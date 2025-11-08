Ninel Conde, tras cambiarse el color de ojos con riesgosa cirugía, ¿quedará irreversiblemente ciega?

Desde hace unos días, Ninel Conde sorprendió al revelar que se sometió a una ciguría para cambiar el color de sus ojos. La actriz y cantante mexicana decidió someterse a una cirugía para modificar de forma permanente el tono de su iris, aunque el resultado ha generado opiniones divididas, lo que más ha llamado la atención es el alto costo del procedimiento y los riesgos que conlleva. ¿'El Bombón asesino podría quedar irreversiblemente ciega?

Ninel Conde se somete a cirugía para cambiar el color de sus ojos / YT: Imagen Entretenimiento

Mira: Ninel Conde no asiste a la conferencia del ‘Tenorio cómico’ y enciende polémica ¿Qué le pasó?

¿Ninel Conde podría quedar ciega tras someterse a la cirugía de cambio de color de ojos, queratopigmentación ?

La cirugía a la que se sometió Ninel Conde se llama queratopigmentación y es una técnica quirúrgica que consiste en modificar el color de los ojos aplicando pigmento directamente en la córnea, la parte transparente del ojo. A diferencia de otros métodos más invasivos, como los implantes de iris artificiales, esta técnica no requiere colocar objetos dentro del ojo, pero eso no significa que sea segura.

El oftalmólogo César Sánchez explicó en entrevista con Martha Debayle que existen tres formas de cambiar el color del iris: una de ellas es mediante un implante de silicón dentro del ojo, lo cual calificó como “una mala práctica médica” y hasta “un crimen”, ya que hay personas que han quedado ciegas por este tipo de intervención.

“Este pedacito de plástico se recarga sobre el iris, se recarga sobre el cristalino y afecta la cornea, afecta el cristalino y afecta la presión. Eso afecta el nervio óptico y el nervio óptico se va perdiendo hasta que te deja irreversiblemente ciega”, dijo.

Ninel Conde compartió con sus seguidores los detalles del cambio de color de ojos y la experiencia del procedimiento. / Foto: IG/ninelconde

Sobre el procedimiento que eligió Ninel Conde, el especialista fue tajante: “La córnea es un lente que tiene que ser transparente, y si le pasas esta pintura, no permites al oftalmólogo ver las estructuras interiores del ojo. Este procedimiento es irreversible y lo considero un crimen”, advirtió César Sánchez.

Además, alertó que el pigmento puede volverse opaco con el tiempo o generar venitas alrededor del ojo, lo que obliga a repetir la cirugía cada dos o tres años. Es decir, no solo es riesgosa, también requiere mantenimiento constante.

El doctor César Sánchez no fue el único en alzar la voz. Otros especialistas han señalado que este tipo de procedimientos pueden derivar en pérdida de visión, infecciones, inflamación crónica y complicaciones irreversibles. Además, al alterar la transparencia de la córnea, se dificulta el diagnóstico de enfermedades oculares futuras.

Lee: Ninel Conde no asiste a la conferencia del ‘Tenorio cómico’ y enciende polémica ¿Qué le pasó?

Ninel Conde mostró el resultado de su cambio de color de ojos tras someterse a la cirugía de queratopigmentación. / Foto: IG/ninelconde

¿Cuánto cuesta cambiarse el color de ojos como Ninel Conde?

El cambio de color de ojos no es un capricho barato. Según información que circula en medios y redes sociales, Ninel Conde se sometió a la queratopigmentación en una clínica de Nueva York, y el costo del procedimiento ronda los 12 mil dólares, es decir, más de 216 mil pesos mexicanos.

La clínica Kerato, especializada en este tipo de intervenciones, detalla en su sitio web que la cirugía dura aproximadamente 30 minutos y se realiza bajo gotas anestésicas. Aunque se promociona como un procedimiento “rápido y seguro”, muchos oftalmólogos lo desaconsejan, especialmente cuando se trata de ojos sanos.

Y es que, aunque el resultado puede parecer atractivo a simple vista, los efectos secundarios a largo plazo aún no están completamente estudiados, lo que representa un riesgo importante para quienes deciden someterse a esta cirugía por razones estéticas.

Lee también: Ninel Conde se somete a cirugía considerada “riesgosa” y cambia radicalmente: ¿Qué se hizo? ¡Así luce!

Ninel Conde mostró el resultado de su cambio de color de ojos tras someterse a una cirugía. / Foto: IG/ninelconde

¿Qué famosos, además de Ninel Conde, se han hecho esta cirugía?

La exhabitante de La casa de los famosos México Ninel Conde, no es la única celebridad que ha optado por cambiar el color de sus ojos de forma permanente. Jorge Kahwagi, conocido por sus múltiples cirugías estéticas, también se sometió a este procedimiento. Lo mismo ocurrió con la actriz Alma Cero y su esposo Enrique Orozco, quienes también decidieron modificar su mirada con la queratopigmentación.

Este tipo de intervenciones se han vuelto populares entre figuras públicas que buscan destacar aún más su imagen, pero también han sido blanco de críticas por parte de especialistas que consideran que la salud visual no debería ponerse en riesgo por motivos estéticos.