Spanic?

Platicamos con el doctor Gamaliel Román, médico cirujano estético, y nos contó el procedimiento de belleza que se hizo Gaby Spanic. “Se llama Exilis, que es una frecuencia monopolarizada, que ayuda a reafirmar la piel y a que los fibroblastos, que son las células madre en la piel, se tensen, y así se vaya la celulitis y se elimine la grasa”.

Además, Román destacó que “los resultados se ven de inmediato, porque este tratamiento ayuda en la parte muscular. Se tensan y fortalecen los músculos del abdomen”.

“Este procedimiento es sin dolor, sin cortes, sin agujas. Podemos moldear cuerpos completos en 10 sesiones. Se aplica este calor en sesiones de 20 a 30 minutos. Además, deben tomar 2 litros de agua al día, para eliminar las toxinas por las vías linfáticas”, dijo el cirujano.

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Gaby Spanic se realizó un tratamiento estético que ayuda a reafirmar la piel del abdomen y sacar las toxinas. / Liliana Carpio/TVNotas

¿Qué arreglitos estéticos se ha hecho Gaby Spanic a través de los años?

En 2021, publicamos que la actriz Gaby Spanic, protagonista de la telenovela La usurpadora recuperar la armonización de la cara .

. La venezolana ha recurrido a otros tratamientos, como la radiofrecuencia, para combatir la flacidez y la celulitis.

En 2025, Gaby Spanic compartió en sus redes sociales que se realizó un procedimiento estético, un lifting temporal (conocido como hilos tensores ), en Brasil, que se usa para rejuvenecer el rostro y el cuello con un levantamiento natural de la piel.

), en Brasil, que se usa para rejuvenecer el rostro y el cuello con un levantamiento natural de la piel. La protagonista de La intrusa también se colocó estos hilos en el rostro.

Gaby Spanic se puso relleno labial, relleno de mentón, relleno en pómulos y láser red touch para mejorar la textura de la piel.

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