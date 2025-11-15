Gaby Spanic sorprende con su radical aspecto rejuvenecido y ¡la comparan con Ninel Conde! Así luce: FOTO

Luego de que Gaby Spanic fue expulsada de ‘La granja VIP’, en su edición en Brasil; ahora, generó comentarios divididos por su actual aspecto físico. ¡Aseguran, se ve totalmente jovial! No obstante, hubo quienes la compararon con Ninel Conde. ¿Cómo se ve? Aquí te mostramos su antes y después.

Gaby Spanic es expulsada en La granja VIP en Brasil. / X / IG

¿Por qué Gaby Spanic fue expulsada de La granja VIP edición Brasil?

Gaby Spanic fue expulsada de La granja VIP Brasil tras protagonizar un polémico incidente durante una dinámica en vivo. En la prueba conocida como ‘Apontamento’, los participantes debían señalar a quien consideraban más pasivo en el juego. Ella eligió a Tamires Assis, con quien tenía una alianza, para lanzar una crítica.

En medio de la dinámica en vivo, Spanic le dio una bofetada a su compañera Tamires Assis, lo que ocasionó su expulsión inmediata del programa. Esto pasó bajo el argumento de que habría querido exponer la violencia que se vivía en el reality.

Gaby Spanic cachetea a Tamires y es expulsada de La granja Brasil / X / IG

El incidente provocó un fuerte impacto entre los participantes del reality y en la audiencia. De hecho, el momento en que la actriz golpeó a Tamires se volvió viral.

La dirección del programa, encabezada por Rodrigo Carelli, confirmó que la expulsión de Gaby fue inmediata. Esta decisión se basó en que su acción rompía las reglas del reality, que prohíben expresamente la agresión física.

Gaby Spanic fez um monólogo de 10 minutos na dinâmica para expor a falta de atitude da produção, conseguiu deixar todos calados e atentos ao que falava (o que é impossível em #AFazenda), deu um tapa pra causar sua expulsão e desistiu. Ela saiu mt por cima.pic.twitter.com/rilqGbud8a — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 20, 2025

¿Cómo luce Gaby Spanic y qué cirugía se hizo?

Gaby Spanic, protagonista de ‘La usurpadora’, sorprendió a todos sus seguidores con la reciente publicación que hizo en sus redes sociales, la actriz ¡mostró su cambio radical!

A través de su cuenta oficial de Instagram, Spanic publicó en sus historias una fotografía del antes y después de su rostro. Eso no es todo, también señaló cuáles fueron los procedimientos de rejuvenecimiento facial a los que se sometió, ¡en Brasil!



Lifting temporal (hilos PDO)

Hilos PDO faciales

Relleno de labios

Relleno de mentón

Relleno de pómulos

Láser Red Touch

Como era natural, los comentarios divididos no tardaron en hacerse presentes. En redes sociales, algunos de sus seguidores aplaudieron el gran cambio que tuvo la actriz en su rostro. Incluso, consideraron que se vería totalmente “jovial”. No obstante, hubo quienes ¡la compararon con Ninel Conde!

Así luce Gaby Spanic:

Este es el antes y después de Gaby Spanic tras su procedimiento rejuvenecedor. / IG: @ninelconde / @gabyspanictv

¿Por qué compararon a Gaby Spanic con Ninel Conde?

Hace unos días, Ninel Conde confirmó que se sometió a un cambio de color de ojos. Un peligroso procedimiento de nombre queratopigmentación. Esta cirugía se suma a otras que, según han reportado, ‘el Bombón asesino’ presuntamente se habría sometido a lo largo de su carrera, tales como:



Bótox,

Rellenos faciales,

Lifting no invasivo,

Cirugías de aumento de busto,

Glúteos,

lipoescultura y

Rinoplastia.

Tras estos procedimientos rejuvenecedores, la famosa ha enfrentado diversas críticas en redes sociales. Sin embargo, ella ha dejado claro que no le interesan los malos comentarios de las personas.

Por lo anterior, en redes sociales algunos usuarios y cuentas de espectáculos compararon a Gaby Spanic con la exparticipante de La casa de los famosos México, tal como lo hizo ‘La tía Sandra’.

Ninel Conde se cambió el color de los ojos. / Redes sociales

A través de su cuenta de ‘X’, ‘La tía Sandra’ comentó:

“GABI SPANIC vs NINEL: la guerra para no envejecer. Todos los doctores de prestigio han dicho que LOS HILOS TENSORES no sirven a largo plazo y producen el efecto contrario. ¿Quién ganó el duelo de rejuvenecimiento extremo?” La tía Sandra

Como era natural, usuarios no tardaron en reaccionar a su publicación. Esto dijeron:



“Es neta que así quedó Gaby???? WOW ES PAOLA BRACHO DE NUEVO”,

“Gaby se ve super bien. Se ve super “chava*. ya en serio quedó bien la operación por lo menos en la foto. La otra ya no tiene remedio”.

Al momento, Gaby Spanic y Ninel Conde no se han pronunciado a las recientes comparaciones por sus arreglitos estéticos. ¿Habrá réplica?

Así lo dijo La tía Sandra: