Del estrellato al psiquiátrico: Actriz triunfó en ‘Juego de tronos’, pero perdió todo tras unirse a una secta

A lo largo de los años, se ha escuchado historias de famosos que terminan perdiéndolo todo por decisiones equivocadas. Tal fue el caso de Hannah Murray, quien interpretó a GIlly en ‘Juego de tronos’. Tras su paso por la serie, muchos creían que podría convertirse en una de las actrices más influyentes de esta generación.

Sin embargo, todo cambió cuando decidió unirse a una “secta” que le prometía bienestar. No solo su carrera fue cuesta abajo, sino que también terminó en un psiquiátrico. Te contamos tu historia.

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Hannah Murray habla de su experiencia en una secta / Redes sociales

¿Por qué Hannah Murray, actriz de ‘Juego de tronos’, se unió a una secta?

Durante las promociones de su libro de memorias, Hannah Murray narró que, a sus 27 años, se unió a una secta en un momento de desolación. Y es que este grupo le prometía la paz y el bienestar en su corazón,

Aunque al principio todo parecía ir bien, empezó a notar cosas extrañas con el tiempo. Entre las principales se encontraba el “estricto control” que había y el enamoramiento “extremo” que estaba empezando a desarrollar por el líder.

“Mi propia experiencia se sintió altamente erotizada, sin que ocurriera nada explícitamente físico. Había simplemente esta carga en la energía del cuarto”, expresó.

Sin embargo, decidió ignorar las señales por la “magia” que se sentía: “Lo más atractivo era la idea de que podrías descubrir todo un mundo mágico justo bajo la superficie de nuestro mundo. De niña, quería desesperadamente que eso fuera verdad”, indicó.

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Hannah Murray y la razón por la que terminó en un psiquiátrico

Todo ocurrió una noche en Londres. Ella y varios miembros de la organización fueron a ese lugar para tomar un curso especial. En algún punto, comenzó a tener lo que ella describe como un “episodio psicótico”.

Empezó a alucinar y hablar rápido. Posteriormente se encerró en un baño mientras que los demás miembros del grupo le gritaban: “Aléjate, espíritu maligno de Hannah”.

Alguien llamó a emergencias y, al ver su estado, los paramédicos procedieron a llevarla a un centro psiquiátrico. Estuvo internada por casi un mes. Durante su estancia, la diagnosticaron con trastorno bipolar.

Tras esta experiencia, Murray, quien actualmente tiene 36 años, decidió renunciar definitivamente al mundo de la actuación y tener una vida más sencilla en Inglaterra.

“Sentí que era muy importante decir: ‘Yo pasé por esto’. Mucha gente pasa por esto. Eso no significa que sean malas personas ni que estén arruinadas para siempre”, puntualizó.

Hannah Murray estuvo en un psiquiátrico / Redes sociales

¿Quién es Hanna Murray, la actriz que terminó en un psiquiátrico tras unirse a una secta?

Tegan Lauren-Hannah Murray, mejor conocida solo como Hannah Murray, es una exactriz británica. Su debut artístico fue en 2007, cuando protagonizó la serie ‘Skins’. A partir de allí, se le dio la oportunidad de estar en otros proyectos importantes como:

Sombras tenebrosas

Juego de tronos

El elegido

Wings

Su última aparición en pantallas fue en la serie ‘The Expecting’, en 2020. Tras eso, se mantuvo alejada de los medios. Recientemente reapareció para promocionar su libro de memorias.

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