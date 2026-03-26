¿Gaby Spanic irreconocible tras cirugía? Revela impactante cambio físico y desata polémica “ya habla portugués”

La actriz de ‘La ursurpadaora’ Gaby Spanic encendió las redes al reaparecer con un rostro completamente transformado tras una cirugía estética. Su cambio físico, su recuperación exprés y hasta el idioma que habló desataron polémica y asombro.

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¿Qué le pasó a Gaby Spanic y por qué su cambio físico causó tanto revuelo?

Gaby Spanic sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales con un cambio físico que no pasó desapercibido. La actriz venezolana, recordada por su papel protagónico en ‘La usurpadora’, compartió un reel en su cuenta de Instagram donde se dejó ver con el rostro visiblemente rejuvenecido apenas 15 días después de haberse sometido a una cirugía estética.

Junto al video, Gaby Spanic escribió un mensaje cargado de emoción y satisfacción personal, donde dejó claro que se trata de un proceso que apenas comienza:

Gaby Spanic “Primer vistazo y ya se siente el cambio. Paso a paso, con paciencia y amor propio, porque lo mejor siempre toma su tiempo. Esto apenas comienza y lo que viene, promete. Ahora sí, para que hablen con gusto. Gracias a los mejores”.

El momento en que decidió mostrar su rostro aún en recuperación llamó especialmente la atención, sobre todo porque recientemente otras famosas han sido criticadas por no respetar los tiempos de reposo recomendados tras procedimientos estéticos como Galilea Montijo y Paolita Suárez.

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¿Qué dijo Gaby Spanic sobre su cirugía facial y su proceso de recuperación?

En otro mensaje publicado en sus redes sociales, la actriz Gaby Spanic expresó su agradecimiento al equipo médico que la atendió y dejó ver lo feliz que se siente con la decisión tomada:

“Tengo apenas 15 días, de verdad estuve con los mejores. Todavía falta que todo se desinflame más, pero yo estoy eternamente agradecida, con los mejores doctores del mundo. Falta poco para que me vean producida y sin filtros, estoy muy feliz”.

Además, en el mismo reel aparece hablando en portugués, idioma que utilizó para lanzar una frase que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas:

“Aquí está Gaby Spanic. Si antes me tenían envidia ahora más. Todavía falta que se vaya aquí tantito la inflamación”. Gaby Spanic

La reacción de los seguidores de Gaby Spanic no se hizo esperar, y las redes sociales se llenaron de comentarios tanto positivos como sorprendidos. Muchos usuarios destacaron lo joven que luce ahora la actriz, mientras otros aseguraron que el cambio fue tan radical que apenas lograron reconocerla.

“Wow, qué linda quedaste al natural. Bendiciones, mi hermosa.”

“Gaby ya quedó y Wendy nomás no.”

“Así te ves muy bella, no necesitas mucho maquillaje.”

“Qué rejuvenecida te ves.”

“Tan cambiada que hasta portugués hablas.”

“Está hermosa, parece de 15.”

“¡Wooooooooooooow! Ya hasta habla portugués.”

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Gaby Spanic regresa a la música y anuncia gira. / Facebook: Gaby Spanic

¿Qué procedimiento estético se hizo Gaby Spanic en Brasil?

Ante la curiosidad de sus seguidores, se dio a conocer que Gaby Spanic se sometió a un lifting facial en una clínica ubicada en Brasil, llamada clínica Harmonia. La propia clínica compartió un video donde explicó el tipo de procedimiento realizado a la actriz.

El lifting facial es una cirugía estética cuyo objetivo es rejuvenecer el rostro y el cuello mediante el tensado de músculos, la eliminación del exceso de piel y la reducción de grasa localizada. Este procedimiento busca mejorar el óvalo facial, suavizar líneas de expresión y devolver firmeza a zonas que con el tiempo pierden elasticidad.

Las incisiones suelen realizarse de manera estratégica y discreta, generalmente alrededor de las orejas y el cuero cabelludo, para que las cicatrices no sean visibles. Dependiendo del caso, puede realizarse bajo anestesia local con sedación o anestesia general, con una duración aproximada de dos a tres horas.