¿Familia del actor José Ángel Bichir en problemas económicos? Tras arrojarse de edificio... ¡rifan sus joyas!

El actor José Ángel Bichir estuvo al borde de la muerte, luego de arrojarse desde el tercer piso de un edificio en la Colonia Narvarte en la Ciudad de México. Aquel hecho desencadenó una serie de problemas en su entorno, uno de ellos de índole económico. Tras esto, ¿venden las joyas de la familia?

José Ángel Bichir / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente que sufrió el actor José Ángel Bichir en un edificio?

El actor José Ángel Bichir intentó atentar contra su vida dentro de un inmueble ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

De acuerdo con las versiones, el intérprete, en medio de un momento crítico, sufrió una caída tras ese episodio y fue encontrado por una vecina, quien de inmediato alertó a los servicios de emergencia para que recibiera atención médica.

Frente a las especulaciones sobre lo sucedido, la madre de José Ángel Bichir concedió una entrevista a TVNotas para aclarar los hechos, donde aseguró que su hijo logró sobrevivir de manera casi milagrosa.

Es un milagro de Dios, porque desde donde cayó lo sostuvieron los ángeles para que cayera en unos cables y amortiguaran el golpe. Si hubiera sido su cráneo y su columna, todo sería diferente, podría haber quedado muy lastimado. Pido que recemos para que estemos bien. Madre de José Ángel Bichir

Según su madre, el actor enfrentaba problemas emocionales tras no haber encontrado trabajo desde hace más de dos años.

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¿Familia del actor José Ángel Bichir tiene problemas económicos?

El estado de salud del actor, José Ángel Bichir, ha preocupado, ya que su situación ha implicado tratamientos prolongados y costosos. Las cirugías reconstructivas, consultas especializadas, medicamentos y terapias de rehabilitación han significado una carga económica, ya que se había manejado que hasta Luz Edith Rojas, exnovia del actor, ayudaría monetariamente.

Frente a este escenario, la misma Luz Edith contó, durante un encuentro con medios, que la familia ya ha puesto en marcha un plan para recaudar fondos:

Me comentó que están haciendo tipo rifa de algunas joyas, estoy en la compra de boletito, porque sí quiero ayudar. Luz Edith Rojas

El actor ha estado apareciendo en diversas clínicas, protagonizando fotos que muestran su recuperación, esperando que en un momento pueda retomar su carrera.

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¿En qué películas ha participado José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir es hijo del actor Odiseo Bichir y de Patricia Pascual, además de hermano de Odiseo y Bruno Bichir. Pertenece a una reconocida familia de actores que ha destacado en el cine, el teatro y la televisión en México.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en distintas producciones cinematográficas nacionales. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra la película A la mala, una comedia romántica en la que actuó junto a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. También formó parte del elenco de El último evangelio.

En el ámbito televisivo, Bichir ha tenido participación en diversos programas populares. Ha aparecido en producciones unitarias como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, ampliamente conocidas por la audiencia.

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